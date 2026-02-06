Znasz historię polskiego IEM-a? Udowodnij i zgarnij dwupak!

Przed nami decydujące rozstrzygnięcia IEM 2026. W grze o końcowy triumf pozostało już tylko 6 najlepszych drużyn.
W grze pozostaje wciąż cała trójka zwycięzców z trzech ostatnich lat - Vitality, G2 Esports oraz Team Spirit wciąż marzą o powtórzeniu sukcesu i wzniesieniu pucharu na polskiej ziemi. Po raz pierwszy będą mogły to uczynić natomiast MOUZ, FURIA oraz zadziwiająca wszystkich turecka Aurora.
Kto jednak będzie cieszył się z ostatecznego triumfu? O tym przekonamy się już podczas niedzielnego finału. Zanim jednak zasiądziecie do oglądania decydujących spotkań, przygotowaliśmy dla was coś specjalnego, czyli quiz, który sprawdzi, jak dobrze pamiętacie polskie edycje Intel Extreme Masters, a w którym do wygrania macie aż 1000 dwupaków Red Bulla!
QUIZ: Jak dobrze pamiętasz turnieje IEM w Polsce?
Nagrodę w postaci dwupaka Red Bulla otrzyma 1000 pierwszych osób, które osiągną co najmniej 9/12 punktów w quizie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Aktywacja trwa od 6.02.2025 do 8.02.2025 godz. 20:00 lub do wyczerpania zapasów.
Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.