Ruszają Worldsy 2021. Tych zawodników warto oglądać

Choć niestety, na tegorocznych mistrzostwach świata nie będziemy mieli okazji oglądać drużyny, która w ostatnim czasie przynosiła najwięcej radości Europie, czyli G2 Esports, to i tak zapowiadają się one wyjątkowo emocjonująco. Na światowy czempionat powraca między innymi największa legenda gry - Lee “Faker” Sang-hyeok. Nie zabraknie w nim także Polaków.

Po kim jednak można spodziewać się najwięcej? Wybraliśmy po trzech graczy z każdej pozycji, na których naszym zdaniem, warto zwrócić najbaczniejszą uwagę.

Top:

Li “Xiaohu” Yuan-Hao (RNG)

Przez wielu uznawany za najlepszego toplanera tegorocznych Worldsów. Od 6 lat związany nieprzerwanie z RNG, z którym w tym roku ma nadzieję wreszcie pokazać siłę. Do tej pory jego najlepszym wynikiem był półfinał w 2017 roku. Teraz ma być lepiej.

Kim “Khan” Dong-ha (DWG KIA)

Jedyny nowy element w składzie aktualnych mistrzów świata. “Khan” ma wznieść toplane DWG na jeszcze wyższy poziom, niż wcześniej robil to “Nuguri”. Sam “Khan” będzie także maksymalnie zmotywowany by osiągnąć sukces, bowiem najprawdopodobniej będzie to jego ostatni turniej w profesjonalnej karierze. W przyszłym roku bowiem będzie zmuszony udać się do wojska. - Nie będę w stanie tego uniknąć - przyznał.

Adam “Adam” Maanane (Fnatic)

Być może są od niego lepsi toplanerzy na tych Worldsach, ale Maanane to jedna z najciekawszych postaci. “Adam” do Fnatic dołączył w maju tego roku, po tym jak z Karmine Corp zwyciężył w EU Masters i z miejsca stał się czołową postacią LEC. W play-offach zdeklasował m.in. “Wundera”, co było dla niego dodatkową satysfakcją, bowiem Duńczyk w przeszłości nie zachował się w stosunku do niego w pełni fair. Teraz będzie chciał udowodnić, że potrafi walczyć także z najlepszymi toplanerami innych regionów.

Jungle:

Lee “Tarzan” Seung-yong (LNG)

Bohater LNG, które sensacyjnie zdołało zakwalifikować się na Worldsy m.in. kosztem Teamu WE. 22-latek już w 2019 roku, w barwach Griffin, na Worldsach pokazał się z bardzo dobrej strony. A od tamtej pory jeszcze się rozwinął. Jeżeli ktoś ma doprowadzić do sukcesu czwartą siłę Chin, to właśnie “Tarzan”.

Kacper “Inspired” Słoma (Rogue)

Umarł król, niech żyje król. W tym roku Polacy nie będa mogli emocjonować się występami Marcina “Jankosa” Jankowskiego, jednak zamiast niego na turnieju wystąpi młodszy leśnik z Polski - Kacper “Inspired” Słoma. Jungler Rogue udowodnił już, że należy do najściślejszej czołówki na swojej pozycji w Europie. Teraz, drugi rok z rzędu, spróbuje podbić także międzynarodową scenę.

Kim “Canyon” Geon-bu (DWG KIA)

Kolejny przedstawiciel DWG KIA, jednak trudno ich pomijać. Obecni mistrzowie świata to także główni faworyci do tytułu w tym roku, a dżungla to jedna z ich najmocniejszych linii. Rok temu to właśnie Geon-bu został wybrany MVP turnieju. Teraz może być podobnie.

Mid:

Kim “Doinb” Tae-sang (FunPlus Phoenix)

Europejscy fani powinni go doskonale pamiętać. To on był jednym z tych graczy, którzy w 2019 roku zastopowali G2 w wielkim finale Worldsów. Od tamtej pory “Doinb” to niezmiennie jeden z najlepszych midlanerów na świecie. Na dziś wydaje się, że jedynym, który może go zatrzymać jest kolejny na tej liście...

Heo “Showmaker” Su (DWG KIA)

Oglądanie meczów grupy A pomiędzy DWG a FPX powinno być prawdziwą ucztą, zwłaszcza, na środkowej alei. Dwie ostatnie drużyny mistrzów świata. Dwójka absolutnych dominatorów mida. Pojedynki “Showmakera” oraz “Doinb” będą ozdobą fazy grupowej tegorocznych Worldsów. Obaj wznieśli rolę midlanera na nowy, osiągalny tylko dla nich, poziom. Pytanie, który finalnie okaże się najlepszy.

