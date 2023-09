Ryszard Syryczyński: "Najlepsza kamera to ta, którą masz pod ręką"

Maciej Świerz: Co by się stało, gdybyś 15 lat temu wrzucił do sieci klip rowerowy przypominający te, które nagrywasz i montujesz teraz?

Ryszard Syryczyński: Ciężko mi powiedzieć, bo chyba nigdy nie robiłem analizy tego, co i jak zmieniało się w ciągu ostatnich 15 lat. Jedyne co na szybko przychodzi mi do głowy, to to, że kiedyś ze względu na brak wszechobecnych social mediów i ciągłego dostępu do dowolnej ilości materiałów z dzisiaj i wczoraj, głód i zapotrzebowanie na akcję było zdecydowanie większe. Każdy chciał zobaczyć co zawodnicy zrobili na danym evencie, co robią na swoich spotach i trasach. Z drugiej strony, bardzo dużo innych rzeczy, które teraz są dla mnie ważne, schodziło wtedy na dalszy plan.

Co masz na myśli?

Wydaje mi się, że widzowie się bardziej wyedukowali. Szukają przez to innych form i treści. Czasem głębszych, czasem znacznie płytszych, czasem nawet samej formy. Teraz jest znacznie więcej zapotrzebowania na wszystko co obserwujemy dookoła. Social media dostarczają samej akcji. To jakie sztuczki ktoś zrobił na evencie takim jak Swatch Nines , internauci wiedzą zanim ja się o tym dowiem, a przecież jestem na miejscu. Teraz jest inaczej. Można iść w formę, albo budować wokół danych wydarzeń historię, co też staram się robić.

A odwracając pytanie - załóżmy, że teraz publikujesz film, który stylizujesz na to co robiłeś 10/15 lat temu. Jak może zareagować środowisko?

Patrzę na swoje produkcje jedynie we własnej głowie. Staram się broń boże nie sięgać do tak starych rzeczy, bo myślał bym o nich jeszcze gorzej niż myślę teraz. W mojej głowie tak naprawdę bardzo niewiele się zmieniło, ale jeśli ktoś popatrzy na cały ten proces z boku zobaczy, że zmieniło się dosłownie wszystko i to pod każdym możliwym względem. Wydaje mi się, że z jednej strony mogłoby to być trochę świeże? W pewnym sensie taki materiał byłby pozbawiony pewnych nawyków i naleciałości, które wypracowałem przez lata. Mam wrażenie, że gdy zaczynałem było w tym wszystkim więcej takiej prostej zajawy związanej z tym, że pierwszy raz widzę jak ktoś kręci backflipa z barspinem. Trochę przesadzam, ale chyba wiadomo o co mi chodzi.

Było 15 lat temu, było teraz, to jak będzie wyglądało życie filmowca pracującego w branży rowerowej w przyszłości? Może nie za 15, ale na przykład za 5 lat.

O wow… Staram się planować swoje życie na jakieś 3 miesiące do przodu i bardzo lubię patrzeć z perspektywy pasażera na to co się dzieje. Właściwie przez bardzo dużą część mojego zawodowego życia tak to właśnie wygląda i bardzo nie chciałbym myśleć o tym gdzie widzę samego siebie za 5 lat. Jeśli chodzi o samą scenę i to jak ją widzę za 5 lat, to mam pewne gorsze i lepsze wyobrażenia. Gorsze polegają na przykład na tym, że widzę pewne podobieństwo do sceny BMXowej. Dawniej oglądałem prawie każdy edit, który pojawiał się gdzieś w internecie, a teraz większości nie mogę dociągnąć do końca, bo sport zmienił się to dla mnie w jazdę figurową na łyżwach. Troszeczkę boję się, że to samo stanie się z dużymi rowerami. Natomiast na plus zmienia się to, że różne formy audiowizualne rodzące się wokół całego środowiska, jak i sama scena rozwija się tak mocno, że w przyszłości będzie tego wszystkiego bardzo dużo i każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie.

