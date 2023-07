Sapi Tha King: Ja się nie modlę, ja wierzę w siebie

Na płycie Fukaja i bicie Kubiego Producenta był „Porobiony władem”, u Tymka oddany sztuce „Yin i Yang”, a z Kizo zrobił „Paulo Notoelo”. Niby w cieniu, ale słychać go było bardzo dobrze. Ten pochodzący z Wadowic gość wie, jak krzyknąć do mikrofonu i zwrócić na siebie uwagę. Na wydanej właśnie solowej płycie „Wado Loco” robi to tylko w swoim stylu.

Jakie to uczucie wydać wreszcie solową płytę?

Sapi Tha King: Czuję, że kamień spadł mi z serca. Serio, totalne odciążenie, bo ja jestem strasznie zajętym człowiekiem.

Do czego ona ci była właściwie potrzebna? Zawodowo pracujesz w branży IT, masz co robić i za co żyć.

Ta płyta to jest coś, co chciałem zrobić, odkąd nagrałem kilka pierwszych numerów. Czułem, że ludzie ode mnie tego oczekują. Cały czas słyszałem: „Sapi, kiedy więcej? Kiedy album?”.

Ale przecież ty zawsze powtarzałeś, że nie jesteś raperem.

Dalej nie jestem! Nigdy nie nazwałbym siebie raperem, ewentualnie gościem z charyzmą. Bo słychać ją w moim głosie. To nie jest jakiś udawany pisk, potrafię się drzeć i wychodzi na to, że ludziom się podoba.

Mi się podoba ta twoja skromność.

Jestem po prostu realistą. To, że zacząłem nagrywać kawałki, stało się u mnie zupełnie przez przypadek. Nigdy nie chciałem i nie próbowałem być raperem. Zupełnie mnie do tego nie ciągnęło. Po tym, jak przypadkowo dograłem się do kawałków na producencką płytę mojego brata, Kubiego , dostałem dużo fajnych sygnałów, że powinienem to dalej robić. Na przykład Białas, który powiedział, że zajebiście rapuję. Na co ja: co, jak? (śmiech)

Sapi Tha King i Kubi Producent © Sony Music

Zacząłeś przypadkowo, to znaczy?

Na przykład, kiedy Kubi nagrywał z Bedoesem płytę „Kwiat polskiej młodzieży”, był zrobiony bit, którego Bedi finalnie nie wykorzystał. I pewnego dnia, będąc w studiu mówię do realizatora Johnny'ego: „masz 10 minut?”. To ja sobie wskoczę i coś tam nagram. Wszedłem, zaje*ałem naraz, a oni leżą na podłodze i mówią: „prze*huj, dawaj jeszcze!”. Następnego dnia rano dzwoni do mnie Lanek i mówi: „mordo, zajebisty numer. Róbmy coś razem”. (śmiech)

Wtedy urodził się w twojej głowie pomysł, by zrobić kiedyś swoją płytę?

Taka myśl pojawiła się po kawałkach, które wyszły na płycie Kubiego i po numerach nagranych z Kizem („PAULO NOTOELO”) oraz Tymkiem („Ying Yang”). Wtedy gdzieś tam w środku poczułem, że jednak chcę to zrobić. Ale powiem to znowu: nie czułem, że umiem rapować. Że potrafię dobrze składać wersy. Dostałem natomiast tyle wiadomości od ludzi, typu: „Sapi, dawaj”, że coraz bardziej dojrzewałem do myśli, że OK, a czemu by nie spróbować.

Bo też widziałeś, jak scena rośnie, a na niej twoi rapujący koledzy.

Szczerze, nikomu na rapowej scenie niczego nie zazdroszczę. Bardziej pewne rzeczy, które na niej widziałem, motywowały mnie do działania. Wiesz, ja dzisiejsze gwiazdy rapu dobrze pamiętam z przeszłości, gdy nie mieli pieniędzy, nie zarabiali wielkiej kasy na muzyce. Mówię tu na przykład o Bedoesie czy White 2115. Jeździłem z nimi na koncerty, graliśmy za parę stówek, a dziś zobacz, gdzie oni są. Nie mówię tego z zazdrości, bo ja wybrałem inną drogę przez życie, ale też nie będę ukrywał, że podobnie jak oni, wiem jak takie rzeczy robić. Dlatego w końcu musiałem sfinalizować solowy album.

