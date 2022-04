Rubens: Na sto procent

W tamtym momencie miałem oczywiście pomysł na płytę zrobioną przez Rubensa, ale wyglądał on inaczej niż później. Chciałem zrobić coś w stylu „Rubens plus koleżanki i koledzy”. Tak to sobie roboczo nazwałem. Miałem być na nim trochę producentem, trochę kompozytorem, a moja płyta miała być platformą do przekazania napisanych przeze mnie piosenek zaprzyjaźnionym artystom. By wnieśli do nich swoją wrażliwość. W ten sposób zresztą powstał numer z Johnem Porterem, ale chwilę później, jak przyszła pandemia, pomysł wyhamował. Wciąż jednak uważam, że jest bardzo kul i mimo wszystkich trudności technicznych, całej logistyki, wart jest zrobienia. Może kiedyś do niego wrócę. Kiedy przyszła pandemia i zyskałem więcej wolnego czasu, pozwoliło mi to pójść śmielej w nieznane i włożyć nogę gdzieś do chaosu. Zacząłem po prostu próbować rzeczy, których wcześniej zupełnie nie robiłem. Czyli śpiewać i pisać teksty. Wiesz, trochę na zasadzie zabicia wolnego czasu i bezsensu, który przyniosła pandemia. Po jakimś czasie, tych piosenek zrobiło się całkiem sporo. I pokrętną drogą trafiły one później do wytwórni Sony, skąd dostałem pytanie, czy nie chciałbym ich wydać.