W rowerowych internetach zaobserwowałem trend polegający na tym, że młodzież wchodząca w środowisko zaczyna buntować się na tik toka i rolki. To nie jest zjawisko powszechne, ale chciałbym zapytać, czy według Ciebie taki format, do którego jesteśmy obecnie przyzwyczajeni będzie ewoluował w coś zupełnie innego?

Dyskusji o upadku kaset video i płyt DVD, było bardzo dużo. To wszystko wynika z kilku rzeczy. Z jednej strony kiedyś nie mogłeś sobie wypuścić klipu nagranego dzisiaj, bo po pierwsze nie miałeś czym go nagrać, a po drugie nie było gdzie go opublikować. Właśnie dlatego powstawały dłuższe filmy i cały proces był o wiele bardziej skomplikowany. Później powstawały nieco krótsze edity, bo przecież nadal nie było platformy, na której dałoby się wypuścić pojedynczy klip. Teraz mamy mnóstwo narzekania na to, że nie ma dłuższych filmów i wszyscy wrzucają filmy jako rolki. Moim zdaniem to nie jest tak, że teraz sobie ktoś to wymyślił w ten sposób, tylko po prostu dawniej było to niemożliwe. Teraz romantyzujemy to, że kiedyś było inaczej. Byliśmy piękni i młodzi i było super.

Nigdy nie myślałem o tym w ten sposób.

Natomiast, formy również się zmieniają i pewna następna rotacja też tu występuje. To, że teraz możesz kupić muzykę wielu współczesnych wykonawców na kasetach magnetofonowych jest dobrym przykładem. Zupełnie nie chodzi o jakość czy dostępność, tylko o to, że jest trochę inaczej niż było. W rowerówce jest to samo. Ludzie znowu nagrywają sobie materiały na kamery mini DV, albo robią zdjęcia analogami. Duża część jest takich działań jest spowodowana tym, że współcześni nastolatkowie nie traktują tego jako gorszej, starszej formy, tylko szukają czegoś z czym nigdy wcześniej się nie spotkali. Ciężko powiedzieć czy doczekamy się jakiegoś powrotu. Mam znajomych, którzy teraz otwierają magazyny surfingowe, które idą bardzo dobrze. Wiadomo, że są one przygotowywane w trochę innej formie, bo bardziej przypominają foto-booki, niż gazety z newsami. Uważam jednak, że ten trend jest w bardzo wielu rzeczach. Zobacz ile fotoksiążek pojawiło się ostatnio na scenie rowerowej. Do co drugiego projektu filmowego możesz sobie dokupić album ze zdjęciami. Tego kiedyś nie było, bo wszystko mogło się pojawić na pinkbike’u.

Boisz się, że sztuczna inteligencja zabierze Ci kiedyś pracę, czy uważasz, że nie jest to zagrożenie dla sektora kreatywnego w którym trzeba mieć duszę?

Klasyczne, filmowe "na robocie" © Ryys

Nie wiem, czy trzeba mieć duszę w sektorze kreatywnym, ale ten temat pojawiał się już w moich rozmowach ze znajomymi, którzy zaczęli trochę panikować co będzie z tym AI. Ja kompletnie nie widzę w tym zagrożenia, bardziej ekscytuję się na myśl, co można z tym zrobić. Wydaje mi się, że każda taka rzecz generuje kolejne możliwości, opcje, nowe zawody. Nie uważam, że sztuczna inteligencja zabierze mi pracę, co najwyżej podniesie poprzeczkę tak, że będę musiał być lepszy. Tak chyba będzie z wieloma zawodami. Poprzeczka pójdzie w górę i trzeba będzie nadrabiać.

Powrót do przeszłości. Jak szukałem informacji na Twój temat w środowisku rowerowym usłyszałem, że miałeś swój epizod na BMX’ie. To prawda?

