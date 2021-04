O Red Bull Illume z wziętym fotografem sportowym i laureatem tego konkursu

Fotograf Samo Vidic jest laureatem Red Bull Illume z 2014 roku w kategorii Wings. Słoweniec od lat pracuje dla najlepszych marek, współpracuje z największymi agencjami i publikuje w najpoczytniejszych tytułach. Jest jednym z najbardziej rozchwytywanych fachowców w branży, dlatego postanowiliśmy porozmawiać z nim o konkursie, który każdemu pasjonatowi może otworzyć drzwi do wielkiej kariery. Samo opowiedział nam o swoich zdjęciach, pracy fotoreportera, presji, a także o tym jak dużo daje doświadczenie i co sam wysłałby na Red Bull Illume w nowej kategorii – Photostory.

Skrzydła © Samo Vidic/Red Bull Illume

W Red Bull Illume w kategorii Wings wygrało twoje zdjęcie przedstawiające cliff divera i ptaka. Jak duży był tutaj czynnik szczęścia? Cliff diverowi możesz powiedzieć, żeby skoczył w danym momencie, ale ptaka nie namówisz, żeby w tym samym czasie pojawił się w kadrze. Tymczasem bez tego ptaka to zdjęcie prawdopodobnie byłoby tylko kolejną fotografią z zawodów.

Kluczowe było to, że zdjęcie powstało podczas zawodów. To nie była sesja, gdzie coś takiego moglibyśmy zaplanować, czy wytresować tego ptaka. Jego pojawienie się w kadrze to fart w czystej postaci. Wciąż jestem bardzo szczęśliwy, że ono się spodobało. Do konkursu Red Bull Illume trafia wiele ujęć, na które ludzie czekają miesiącami, czy latami chcąc uzyskać doskonałe światło, czy wykonać je w odpowiedniej lokalizacji, żeby wygrać w jakiejś konkretnej kategorii, czy zdobyć główną nagrodę. Niektórzy nie widzą w nim nic szczególnego. Ale okazuje się, że nie zawsze chodzi tylko o ładne miejsce i zrobienie pocztówki - jak ja to nazywam. To było wyjątkowe zdjęcie, zwłaszcza dla mnie, ponieważ wykonałem je w trakcie zawodów.

Tak, czasami szczęście jest potrzebne Samo Vidic

Tak samo było z Mają i Łukaszem podczas Game of A.I.R. (dop. latem 2020 Samo Vidic robił zdjęcia pojedynku skydiverki i pilota samolotu akrobacyjnego). Kiedy wylądowaliśmy i przeglądaliśmy zdjęcia z aparatu, który zamontowałem na kasku Marco Waltenspiela i trafiliśmy na to najlepsze, zaczęliśmy się zastanawiać, kto tak naprawdę jest jego autorem. Wygooglowaliśmy to. Zapytałem też prawnika, który zajmuje się prawami autorskimi i odpowiedź jest jednoznaczna – ten, kto wcisnął spust migawki. To oczywiście byłem ja, ale bez Marco nie zrobiłbym tego zdjęcia, ponieważ sam nie skaczę. Dlatego ze swojej strony oddaję połowę zasług jemu. Wczoraj rozmawialiśmy o tym, że powinniśmy zgłosić to zdjęcie do Red Bull Illume. Teraz sprawdzam, jak powinniśmy to zrobić, ponieważ obaj byliśmy zaangażowani w jego powstanie. Myślę, że ono ma potencjał i jeśli przejdzie selekcje, to chciałbym, aby Marco oficjalnie był jego współautorem.

Game of A.I.R. - Łukasz Czepiela i Maja Kuczyńska © Samo Vidic

Fotografowałeś dużo zawodów Red Bull Cliff Diving. Kiedy przyjeżdżasz na miejsce, w jaki sposób szukasz swoich kadrów, co robisz – krok po kroku?

W tym przypadku zazwyczaj fotografowałem je z poziomu wody. Z takiej perspektywy jest wykonane to zdjęcie cliff divera z ptakiem. Zwykle miałem specjalną osłonę na aparat i siedziałem w wodzie. Od dwóch lat nie fotografowałem cliff divingu, ale zazwyczaj sprawdzam lokację. Na kilka godzin przed zawodami, podczas sesji treningowych, pływam po okolicy i sprawdzam, co się znajduje w najbliższym otoczeniu – co jest na wodzie, co pod wodą. Można robić zdjęcia pół na pół, gdzie połowa kadru jest pod wodą. Ale ta woda też nie zawsze bywa klarowna. Czasami występuje silny prąd, albo duże fale. Jeśli z kolei pod wodą są ładne skały, to też można je pokazać na zdjęciu. Trzeba dobrze sprawdzić lokalizację, bo można znaleźć naprawdę dużo różnych ciekawych kadrów.

