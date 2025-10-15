Sandro Dias pobił dwa rekordy świata na deskorolce

Brazylijska legenda skateboardingu - Sandro Dias, zapisał się w historii, bijąc dwa rekordy Guinnessa™, zjeżdżając z fasady 22-piętrowego budynku Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) w Porto Alegre w Brazylii. Jego prędkości wynosiła aż 103 km/h.

Konstrukcja CAFF o wysokości 88,91 m została przekształcona w tymczasowy zjazd do deskorolki dzięki specjalnej powłoce ze sklejki, co było idealną nawierzchnią do zjazdu Diasa.

Kultowy budynek CAFF stał się największą na świecie deskorolkową rampą © Fabio Piva/Red Bull Content Pool Skala rampy i osiągnięcie Diasa były ogromne © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Zaczynając od wysokości 55 metrów i stopniowo zwiększając ją do pełnych 70 metrów, Dias pokonywał niemal pionową ścianę mega rampy z niezwykłą kontrolą, osiągając prędkości porównywalne z samochodami jadącymi autostradą – a wszystko to... na deskorolce. Ten wyczyn był świadectwem jego wieloletniego doświadczenia i oddania skateboardingowi. Zrobił to w wieku 50 lat i udowodnił, że nie stanowi to dla niego żadnej bariery, i że wciąż może poszerzać granice tego sportu.

Dias wykonał w sumie cztery próby, wszystkie ukończył pomyślnie za pierwszym razem. Ostatni zjazd nigdy nie był podejmowany podczas treningu, co podkreślało jego siłę psychiczną i fizyczną. Rekordowy zjazd trwał osiem sekund, a Dias pędził z niewiarygodną prędkością 103,8 km/h.

Na miejscu obecni byli przedstawiciele Księgi Rekordów Guinnessa™, którzy przyznali mu certyfikat za „najwyższy zjazd z quarter pipe” oraz „największą prędkość na quarter pipe”.

Dias powiedział, że kluczowe przesłanie, którym chce się podzielić jest następujące: Nigdy nie rezygnuj ze swoich marzeń. Ten cel dojrzewał przez 13 lat. „Wiedziałem, że to wręcz niemożliwe, ale wierzyłem w siebie” – powiedział. „Nieważne jak odległe mogą się wydawać twoje marzenia, nigdy z nich nie rezygnuj!”

01 Mega rampa: miejska legenda stała się rzeczywistością

Sandro Dias osiągnął wyższy i szybszy poziom niż jakikolwiek inny skejt © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Budynek o wysokości 88,91 metrów od dziesięcioleci był przedmiotem nieustannych spekulacji w społeczności skejtów z Porto Alegre. Jego unikalny kształt stał się inspiracją dla opowieści i viralowych memów przedstawiających kogoś zjeżdżającego po jego boku. W sieci pojawiła się nawet przeróbka przedstawiająca skejtera wykonującego zjazd z góry.

Do tej pory nikomu się to nie udało – ale dzięki temu wyczynowi Dias sprawił, że ta długoletnia miejska legenda, głęboko zakorzeniona w brazylijskiej kulturze skateboardingu, stała się rzeczywistością.

Skala przedsięwzięcia © Red Bull Content Pool Ostateczny punkt zjazdu, czyli wysokość 70m © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Uderzenie w ścianę: Dias trenował, aby nawet zatrzymywanie było bezpiecznie © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool W dniu pobicia rekordu Diasowi udało się zjechać cztery razy z powodzeniem © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Jego prędkość wzrosła do 103,8 km/h © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Zadanie wykonane, legenda deskorolki pobiła dwa rekordy świata © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool W wieku 50 lat Sandro Dias całkowicie zmienił zasady jazdy na desce © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Dias ubrany w kolekcję Prada Linea Rossa © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Próby prędkości przyzwyczajające dużej prędkości © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Już w styczniu rozpoczął się intensywny program treningów fizycznych © Fábio Piva/Red Bull Content Pool Dias trenował z kamizelką obciążeniową o wadze 40 kg © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

02 Jak zbudowano najlepszą rampę do jazdy na deskorolce?

Budowa największej na świecie rampy wzdłuż budynku rządowego Centro Administrativo Fernando Ferrari zajęła miesiąc. Aby umożliwić zjazd, wzdłuż zewnętrznej krzywizny budynku ułożono panele ze sklejki. Betonowa nawierzchnia pod spodem, zwietrzała i popękała przez lata narażania na działanie czynników atmosferycznych, więc nie nadawała się do jazdy na deskorolce. Tymczasowa warstwa nie tylko chroniła fasadę budynku, ale także pozwalała Diasowi na płynną i kontrolowaną jazdę.

W celu ograniczenia ryzyka związanego z tym wyczynem, wdrożono szereg środków bezpieczeństwa. Były to na przykład poduszki bezpieczeństwa (umieszczone na końcu rampy) stosowane w MotoGP™, które umożliwiły Diasowi bezpieczne zatrzymanie się. Dodatkowo miał on na sobie ochraniacz kręgosłupa.