Tak, jeździłem na BMX’ie znacznie dłużej niż na zwykłym rowerze. Zaczęło się od jakiejś streetówki MTB, potem miałem epizod z trialówką, potem znów lepsza streetówka, potem BMX, a teraz enduro, gravele i tak dalej.

Czyli już nie jeździsz na BMX’ie?

Tak, niestety. Z bólem serca pozbyłem się BMX’a jakieś 2 lata temu, gdy po dwóch latach stania w garażu, za każdym razem przechodziłem obok niego i obiecywałem sobie, że już za kilka dni pójdę pojeździć. Ostatecznie zawsze brałem inny rower. Niestety z powodu ograniczonego miejsca ostatecznie się go pozbyłem, ale mam nadzieję, że gdy będę miał go trochę więcej, to BMX wróci do garażu.

Co sprawiło, że złapałeś za rower? Kumple, filmy, zdjęcie zobaczone w gazecie?

Gdy ja zaczynałem filmów praktycznie nie było. Miałem to szczęście, że urodziłem się i wychowałem w Milanówku, który bardzo długo był centrum dirtowej sceny rowerowej. Jakoś tak wyszło, że część znajomych już w tym wszystkim siedziała, więc ja też zainteresowałem się tematem. Zacząłem szperać, szukać i znalazłem chyba NWD 2. To była chyba taka moja pierwsza inspiracja poza filmem w którym pierwszy raz zobaczyłem Dave’a Mirrę.

Od początku czułeś, że złapiesz za kamerę? Miałeś na to zajawkę, czy wszystko działo się naturalnie i spontanicznie.

To wydarzyło się bardzo organicznie. Jeździliśmy na rowerach i gdzieś, ktoś miał aparat, którym dało się nagrywać, więc zaczęliśmy coś kręcić. To była jedyna rzecz, którą znaliśmy, więc zaczęliśmy kombinować. Inspirowaliśmy się zarówno wysokobudżetowymi produkcjami w stylu NWD, jak i prostymi editami, które jakieś podobne do nas chłopaczki wrzucały na działające wtedy fora i strony. Potem to wszystko zaczęło nabierać tempa. Była jedna kamera, następnie druga. Moja zajawka skierowała się w nowym kierunku, a ja sam zrozumiałem, że lubię być na tej scenie również w innej niż dotychczas roli.

Od dość dawna obserwuję twoje produkcje i zastanawiam się, czy są jakieś nierowerowe dyscypliny, którymi się inspirujesz? Deskorolka, narty, snowboard?

Jeśli chodzi o deskorolkę, to jestem kompletnym laikiem. Grałem w parę gier i mam kilka ulubionych filmów deskorolkowych, które podobno są mało deskorolkowe. To znaczy mam znajomych, którzy zbierają filmy deskorolkowe i akurat tych, które mi się podobają, oni zupełnie nie lubią. Natomiast tym, czym zawsze mocno się inspirowałem były filmy narciarskie i snowboardowej. Chociażby niemiecki Isenseven czy Picture This. Było tego naprawdę sporo. Deskorolka kompletnie nie, zdecydowanie więcej BMXa.

Widzisz w rowerowej filmówce zjawisko powracającej mody?

Pewnie. Tak, jak już trochę mówiłem wcześniej, wszystko bardzo mocno rotuje. Zobacz nawet na naszych wspólnych znajomych, którzy nagrywają jeden film przy pomocy REDa i kamery mini DV. To jest bardzo fajne, a mieszanie różnych treści i form zawsze bardzo mi się podobało. 10 czy 15 lat temu coś takiego byłoby nie do pomyślenia. Wszyscy pluli na kasetki, małe kamery, czy przybrudzone obiektywy, a teraz to wszystko wraca z pełną siłą. Minęło wystarczająco dużo czasu, od momentu kiedy to było modne, więc znów jest na to dobry moment. Co chwilę mamy przecież jakiś nowy trend. Było slow motion, od którego prawie totalnie odeszliśmy, były filmy kwadratowe, później poziome, teraz pionowe. Przypuszczam, że za chwilę wszystko pójdzie od nowa, więc jeśli ktoś kto to czyta nasz wywiad ma w domu jakąś oldschoolową kamerkę, niech pod żadnym pozorem jej nie wyrzuca. Za parę lat znów się do czegoś przyda.