Płytę „Wado Loco” zaczynasz: „Ooo, nawet jeśli nie wyjdzie mi z rapem, spojrzę w lustro i powiem: ej, Sapi i tak wygrałeś”. Czyli zero ryzyka.

Niczego nią nie ryzykowałem. Jedyne, czego się obawiałem to tego, że stracę pracę. Bo pracuję w branży IT, mam normalną robotę w ciągu tygodnia, a jednak zamykanie płyty było dość ciężkie i czasochłonne. Ale nawet gdybym stracił swoje codzienne zajęcie, to mam dobre CV. Coś bym sobie znalazł.

Swojej pracy poświęcasz na albumie sporo miejsca. Jak trafiłeś do branży IT?

Zawsze miałem zamiłowanie do komputerów. Od małego pamiętam, jak za pieniądze zebrane na I komunię, rodzice kupili mi pierwszy sprzęt. Przychodził potem do mnie sąsiad z góry, starszy o siedem lat Grzesiek, i instalował na tym kompie różne rzeczy. Graliśmy w gry, klikaliśmy w różne programy, zajebista sprawa. Zacząłem się tym strasznie interesować. Po czasie wybrałem się na olimpiadę szkolną z informatyki, potem była powiatowa, wojewódzka, aż stwierdziłem, że idę w to. Będę informatykiem. Po latach zostałem IT team leaderem na całą Europę, a teraz poszedłem w stronę clouda. Bo dzisiaj wszystko idzie w stronę chmury.

Koledzy słuchali hip-hopu, melanżowali, a ty klikałeś.

Też melanżowałem! W gimnazjum zawsze szóstka z informatyki, ale już w technikum to różnie bywało. Pojawiły się imprezy, zabawowe życie. Ale praca była dla mnie bardzo ważna. Pochodzę z Wadowic, a rodzice chcieli, żebym skończył studia w Krakowie. Dojeżdżanie nie wchodziło w grę, więc musiałem znaleźć sobie zajęcie, które pozwoli mi utrzymać się w tym mieście.

Sapi Tha King na okładce płyty "Wado Loco" © Sony Music

„Pracowałem sezonowo, dziś sezon swój świętuję” – to też twój tekst.

Miałem epizod, że poszedłem pracować na budowę jako pomocnik. Ale z tego nie było dużych pieniędzy. Co innego, kiedy w wieku 18 lat pojechałem sam do Niemiec, zrywać czereśnie. Moi rówieśnicy szli wtedy na miesiąc do roboty, pracować jako kelnerzy i dorywczo zarabiali jakieś 1,5 tys. zł. A ja przyjechałem po 1,5 miesiąca do Wadowic z 15 tys. w kieszeni. Na czysto! Dla nastolatka to był wtedy majątek. Mogłem kupić pół miasta!

A co kupiłeś?

Kupiłem niedrogie auto, zainwestowałem w komputer, głośniki...

Głośniki za 10 koła?

Nie, wtedy jeszcze nie aż tak. Ale nawiązujesz do numeru z mojej płyty „Służbistka”, fajnie, podoba mi się ten kawałek. Rapujący w nim Fukaj ma fajne teksty, ten chłopak ma coś do powiedzenia, lubię go.

Fukaj porobiony władem – jak wpisują ludzie w internecie.

