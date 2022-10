Co pomaga nam lepiej się uczyć? Top 5

i dowcipów. Niestety jest tak, że studenci często cierpią na niedobory odpowiednich dla nich substancji odżywczych. Nie mniej nawet na studiach, dokonując zakupów spożywczych warto wybierać świadomie. W świecie idealnym student powinien jeść regularnie – nie omijać posiłków ratując się potem tym, co uda się chwycić do zjedzenia w locie pomiędzy zajęciami. W sumie nasz mózg jest pod tym względem trochę podobny do mięśni wyczynowego sportowca, który poza węglowodanami potrzebuje na zawodach dobrego przewodnictwa impulsów nerwowych w organizmie. I tak ważne są antyoksydanty wpływające na pamięć (jagody, truskawki, borówki, maliny, wiśnie, brokuły, kalafior); tłuszcze nienasycone, które przyspieszają przewodzenie impulsów (ryby, orzechy, czy pestki słonecznika i dyni); witaminy z grupy B, A, E, C i magnez stabilizujący prace układu nerwowego (znowu orzechy, migdały, suszone owoce, kasze, otręby, awokado); cynk na koncentrację, lecytyna na pamięć i kwas foliowy (fasole, jaja, szpinak, groch, ziarna, soja i wiele rzeczy już wymienionych wcześniej). Niedobory czasami można uzupełniać suplementami, aczkolwiek zbilansowana dieta pomoże ich uniknąć lub je ograniczyć. Można wspomagać się nimi, tak samo jak kofeiną, która pomaga lepiej zapamiętywać. To co, zimnego Red Bulla?

To, czego nikt ci nie powie zanim nie pójdziesz na studia, to że w nauce nie ma sensu wyważać otwartych drzwi. Twój rocznik nie jest pierwszym na studiach (chyba, że jesteś na turbo nowoczesnym kierunku). Materiał, z którym masz do czynienia ktoś już przerobił. A jeśli tak, istnieją zbiory wiedzy inne niż podręczniki z biblioteki. Wystarczy popytać. Bardziej zaradni znajomi z roku pewnie już je mają. Dlatego warto uczyć się razem – nie tylko możesz zapytać o to, czego akurat nie rozumiesz i wymienić się już opanowaną wiedzą, ale razem łatwiej będzie wam zorganizować sobie materiały, sprawozdania, prezentacje, prace zaliczeniowe poprzednich roczników. Oczywiście nie chodzi o plagiatowanie, czy mówiąc krótko „zrzynanie”, ale czasami już samo spojrzenie na to, co ktoś zrobił i za co dostał dobrą ocenę, może nas naprowadzić na właściwy trop. Z kolei spotkania z ludźmi ze studiów na stopie prywatnej, z dala od uczelnianych murów - albo odwrotnie, w żywo bijącym sercu kampusu jakim są choćby akademiki czy kluby studenckie – to okazja do tego, żeby od nauki odpocząć. To też jest potrzebne. Uwaga, żeby nie przesadzać w żadną stronę. Warto pamiętać o tym, żeby nie zaniedbywać snu, podczas którego nasz mózg regeneruje się i pozwala chłonąć jeszcze więcej wiedzy.