Twój pierwszy “duży” film, z którego byłeś zadowolony to…

To chyba wspólne filmy nagrane z zawodnikami Dartmoora. Miałem przyjemność zrobić dla nich kilka większych filmów i była to dla mnie super przygoda. Pudełko DVD, premiera w kinie, masa znajomych. Bardzo fajnie to wszystko wspominam. Wszystko dookoła całego procesu, było naprawdę super. Natomiast jeśli zapytałbyś, jak teraz bym to ocenił… Tak ja Ci mówiłem, staram się nie oglądać swoich starych rzeczy, bo grozi to smutkiem i depresją. To jest taki sam efekt, jak z muzykami, którym się każe grać tylko kawałki z ich pierwszych płyt.

Dobre porównanie. Mega ciekawe.

No wyobraź sobie, że jesteś artystą i nagrałeś 10 płyt w ciągu ostatnich 30 lat, a wszyscy Twoi fani mówią żebyś grał kawałki tylko z pierwszej. Cały Twój rozwój nie ma dla nich większego znaczenia.

No tak. “To już nie jest ta stara Metallica”. Niech grają Nothing Else Matters.

Tak…

Miałeś w swojej karierze jakieś punkty zwrotne? Telefon który zmienił Twoje życie, albo ofertę, dzięki której wskoczyłeś na zupełnie nowy poziom? Czy była to raczej sumienna praca krok za krokiem, bez nagłych zrywów.

I tak i nie. Powiedziałbym, że kilka razy miałem szczęście, chociaż nie do końca w nie wierzę. Według mnie szczęście to… Jak to było?

Moment w którym dobre przygotowanie spotyka się z okazją.

Tak dokładnie! Szczęście jest wtedy, gdy jesteś dobrze przygotowany a dookoła zaczynają się pojawiać różne opcje. Pierwszy raz przeżyłem coś takiego, gdy odezwał się do mnie Radek z Pinkbike. To ciekawe, bo w sumie jeden z dwóch założycieli największego na świecie portalu rowerowego to gość z Polski. W każdym razie zapytał mnie czy nie pojechałbym na świeżo otwarty Crankworx we Francji. To było szczęście, ale z drugiej strony akurat w tamtym okresie robiłem bardzo dużo materiałów wideo na zawodach Vienna Air King (player poniżej) i innych imprezach. Na pinkibke’u regularnie pojawiały się moje miernej jakości nagrania, ale ponieważ w tamtych czasach ludzi regularnie publikujących swoje materiały było naprawdę niewiele, to wszystko jakoś przebijało się do czołówki. Pamiętam, że był taki sezon, w którym jeden z moich klipów wykręcił najwięcej wyświetleń.

6 min Najlepsze akcje z Vienna Air King Najlepsze akcje z Vienna Air King 2013.

Wow!

Teraz jak o tym pomyślisz, to jest to nic szczególnego, bo nikt nie ogląda na pikbike niczego.

No tak, ale wtedy wszyscy oglądali tam wszystko.

