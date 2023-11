Rusza Red Bull Phase Rush. Czas wybrać kapitana!

Zapraszamy na Red Bull Phase Rush - czyli zupełnie nowe wyzwanie w świecie League of Legends ! Wydarzenie dla każdego , w którym możesz wziąć udział online podczas swoich codziennych rozgrywek . Możesz w nim walczyć o atrakcyjne nagrody, a także dołączyć do drużyny jednego z trzech ekspertów i gwiazd lokalnej sceny League of Legends. A na koniec - jeśli pozwoli ci na to skill i szczęście - wziąć udział w wielkim finale offline na żywo w Warszawie 9 grudnia. Brzmi dobrze?

Klasyczne wyzwania? Nic z tych rzeczy!

Wydarzenie rozpoczynamy tradycyjnie - grając online w League of Legends. W Red Bull Phase Rush nie chodzi jednak stricte o wygrywanie kolejnych potyczek. Wasza ranga oraz wyniki osiągane na Summoner's Rift nie będą miały tu znaczenia. Zamiast tego przygotowaliśmy dla was szereg misji, które będziecie mogli wypełniać podczas codziennej gry. Nie musicie być profesjonalnymi graczami, każdy miłośnik LoL-a powinien sobie z nimi poradzić.

Misje podzielone będą na trzy kategorie: BODY , MIND oraz GAME . Dla najszybszych osób, które w każdym tygodniu poradzą sobie z wyzwaniami przewidziane są nagrody - puszki Red Bulla oraz Skrzynie Hextech . Natomiast dla osób, którym uda się wyśrubować najlepsze wyniki będą też specjalne nagrody od naszych partnerów - szczegóły wyjawimy 9 listopada , także wtedy poznacie dokładną treść trzech pierwszych misji. Kolejne pojawią się 16 i 23 listopada.

1 min Red Bull Phase Rush: Podejmij wyzwanie w League of Legends! Vysotzky, Rybson i Sinmivak zapraszają do gry!

Wielki Finał odbędzie się offline w Warszawie 9 grudnia (w specjalnej gamignowej miejscówce) i będzie składał się z zadań nie tylko na Summoner's Rift, ale i w realnym świecie. By wygrać nie wystarczy zatem sama znajomość mechaniki gry. Ale żeby znaleźć się w finale offline, trzeba najpierw zapisać się do jednej z trzech drużyn kapitanów Red Bull Phase Rush. To właśnie oni zabiorą na wydarzenie osoby, które najlepiej poradzą sobie w misjach.

Wybierz kapitana

Zanim jednak w ogóle rozpoczniecie pierwsze wyzwania, będziecie musieli zdecydować, barwy jakiej drużyny chcecie reprezentować.

W Red Bull Phase Rush rywalizować będą ze sobą bowiem trzy teamy, na których czele staną gwiazdy polskiej sceny League of Legends .

Kapitanowie drużyn w wyzwaniach Red Bull Phase Rush © Red Bull Polska

Rybson

Pierwszym z nich będzie Artur "Rybson" Gębicz , którego doskonale możecie kojarzyć czy to z Twitcha, czy Twittera, a co starsi gracze także ze sceny esportowej, na której przed laty był czołowym junglerem w naszym kraju.

"W LoL-a gram od 2012 roku, najczęściej jako jungler. Jeśli chcecie wygrać, to zapraszam do mojej drużyny!" - zapowiada krótko "Rybson".

Rybson © Red Bull Polska Jeśli chcecie wygrać, to zapraszam do mojej drużyny!

Vysotzky

Drugim kapitanem będzie członek Xayoo Industries - Maksymilian "Vysotzky" Wysocki . Prawdopodobnie najlepszy Sylas w naszym kraju to dziś także największy polski streamer League of Legends. Teraz natomiast spróbuje poprowadzić swój team do triumfu w Red Bull Phase Rush.

"W LoL-a gram już 10 lat z małymi przerwami na CS-a i… Minecrafta. Przeszedłem chyba przez wszystkie role, poza supportem, ale jednak głównie skupiam się na midzie" - opisuje się krótko "Vysotzky". "Jeśli chcecie wygrać, to wiadomo, że trzeba dołączyć do mojej drużyny. Po co być przegranym” - dodaje.

Vysotzky © Red Bull Polska Wiadomo, że trzeba dołączyć do mojej drużyny. Po co być przegranym

Sinmivak

Stawkę kapitanów uzupełni Jakub "Sinmivak" Rucki . Każdy, kto śledzi rozgrywki esportowe w naszym kraju musi doskonale znać ten nick, bowiem "Sinmivak" od lat należy do ścisłej czołówki polskich graczy. Trzykrotny mistrz Ultraligi, teraz sprawdzi się w zupełnie nowej formule.

„W LoL-a zacząłem grać, bo grali moi bracia. Praktycznie od początku na topie. Co prawda miałem roczny epizdod na midzie, ale szybko wróciłem na górną alejkę. Dziś jestem trzykrotnym mistrzem Polski i chyba to jest najlepszy argument, żeby dołączyć do mojej drużyny. Zapraszam!” – reklamuje z kolei swój team "Sinmivak".

Sinmivak © Red Bull Polska Jestem trzykrotnym mistrzem Polski i chyba to jest najlepszy argument, żeby dołączyć do mojej drużyny

Masz już swojego faworyta? Nie czekaj zatem i już teraz dołącz do wybranej drużyny i walcz o udział w finałach na żywo w Warszawie!

Partnerami wydarzenia Red Bull Phase Rush są marki: Lenovo , VARTA , got2b , LIVE , Logitech G .