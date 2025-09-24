Oglądaj na żywo! Zjazd na deskorolce z największej rampy na świecie

25 września brazylijski skejt Sandro Dias podejmie się bezprecedensowego wyczynu: zjedzie na deskorolce z ogromnego budynku w Porto Alegre w Brazylii w ramach akcji Red Bull Building Drop, który będzie transmitowany na żywo w Red Bull TV.

Zaczynając od wysokości 30 metrów (już wyższej niż standardowa mega rampa) Dias stopniowo będzie pokonywał 75-metrowy zjazd. To globalne wydarzenie z udziałem przedstawicieli Księgi Rekordów Guinnessa™ ma na celu zaprezentowanie ewolucji skateboardingu i zainspirowanie publiczności na całym świecie.

Specjalny kask upamiętniający to przedsięwzięcie © Victor Eleutério Costa/Red Bull Content Pool

Gdzie można obejrzeć próbę pobicia rekordu świata przez Sandro Diasa?

Próba pobicia rekordu świata w najwyższym zjeździe na deskorolce będzie transmitowana na żywo na kanałach Red Bull YouTube i Red Bull TV , dzięki czemu odważny wyczyn brazylijskiego mistrza stanie się globalnym widowiskiem dla fanów skateboardingu (i nie tylko).

Największa rampa do zjazdu na deskorolce: miejska legenda staje się rzeczywistością

W ten projekt włożono mnóstwo przygotowań fizycznych, ale i psychicznych © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

W Porto Alegre, dużym mieście w południowej Brazylii liczącym 1,4 miliona mieszkańców, trudno nie zauważyć Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF). Budynek rządowy ma prawie 89 metrów wysokości, ale to, co naprawdę go wyróżnia to jego kształt. Dzięki ogromnej, zakrzywionej konstrukcji przypomina rampę dla deskorolkowców. Z tego powodu mieszkańcy miasta zaczęli nazywać go „najlepszą rampą”. Od dziesięcioleci lokalna społeczność deskorolkowa żartuje i marzy o niej, wymyślając historie, tworząc memy, a nawet montując filmy, na których skejter zjeżdża z góry.

Z czasem budynek stał się czymś więcej niż tylko biurowcem – stał się lokalną legendą i jednym z najbardziej charakterystycznych punktów Porto Alegre. Teraz Sandro Dias przekształca mit w rzeczywistość, zjeżdżając po konstrukcji na deskorolce – i próbując zjechać tam z jak największej wysokości.

Zjazd na deskorolce z wieżowca (największej rampy na świecie)

Sandro Dias ma szansę pobić dwa rekordy świata © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Wzdłuż zakrzywionej fasady budynku CAFF wznosi się teraz masywna rampa, przekształcając jego architekturę w śmiały plac zabaw dla epickich wyczynów na deskorolce. Wykonana ze sklejki rampa pokrywa zwietrzały beton konstrukcji, który stał się zbyt spękany i niebezpieczny do jazdy. Ten tymczasowy dodatek nie tylko zachowuje kultowy wygląd budynku, ale także tworzy idealną, gładką powierzchnię, po której Dias może wykonać swój zapierający dech w piersiach zjazd.

Wdrożono szereg środków bezpieczeństwa, aby zniwelować ryzyko związane z tym wyzwaniem. Na końcu rampy ustawiono barierki powietrzne (typowe dla MotoGP™), aby umożliwić Diasowi bezpieczne zatrzymanie się. Dodatkowo ma on na sobie specjalny sprzęt, w tym ochraniacz kręgosłupa. Jego strój wykonany jest z lekkich, zgrzewanych termicznie materiałów z kolekcji Prada Linea Rossa, aby sprostać wysokim wymaganiom tego wyczynu.

Kim jest Sandro Dias?

Umiejętności Sandro Diasa rosną z wiekiem © Victor Eleutério Costa/Red Bull Content Pool

Sześciokrotny Mistrz Świata w kategorii Vert - Dias, skończył 50 lat na początku tego roku i jest przykładem tego, że postęp nie kończy się w żadnym wieku.

Znany jako „Król 540” za swój popisowy trik, Sandro zapisał się w historii jako pierwszy Brazylijczyk, który wykonał 900 i pierwszy na świecie, który dokonał tego podczas zawodów. W 2019 roku zaprezentował oszałamiający występ, zjeżdżając z 30-metrowej konstrukcji na moście Estaiadinha w São Paulo . Oprócz swojej legendarnej kariery, Dias był siłą napędową popularyzacji skateboardingu w Brazylii i inspirował przyszłe pokolenia poprzez inicjatywy takie jak Instytut Sandro Diasa, który oferuje młodym ludziom w trudnej sytuacji bezpłatny dostęp do jazdy na deskorolce.

„To deskorolkowiec z krwi i kości. Zawsze przekraczał granice” – powiedział Ryan Sheckler , który jest również podopiecznym, przyjacielem i rywalem Diasa. „Sandro zawsze jeździł wyżej i szybciej niż wszyscy. A w wieku 50 lat, widząc coś takiego i urzeczywistniając to, widać, że ma w sobie duszę skejtera”.