Tak. Wracając do tematu, to po pierwszej współpracy miałem przyjemność dalej współpracować z pinkbike i zrobić tych crankworxów naprawdę sporo… Dostałem też drugą “szansę”, gdy akurat byłem w Anglii na nagraniach BMX’owych z pewnym zawodnikiem Red Bulla. Dostałem telefon od agencji, która szukała ekipy do stworzenia programu telewizyjnego o rowerach. Wszystko miało się pojawić w jednym z programów telewizyjnych. Mnie trochę kojarzyli, bo miałem wtedy całkiem niezły kanał na Youtube, a oni trochę się tym interesowali. Ich siedziba również znajdowała się w Anglii więc spotkaliśmy się kolejnego dnia i jakoś to poszło. Udało się wyprodukować 3 sezony programu o rowerach do amerykańskiej telewizji, więc to na pewno bardzo dużo “popchnęło”. Dużo było w tym wszystkim przypadku i szczęścia, ale na pewno wspomaganego dobrym przygotowaniem…

Może jeszcze inaczej. Uważam, że gdy wystawiasz się na różne opcje wystarczająco często, to prędzej czy później niektóre po prostu muszą zaskoczyć. Miałem też bardzo dużo różnych sytuacji, gdy było blisko jakiegoś dużego fajnego kroku, ale na przykład się nie udało. Tego nie widać.

Od jak dawna działasz w branży filmowej?

"Dawno temu z Fabio Wibmerem" © Ryys

Założyłem swoją firmę w maju 2008 roku, czyli ponad 15 lat temu. Przedtem pewnie też coś tam jeszcze robiłem, ale tak nazwijmy to “półoficjalnie”, więc kilkanaście dobrych lat pracuję z kamerą.

Kawał czasu. Czułeś kiedykolwiek wypalenie zawodowe? Albo takie mocne zmęczenie?

Tak, na pewno przerabiałem takie momenty, ale wtedy pojawił się Covid i przez cały rok miałem przymusowy urlop od pracy. Przynajmniej w takiej formie, w jakiej robiłem to dotychczas... A tak bardziej na poważnie, to myślę, że każdemu zdarzają się takie momenty. Niezależnie od tego jak świetną ma się pracę, to zawsze zawiera ona jednak elementy pracy, których nie znosisz i nie lubisz robić. Im bardziej siedzisz w pracy i im bardziej ją lubisz, tym większe przynosi ona stresy, zmęczenie i inne negatywne elementy, bo po prostu zależy Ci na tym, by została dobrze zrobiona. To z kolei powoduje nerwy i wypalenie. Nie wiem, czy to dobra odpowiedź na Twoje pytanie.

Dokładnie o to mi chodziło. Myślę, że warto czasem pokazać tą “drugą stronę medalu”, bez romantyzowania i pięknego opakowania.

Jest taka sentencja: Rób to co lubisz, a nigdy nie będziesz musiał pracować. To gówno prawda. Jeśli będziesz robił to co lubisz, to będziesz pracował dużo ciężej niż inni i będziesz się tym dużo bardziej przejmował, bo po prostu będzie Ci zależeć na efektach swojej pracy.

Jak dużo czasu w ciągu roku spędzasz w tripie?

W tych najbardziej intensywnych czasach przed Covidem, to liczyłem, że mniej więcej 3-4 miesiące w roku śpię poza domem.

Nagrywałeś z większością topowych zawodników, których fani dwóch kółek obserwują w social mediach. Masz jakiegoś ulubieńca, z którym najbardziej lubisz nagrywać?

Najlepiej wspominam pracę z braćmi Ruso. Ich energia i zaangażowanie są na zupełnie innym poziomie. Dodatkowo personalnie są wspaniałymi ludźmi. Mamy mnóstwo wspólnych tematów do rozmów, lubimy podobną muzykę, więc mam nadzieję, że w przyszłości będziemy współpracować jeszcze więcej.

Masz na swojej liście projekt, którego nie zrealizowałeś, a chciałbyś go zrealizować w przyszłości?

Ciężko mi powiedzieć. Najlepiej czuję się w krótszych i dłuższych formach dokumentalnych. To co mnie interesuje to historie i postacie, a nie sztuczki, czy czasy wykręcone na zawodach. Ostatnio miałem przyjemność produkować materiał o zawodnikach wspieranych przez jedną firmę rowerową. Pojawiły się już materiały z Tomasem Lemoinem i Bernardem Kerrem. Zajmowałem się też przygotowaniem materiału na dwudziestolecie Masters of Dirt. To również sprawiało mi olbrzymią frajdę i życzę sobie, by w przyszłości takich materiałów było jak najwięcej.

