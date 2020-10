Formuła 1: Jak Red Bull rozwija bolid w trakcie sezonów

Bolid żyje i zmienia się przez cały sezon. Zespoły z każdym wyścigiem wprowadzają rozmaite usprawnienia, jak nowe elementy aerodynamiczne, poprawki w silnikach, lepsze oprogramowanie sterujące silnikiem itp. Potencjał rozwojowy danego bolidu często okazuje się co najmniej równie ważny, jak jego początkowa szybkość.

Historia zna wiele przypadków, kiedy samochód konkurencyjny na początku sezonu stopniowo stawał się coraz wolniejszy w porównaniu do konkurencji. Wynika to z faktu, że różne zespoły różnie rozwijają swoje auta. Jedne często wprowadzają niewielkie poprawki, inne rzadziej, ale większe. Ogólnie można przyjąć pewne prawidłowości: w pierwszych wyścigach sezonu samochody są cały czas praktycznie takie same. Potem wszyscy przywożą usprawnienia na pierwszą rundę w Europie. Następnie kolejne poprawki pojawiają się różnie w zależności od potrzeb i możliwości, potem kolejna fala ulepszeń po letniej przerwie i czasem jeszcze coś bliżej końca sezonu. Według podobnego schematu od lat postępuje Red Bull, a w kilku sezonach pokazał, że dzięki swoim inżynierom jest w stanie wiele zyskać w porównaniu do konkurencji.

Adrian Newey stworzył wiele mistrzowskich bolidów © Red Bull Content Pool

Vettel stopniowo przyśpiesza

Na początku sezonu 2009 bezsprzecznie najszybszym bolidem był BGP 001. Jego sekret tkwił w podwójnym dyfuzorze, o którym pisałem w artykule o ciekawych nowinkach technicznych. W pierwszych wyścigach seryjnie wygrywał Jenson Button. W pewnym momencie Red Bull jednak tak rozwinął swój samochód, że Brawn zaczął odstawać od RB5. W dalszej części sezonu Sebastian Vettel i Mark Webber zaczęli coraz częściej wygrywać, a końcówka kampanii okazała się szaloną pogonią Niemca za coraz wolniej uciekającym Brytyjczykiem. Ostatecznie była to pogoń nieudana – Button zapewnił sobie tytuł w przedostatnim wyścigu sezonu, zbierając każdy możliwy punkcik i minimalizując straty wynikające z niedostatków samochodu. Sebastian został wtedy wicemistrzem, a Adrian Newey w kolejnych latach miał okazję po raz kolejny pokazać, na co go stać w kwestii projektowania bolidów.

Adrian Newey w kokpicie RB5 © Red Bull Content Pool

Lata 2010 i 2011 to swego rodzaju „stałość”, ponieważ modele RB6 i RB7 były najszybsze od pierwszego do ostatniego wyścigu sezonu i tylko okazyjnie wygrywały inne zespoły. W 2012 znów jednak oglądaliśmy bardziej wyrównaną walkę. Fernando Alonso do ostatniej rundy miał szansę na tytuł, choć jeśli bliżej spojrzy się na wyniki, w oczy rzucą się tylko trzy zwycięstwa Hiszpana, wszystkie przed letnią przerwą. Po niej z kolei Red Bull wygrał 4 wyścigi i dorzucił 5 innych miejsc na podium. Powtórzył się scenariusz, w którym rozwój w drugiej części sezonu daje austriackiej ekipie mistrzowskie tytuły. Należy podkreślić, że wspomniana przerwa oficjalnie jest okresem, kiedy zabroniona jest jakakolwiek praca w fabrykach i zakaz ten rzeczywiście jest przestrzegany. Niemniej jednak te wolne tygodnie stanowią moment, w którym wcześniej wyprodukowane elementy zakłada się do bolidów, wydatnie poprawiając ich możliwości względem ostatnich przedwakacyjnych rund.