Charakterystyczny budynek CAFF został pokryta idealnie gładką sklejką © Fabio Piva/Red Bull Content Pool

Dias miał na sobie specjalny strój, który zapewniał zarówno bezpieczeństwo jak i wydajność podczas tego ekstremalnego wyzwania. Ubrany był w kolekcję Prady Linea Rossa, która charakteryzuje się lekkimi, zgrzewanymi termicznie materiałami, zaprojektowanymi tak, aby sprostać wysokim wymaganiom tego wyczynu.

Po zakończeniu wydarzenia około 115 ton materiałów użytych do budowy rampy zostanie poddanych recyklingowi. Metalowy złom zostanie poddany przetworzeniu, a około 800 drewnianych desek zostanie przekazanych lokalnym organizacjom pozarządowym lub będą wykorzystane jako biomasa, dzięki czemu większość odpadów nie trafi na wysypiska.

03 Jak wyglądał trening Sandro Diasa?

Dias poświęcił miesiące ciężkiej pracy, aby być fizycznie gotowym na zjazd © Fábio Piva/Red Bull Content Pool Szkolenie w zakresie radzenia sobie z intensywnymi przeciążeniami © Fábio Piva/Red Bull Content Pool

Brazylijczyk rozpoczął intensywne przygotowania fizyczne i techniczne w styczniu 2025 roku. Obejmowały one sesje treningowe z kamizelkami obciążeniowymi, symulującymi zwiększone przeciążenia, ćwiczenia stabilizacyjne przy dużych prędkościach oraz szczegółowe testy mające na celu ograniczenie ryzyka wahań prędkości.

Tego dnia Dias doświadczył siły szczytowej wynoszącej około 3,9 g – co oznacza, że ​​podczas zjazdu jego ciało było poddane sile prawie czterokrotnie przewyższającej jego własną masę. Dla porównania, jest to siła reakcji podłoża odpowiadająca sile nacisku około 280 kilogramów.

„Bardzo starannie się do tego przygotowywałem” – wyjaśnia Dias. „Nie było łatwo, trening był bardzo trudny i dlatego byłem tak pewny siebie. To marzenie, które realizowaliśmy przez ponad 13 lat, a które właśnie teraz się spełniło”.

04 Z czego znany jest Sandro Dias?

Sześciokrotny mistrz świata w skateboardingu skończył 50 lat na początku tego roku i pozostaje ważną postacią w światowym skateboardingu. Ostatni kamień milowy był jego wkładem w rozwój tego sportu, a jednocześnie hołdem dla jego dziedzictwa, przewyższając wszelkie inne zawody i rekordy.

Sandro Dias zapisał się na kartach historii © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool Bardzo starannie się do tego przygotowywałem. Nie było łatwo, trening był bardzo trudny i dlatego byłem tak pewny siebie. To marzenie, które realizowaliśmy przez ponad 13 lat, a które właśnie teraz się spełniło” Sandro Dias

Znany jako „Król 540” za swój popisowy trik, Dias zapisał się w historii jako pierwszy Brazylijczyk, który wykonał 900 i pierwszy na świecie, który dokonał tego podczas zawodów. W 2019 roku dokonał oszałamiającego wyczynu, zjeżdżając na desce z 30-metrowej konstrukcji na moście Estaiadinha w São Paulo .

Oprócz swojej legendarnej kariery Dias stał się siłą napędową popularyzacji skateboardingu w Brazylii i inspirował przyszłe pokolenia poprzez inicjatywy takie jak Instytut Sandro Diasa, który oferuje młodym ludziom w trudnej sytuacji bezpłatną naukę jazdy na deskorolce.

Kamień milowy wykraczający poza wszelkie konkurencje

„Jeśli spojrzeć na historię skateboardingu, widać, że dyscyplina stale się rozwija” – skomentował Tony Hawk , uważany za jedną z najwybitniejszych postaci w tej dyscyplinie. „Ciągle przekraczamy granice wysokości i prędkości. Sandro przeskoczył wszystkich około pięć razy. Okazało się, że można osiągnąć jeszcze więcej, niż sobie wyobrażaliśmy” – kontynuował.

Sandro przeskoczył wszystkich około pięć razy. Tony Hawk

Zawodowy deskorolkowiec Ryan Sheckler , który jest równolegle przyjacielem i rywalem Diasa, powiedział: „To deskorolkowiec z krwi i kości. Zawsze przekraczał granice. Zawsze jeździł wyżej i szybciej niż wszyscy. Robiąc w wieku 50 lat coś takiego pokazał, że ma w sobie ogromną pasję do skateboardingu”.

Wspominając swój rekordowy wyczyn, Dias powiedział: „Dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli i uwierzyli w moje marzenie. Brazylijski skateboarding powinien świętować to ogromne osiągnięcie. Zawsze powtarzałem, że to coś, co przyniesie korzyści środowisku jako całości, więc myślę, że to było wielkie osiągnięcie, a widoczność, którą zyskaliśmy, ostatecznie pomaga wszystkim – i o to właśnie chodzi".

Legenda skateboardingu dodała: „Nie chodzi o sławę, chodzi o przekraczanie granic i stwarzanie ludziom możliwości. Mam nadzieję, że to będzie motywacją, dzięki której coraz więcej osób zacznie jeździć na deskorolce, a ten sport będzie miał więcej możliwości”.