Po środowisku rowerowym krążą plotki o ilości haków, jakie posiadasz na zawodników, filmowców, fotografów i członków ekip mediowych. Podobno posiadasz wiele niezwykłych umiejętności, a jedną z nich jest wyciąganie telefonu z kieszeni i włączanie trybu nagrywania w niecałą sekundę. To naturalny dar, czy coś nad czym pracowałeś przez lata?

Najlepsza kamera to jest ta, którą mamy pod ręką. (śmiech) Nie mam pojęcia, jak to wszystko się dzieje, ale bardzo często znajduję się w sytuacjach, które według mnie warto jest rejestrować. Z drugiej strony w całym tym natłoku bodźców, emocji i ciekawych wydarzeń, które oglądam na różnych wyjazdach, często zapominam o wielu rzeczach. Właśnie dlatego staram się rejestrować potencjalnie wartościowe zjawiska, chociażby po to, by kilka miesięcy później obejrzeć sobie to wszystko w telefonie i przypomnieć sobie o rzeczach, o których bez tego nigdy bym nie pomyślał. ALE! Uzupełniając. Gdyby mój telefon dostał się w niewłaściwe ręce, kilka karier zawodowych mogłoby się skończyć. (śmiech)

Nie samym rowerem żyje człowiek! © Ryys

To teraz bardziej na poważnie. Praca w sektorze mediowym związanym ze sportami ekstremalnymi wymaga wypracowania pewnej autentyczności, na którą trzeba sobie zasłużyć. Życie w podróży i na eventach nie jest proste, więc zastanawiałem się, czy masz jakieś sposoby, dzięki którym możesz się cieszyć taką “długowiecznością” w branży?

Nie wiem, czy kiedykolwiek postrzegałem to w ten sposób. Mam w sobie taki dualizm, że jak siedzę w domu dłużej niż tydzień albo dwa, to już zdecydowanie mnie nosi, żeby pojechać gdzieś na trip, natomiast, jeśli jestem w tripie dłużej niż tydzień lub dwa, to koniecznie muszę wrócić do domu, zamknąć okna, zabarykadować drzwi i przez kolejne kilka dni nie widzieć zupełnie nikogo. Mam wrażenie, że to daje mi balans, który jest potrzebny. Zrozumienie, że są to dwa zupełnie różne światy, bardzo pomaga. Gdyby było tak, że z jednego tripu leciałbym prosto na drugi i potem bardzo aktywnie żył z ludźmi przez kolejne tygodnie, to po pierwsze byłoby to dla mnie bardzo męczące, a po drugie nie jestem przekonany, że moja produktywność zostałaby ulokowana w odpowiednim miejscu. Wiesz o co chodzi. Po jedne stronie tripy, zawody, imprezy, a po drugiej, dom, żona koty. (śmiech)

Jest lepszy zawód niż praca filmowca w środowisku sportów ekstremalnych?

Na pewno. Byłoby świetnie, gdyby każdy z nas pracował w swoim wymarzonym, najlepszym zawodzie. Ja, tak jak mówiłem jestem trochę pasażerem w tym ciekawym rollercoasterze, na który się załapałem, ale na pewno jest to kwestia indywidualnych priorytetów. Na pewno można znacznie więcej zarabiać, mieć więcej bardziej “przewidywanego czasu” w życiu, ale to kwestia tego co lubimy. Ja rzuciłem studia IT 3 egzaminy przed zakończeniem i zrobiłem sobie tatuaż na szyi po to, żeby odciąć się od pewnych schematów i dać sobie bodziec do tego, by robić to co lubię i robić to dobrze.