Lee “Faker” Sang-hyeok (T1)

Na liście nie mogło oczywiście zabraknąć tego największego, przynajmniej jeżeli chodzi o legendę, czyli Lee “Fakera” Sang-hyeoka . Najlepszy gracz w historii LoLa powraca na Worldsy po rocznej przerwie. Być może już nie jako główny faworyt, ale na pewno ktoś, na kogo zawsze trzeba uważać. Co istotne, w tym roku będzie grał w zespole, w którym roi się od niedoświadczonych na tak wielkich imprezach zawodników. Sang-hyeok będzie musiał wykazać się nie tylko zdolnościami w grze, ale i poza nią.

ADC:

Park “Viper” Do-hyeon (EDward Gaming)

Przynajmniej na papierze - król dolnej alei. Żaden ze strzelców, którzy pojawią się na tegorocznych Worldsach nie cieszy się takim uznaniem. “Viper” to najważniejsza postać EDG, które latem triumfowało w rozgrywkach LPL. Jeżeli EDG ma osiągnąć sukces, to przede wszystkim za sprawą swojego 20-letniego strzelca.

Elias “Upset” Lipp (Fnatic)

Najlepszy strzelec, jakiego na tegoroczne Worldsy przywozi Europa. “Upset” do Fnatic dołączył jednak nie dlatego, że Fnatic chciało wzmocnić pozycję ADC. “Upset” znalazł się w Fnatic, bo szeregi “Pomarańczowych” opuścił “Rekkles”, który zirytowany kolejnymi niepowodzeniami z drużyną, chciał osiągnąć sukces na Worldsach z G2. Dziś jednak na mistrzostwach nie ma G2 i “Rekklesa”, jest za to “Upset”, który będzie chciał pokazać, że to on powinien być najbardziej szanowanym ADC w Europie.

T1 (Lee “Gumayusi” Min-hyeong oraz Park “Teddy” Jin-seong)

Jedyne wyróżnienie zbiorcze w naszym zestawieniu, ale nie mogło być inaczej. To co zrobiło T1 jest bowiem czymś niespotykanym. Koreańska organizacja przywozi na Worldsy dwóch absolutnie topowych adc, którzy w trakcie turnieju powinni wymieniać się miejscem u boku “Kerii”. W każdej innej drużynie, może poza EDG, mieliby pewne miejsce w wyjściowej piątce.

Support:

Adrian “Trymbi” Trybus (Rogue)

Jako że w tym roku na Worldsach mamy tylko dwójkę Polaków, to nie może ich zabraknąć w naszym zestawieniu. O ile jednak “Inspired” faktycznie należy do ścisłej czołówki na swojej pozycji, o tyle “Trymbi”... jest gdzieś pośrodku stawki. Trybus jest bowiem na pewno bardzo uzdolnionym graczem, który w Europie wyróżnia się na tle rywali, jednak w starciu z Azjatami może mu nieco brakować. Miejmy jednak nadzieję, że wspierający Rogue zada kłam temu stwierdzeniu. Szansę na to będzie miał już w grupie, gdzie mierzyć się będzie z mistrzami świata zarówno z 2020 jak i 2019 roku.

Jo “CoreJJ” Yong-in (Team Liquid)

Być może najlepszy gracz, jakiego na turniej Ameryka Północna. “CoreJJ” wcale nie odstaje mocno od najlepszych na swojej pozycji, co w przypadku gracza z NA już jest sporym osiągnięciem. Pytanie, czy to wystarczy, by drużyna z NA wreszcie liczyła się na poważnie w walce o najwyższe miejsca.

Ryu “Keria” Min-seok (T1)

W zestawieniu nie mogło zabraknąć oczywiście gracza z lig azjatyckich. Najlepszym wspierającym w Azji na ten moment wydaje natomiast być właśnie “Keria”. Gracz T1 jest mechanicznym bogiem League of Legends, a do tego często wyróżnia się wieloma naprawdę nieszablonowymi zagraniami. Oglądanie jego gry powinno być podstawą, dla każdego aspirującego supporta.

Przygotuj się na rozgrywkę 2v2 w CS:GO