GP Brazylii 2012 – Vettel w drodze po trzeci tytuł. © Red Bull Content Pool

Najbardziej epicka z epickich szarż

Sezon 2013 musimy sobie podzielić na dwa okresy – przed letnią przerwą i po niej. Początek roku był dosyć wyrównany – w pierwszych 10 wyścigach wygrywało 5 kierowców z 4 ekip. W drugiej połowie RB9 zmasakrował jednak konkurencję. Prowadzący go Sebastian Vettel wygrał wszystkie 9 pozostałych rund, a Mark Webber dorzucił kolejne 5 podiów. Niemiec ustanowił tym samym nowy rekord w liczbie zwycięstw z rzędu oraz wyrównał osiągnięcie Michaela Schumachera w liczbie triumfów w jednym sezonie. Obaj wygrali po 13 wyścigów, ale Schumi w 2004 zrobił to w 18, a Seb w 2013 w 19 rundach. Red Bull zdobył w tamtym sezonie 596 punktów w klasyfikacji konstruktorów, wyprzedzając drugiego Mercedesa o 236 oczek. Jeden z sekretów szybkości bolidów Red Bulla z lat 2010-2013 opisałem w artykule o nowinkach technicznych.

Życie śrubki z bolidu F1

Nowe czasy, stary rytm

W 2014 do użytku weszły silniki turbo. Rozpoczęła się wtedy dominacja Mercedesa, ale Red Bull starał się walczyć, kiedy tylko nadarzała się taka okazja. Tamten sezon składał się z 19 wyścigów, a 16 z nich wygrały Srebrne Strzały. Pozostałe trzy to triumfy Red Bulla – w Kanadzie, gdzie były już obecne „europejskie” poprawki oraz na Węgrzech i w Belgii – w okolicach letniej przerwy. Kolejne lata wyglądały podobnie. Zwraca jednak uwagę pewna prawidłowość. Red Bull zazwyczaj pierwsze wyścigi miał nieco słabsze i zaczynał częściej gościć na podium po tym, jak Formuła 1 pojawiała się w Europie. Jak już wspomniałem, był to moment wprowadzenia pierwszej dużej partii poprawek przez większość zespołów. Z upływem czasu rywale doganiali austriacką ekipę, a wtedy ona znów odskakiwała dzięki letnim ulepszeniom.

Dwa Mercedesy za chwilę zderzą się, otwierając Maxowi drogę do zwycięstwa © Red Bull Content Pool

Każdemu czasem zdarzają się potknięcia. Mercedes nie jest tu wyjątkiem. GP Kanady 2014 było na przykład naznaczone awariami Srebrnych Strzał, GP Hiszpanii 2016 zderzeniem Lewisa Hamiltona i Nico Rosberga, a GP Niemiec 2019 wypadkiem Valtteriego Bottasa i kuriozalnym pit-stopem Hamiltona. Red Bull potrafił wykorzystać te błędy i triumfował we wszystkich trzech wspomnianych wyścigach. Warto podkreślić, że miały one miejsce jeszcze przed letnimi przerwami, z kolei w drugiej części poszczególnych sezonów bolidy z Milton Keynes częściej wygrywały czystym tempem. Oznacza to, że Byki potrafią nie tylko świetnie rozwijać samochody i czynić je coraz szybszymi, ale też pomóc szczęściu i wykorzystać nadarzające się okazje. To sprawia, że od lat są w czołówce Formuły 1, a w ciągu ostatniej dekady tylko raz skończyli sezon poza podium w klasyfikacji konstruktorów.

Max Verstappen wchodzi na podium po tegorocznym GP 70-lecia. © Red Bull Content Pool

Z powodu pandemii rok 2020 bardzo różni się od poprzednich. W F1 zachowany został status quo w postaci dominacji Mercedesa, ale warto zauważyć, że od początku sezonu Red Bull rzuca wyzwanie bolidom W11. Jednym z pól, na jakich toczy się ta walka, jest budowa zawieszenia. Jak dotąd Mercedes nie wygrał tylko dwóch wyścigów – raz pokonał ich Max Verstappen, a raz Pierre Gasly w AlphieTauri. Nie widać tutaj na razie scenariusza słabego początku i lepszej końcówki. Jest tak, ponieważ od marca do lipca, kiedy sezon ostatecznie ruszył, inżynierowie poszczególnych ekip pracowali (poza okresem przymusowego zamknięcia fabryk) nad poprawkami, które zainstalowano w samochodach przed GP Austrii. Sprawiło to, że cały „kalendarz poprawek” uległ przesunięciu i właściwie już od lipca trwa pod tym względem „druga część sezonu”. Można się więc spodziewać kolejnych dobrych występów Red Bulla. Ten zespół pokazał już swoje tempo w nieustannym wyścigu zbrojeń.

