5 rzeczy, które warto zrobić na muzycznym festiwalu

W letnich festiwalach chodzi o jak najlepszą zabawę przy dobrej muzyce, pod gołym niebem. Można ją przeżywać w ekipie ze znajomymi, można też samemu, na miejscu poznając podobnych do siebie muzycznych szaleńców. Scenariuszy na to jest kilka, wiele z nich sprawdzonych, ale poza przygotowaną listą „koncertów i gwiazd do zobaczenia”, warto na festiwalu zrobić coś nowego, najlepiej nieoczekiwanego. By pamiętać go z jeszcze innego, zaskakującego powodu. W tym roku wyjątkową ku temu okazję mają festiwalowicze bawiący się na Open'erze (28.06-1.07 w Gdyni) oraz Fest Festivalu (9-13.08 w Chorzowie).