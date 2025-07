Co nas czeka w EA FC 26? Rzut oka na nadchodzącą grę z PLKD

"Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Na pierwszy rzut oka brzmi to spoko. Jednak może gdybym był troszkę młodszy, to bardziej bym się na to napalał. Na pewno jednak też otwarty świat oznacza jeszcze więcej możliwości monetyzacji, podobnie jak jest to zrobione w grach 2K, gdzie jest to maszynka do drukowania pieniędzy. Tak więc nie dziwię się, że EA chce to zrobić. Wszystko jednak zależeć będzie od tego, do jakich możliwości będzie to prowadzić" - ocenia PLKD.