Red Bull Cliff Diving © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Planujesz jak będziesz się przemieszczał na miejscu? Na zawodach często do pokonania są kilometry, a czasu jest bardzo mało.

Tutaj też pomaga sprawdzenie lokalizacji. Wtedy wiesz skąd, dokąd musisz się przemieścić i ile ci to zajmie. „Location check” jest obowiązkowy. Pamiętam, że kiedyś robiłem zdjęcia Maxa Verstappena w bolidzie F1 na trasie zjazdowej w Kitzbühel . Zsiadłem z wyciągu, a silnik już pracował, bo ekipa zaczęła trochę wcześniej. Po prostu pobiegłem w pierwsze lepsze miejsce i zacząłem robić zdjęcia. Z mojego punktu widzenia to nie było idealne. Koniec końców zdjęcia wyszły OK, ale wolałbym być tam godzinę, czy kilka godzin wcześniej aby dobrze się rozejrzeć. Niestety czasami jest to niemożliwe.

Max Verstappen z łańcuchami na kołach bolidu © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Co lubisz bardziej? Eventy, czy projekty z zawodnikami?

Czasami wolę eventy, a czasami projekty z zawodnikami. Gdybym fotografował tylko projekty, chyba bym się nudził. Podczas eventów jest więcej adrenaliny i rzeczy, których nie można powtórzyć. Na przykład zjazd w Kitzbühel, gdzie jest tylko jeden przejazd. Albo masz zdjęcie, albo go nie masz. Nie ma drugiej szansy, nie możesz poprosić, żeby ktoś zjechał jeszcze raz. Do tego wszystko dzieje się bardzo szybko. Lubię tego rodzaju wyzwania i odrobinę presji. Inaczej byłoby to nudne. Ale po, dajmy na to, trzech eventach lubię zrobić coś na większym luzie, jak projekt ze sportowcem, gdzie możesz być bardziej kreatywny, powtórzyć to, czy tamto i w ogóle mieć więcej czasu. Nie zawsze jest tak intensywnie, jak podczas Game of A.I.R. (śmiech)

Będąc mentorem na warsztatach Red Bull Mistrz Obiektywu w Polsce w 2018 roku, razem z Marcinem Kinem , powiedziałeś, że chciałbyś zmotywować młodych fotografów i wywrzeć na nich lekką presję, aby zobaczyli, jak wygląda prawdziwe życie fotografa. Z jakim rodzajem presji musisz sobie radzić w swoim życiu zawodowym?

Bardzo dobrze pamiętam Marcina. Po raz pierwszy spotkaliśmy się podczas pożegnalnego konkursu Adama Małysza. Był młodym, ale świetnym fotografem i jednocześnie bardzo zestresowanym. Powiedziałem, Marcin spokojnie. Nie masz wpływu na pewne rzeczy. Zrelaksuj się, rób swoją robotę i wszystko będzie dobrze. Możesz go o to zapytać. Myślę, że to pamięta. Pracowaliśmy razem przez dzień, czy dwa i bardzo dużo rozmawialiśmy. Bardzo go lubię. To świetny gość. Natomiast teraz jest bardzo dużo młodych fotografów, którzy kupują aparat, starają się robić zdjęcia i uważają, że po dwóch miesiącach wiedzą już wszystko, żeby zarabiać duże pieniądze. Ale to tak nie działa. Jeśli kupiłbym sobie gitarę, ale nie potrafił na niej grać, to po dwóch miesiącach nie zostanę drugim Jimmym Hendrixem. To wymaga lat nauki i doświadczenia. Musisz obyć się ze stresującymi sytuacjami, aby być w stanie podejmować właściwe decyzje. Młodzi fotografowie muszą być cierpliwi, więcej ćwiczyć i potrzebują dużo praktyki. Mam znajomego, który zaczął dwa lata temu. Czasami jest ze mną na zdjęciach. Kilka razy postawiłem go w sytuacji, która dla mnie była normalna, ale jemu nie udało się wtedy wiele zrobić. Chyba myślał, że już jest bardzo dobry, ale to udowodniło mu, że potrzebuje więcej doświadczenia. To zależy od człowieka, czy tego rodzaju lekcję odbierze pozytywnie i zrozumie, że wciąż musi się rozwijać, że jeszcze nie jest gotowy na wielkie rzeczy, czy też stwierdzi, że mimo wszystko jest dobry, ale znajdzie sto wymówek na swoje wytłumaczenie. Tymczasem tu nie ma żadnych wymówek. Albo masz zdjęcie, albo go nie masz. Po sesji, czy po evencie nikt cię nie pyta, co poszło źle.

