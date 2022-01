Ryoyu Kobayashi. Skoczek na nasze czasy, gwiazdą jest nie tylko w powietrzu

1 stycznia 2022 roku. Nowy Rok, stary Ryoyu. Taki jak przed trzema laty. Znów dominuje na skoczniach, właśnie przejął żółty plastron lidera Pucharu Świata od Niemca Karla Geigera. W sezonie, w którym opuścił trzy konkursy. Jeden przez dyskwalifikację, dwa przez kwarantannę. Do zawodów w Garmisch-Partenkirchen – oczywiście zwycięskich – tylko raz nie stał na podium. A tak to pięć wygranych i dwa drugie miejsca. Dlatego fascynuje. Magiczny w powietrzu, na skoczni, niezgłębiony poza nią. Na konferencjach prasowych odpowiada zdawkowo, bo woli po japońsku niż angielsku. Generalnie, jeśli nie musi mówić dużo, to nie mówi. "Chyba, że w gronie bliskich znajomych" – przyznała kiedyś jedna z japońskich korespondentek. Świetnie czuje się w mediach społecznościowych, nagrywa vloga, pokazuje swoją kolekcję butów.

. Jego pociąga moda, świat poza skocznią, a kibiców pociągają jego loty. On nie tylko wygrywa. On odlatuje. Dosłownie. Kiedy bił rekord w Planicy, frunął nad poziomem czubków drzew. I podziw wzbudzało nie tylko jak daleko, ale też jak wysoko. W tamtym sezonie wygrał też jako trzeci w historii wszystkie konkursy Turnieju Czterech Skoczni. A tym większą fascynację wzbudza, że trudno do niego dotrzeć. Bo dłuższe wywiady, których udzielił, można policzyć na palcach jednej ręki.