Tu nie ma wymówek. Albo masz zdjęcie, albo go nie masz. Samo Vidic

Zdjęcie Samo Vidica © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Właśnie wróciłem z Kairu, gdzie egipski Red Bull zorganizował bitwę fotografów. Nawet po 15-20 latach, to było bardzo stresujące. Było nas dwóch. Mieliśmy 10 minut na ustawienie światła i wykonanie portretu, a potem 10 minut na wykonanie zdjęcia akcji. Czas leci wtedy niesamowicie szybko. Myślę, że to niezwykły test. Portret nie wyszedł mi dobrze i nie jestem bardzo zadowolony z rezultatu, ale jeśli postawiłbyś na moim miejscu kogoś kto robi zdjęcia od roku, czy od dwóch, prawdopodobnie nie wyszłoby mu nic – przynajmniej nic kreatywnego. Praktyka, praktyka, praktyka, praca, praca, praca – to jest główna wskazówka dla młodych fotografów. Nie zadowalaj się swoimi zdjęciami. Ja robiąc to od tylu lat, mam może pięć swoich ulubionych zdjęć, z których bardzo się cieszę. W domu na ścianie mam jedną fotografię – bardzo małą. Tylko jedną! Liczy się ciężka praca i to, żeby nie być zadowolonym ze wszystkiego co się robi. Trzeba zawieszać poprzeczkę coraz wyżej. Zawsze coś może wyjść lepiej.

Samo Vidic © Marco Waltenspiel

Nie zadowalaj się swoimi zdjęciami Samo Vidic Utrzymujesz kontakt z uczestnikami warsztatów, które prowadzisz? Dzwonią po rady? Oczywiście. Nawet spotykam się z nimi. W ostatnich latach byłem zbyt zajęty, żeby samemu coś zorganizować, a potem przyszła korona. Pracują w Australii, Gwatemali, Wielkiej Brytanii, Austrii, Włoszech… Myślę, że mam kontakt z 90% z nich. Zawsze gdy czegoś potrzebują, jestem gotowy, żeby służyć im radą i pomagać. Może w tym roku znów zrobię jakieś spotkanie.

Warsztaty z Samo Vidicem © [unknown]

Red Bull Illume ewoluuje. Są nowe kategorie obejmujące obraz ruchomy, czy nawet krótką prezentację kilku zdjęć. W przeszłości, w Polsce mówiło się, że jedna fotografia mówi więcej niż tysiąc słów. Dlaczego więc powstała taka kategoria, która umożliwia zamieszczenie kilku wielu prac i co ona może obejmować? Co byś sam do niej zgłosił?

Myślę, że to dobrze dla konkursu, że powstają nowe kategorie. Ta jest niemalże reportażowa. Widziałem już na Red Bull Illume zdjęcia, które opowiadały historie, ale myślę też, że to dobrze aby młodsi fotografowie myśleli również w tym kierunku. Żeby zdecydowali się pokazać te fotografie, gdzie być może miejsce, ani światło nie są idealne, ale kryje się za nimi głębsza historia. Miałem lekki przesyt zdjęć z rodzaju pocztówek. Takie photostory to może być na przykład historia wypadku narciarza, czy snowboardzisty. Pamiętam zdjęcia Deana Tremla, który jeśli dobrze pamiętam pokazał kiedyś wypadek i ratowników udzielających pomocy. Być może tego rodzaju, realistyczne, niewystudiowane rzeczy mogłyby się tam znaleźć. Mamy dziś wiele zdjęć, które są pozowane. Możesz wziąć sportowca w doskonale wyglądające miejsce, poczekać na świetne słońce i poprosić go, żeby zrobił jakiś niesamowity trik, ale to nie jest bardzo imponujące, przynajmniej dla mnie. W tej kategorii możesz zgłosić historię składającą się z wielu zdjęć – pewnie od 2 do 10, a może nawet 15… Myślę, że to świetna kategoria.