A wiesz, że ten kawałek też powstał przez przypadek? Spotkaliśmy się w Warszawie, bo akurat robiłem za kierowcę Kubiego, którego akurat poniósł melanż. Zawiozłem go do studia, gdzie mieli mieć z Fukajem ostatnią sesję do „Chaosu”. Cała płyta była już prawie gotowa, ale chcieli coś tam jeszcze poprawić. To był schyłek mojego mieszkania w stolicy, nocowałem wtedy u Deemza na materacu, za co z tego miejsca mu bardzo dziękuję, bo uratował mi życie. I co? Przyjechałem do tego studia i od słowa do słowa nagraliśmy numer „Porobiony władem”. Poszło.

Wróćmy do Wadowic. Brałeś udział w katolickim życiu tego miasta?

Tak, za dzieciaka byłem ministrantem. Zostały mi z tego znajomości. Jeden z ziomków, który też za dzieciaka służył ze mną do mszy, jest moim kumplem do dziś. Znamy się i trzymamy kontakt od 20 lat.

Rodzice nieprzypadkowo dali ci na imię Karol. Słyszeli już płytę?

Tak. I nic ich na niej nie zaskoczyło. To jestem cały ja. Na sto procent. Taki jak na okładce – potrafię być profesjonalnym i mega wygadanym gościem, ale też straszyć ludzi i drzeć się jak skur*wysyn. To zdjęcie, ale i cała płyta, oddaje stuprocentowo moją postać. Bywam chamem, ale też człowiekiem o dobrym sercu.

Który miał kiedyś zostać DJ-em.

Mój ojciec słuchał kiedyś dużo Armina van Buurena. Zacząłem się więc interesować didżejingiem, rozkminiać, jak zostać DJ-em. To był jakiś 2010 rok, nie było wtedy super tutoriali na YouTube, jak dziś, trzeba było kombinować. Mój kumpel z klasy w technikum miał swoją audycję w Radio Party. Chłop prowadził audycję, miał mikser wpięty do swojego kompa i puszczał numer Aviciiego z pozdrowieniami dla Justyny. Zgadałem się z nim, podejrzałem, jak on to robi, aż zacząłem sam grać imprezy w klubie Kręgielnia w Wadowicach. Niestety, szybko mnie stamtąd przegonili, bo chciałem grać rzeczy, które im nie leżały. Wtedy stwierdziłem, że trzeba robić swoją muzykę . Spiraciłem FL Studio i klikałem. Kubi miał wtedy 10 lat i myślał, że to jest program do robienia filmów. Sterczał za moimi plecami i cały czas pytał: a co to jest? A co to? Strasznie mnie to wkurzało, ale co miałem z nim zrobić. Mieliśmy jeden komputer w domu, musieliśmy jakoś żyć ze sobą.

Dawaj dalej.

Wyprodukowałem w swoim życiu parę kawałków. Z Kubim zrobiliśmy na przykład bit dla Bosskiego Romana. Dla mnie to super wspomnienia. Ale kiedy przyszła klasa maturalna, mniej było czasu na zabawę. Kubi przejął temat. Pamiętam, że wróciłem pewnego dnia do domu, on miał wtedy 13 lat i puścił mi jeden bit, po którym oszalałem. Wtedy mu powiedziałem, że będzie gwiazdą rapu. „Dawaj, trap wchodzi do Polski, wysyłamy to wszędzie!”. Tak zaczęły się w naszym wspólnym pokoju rodzić pierwsze wielkie, hiphopowe rzeczy. Polska Atlanta – osiedle Wadowity.

Wymienialiście się nawzajem inspiracjami?

Ja na początku w ogóle nie słuchałem trapu. Wolałem ciężką muzykę z amerykańskiego Południa. Wiesz, Lil Jon, wiadomo, MJG, Eightball… Te rzeczy. W pewnym momencie Kubi puścił mi Waka Flocka Flame i… zwariowałem. Co to była dla mnie za muza! Chłop się drze, jest zajebiście. Mega mi się to podobało. W Polsce tylko Alkomindz Mafia próbowała iść w tę stronę.

I Jarecki z DJ-em BRK , ale odpuścili.

No tak. A zobacz, jak to poszło.

A propos tej ekspresji – słuchacze, którzy cię znają, spodziewali się, że przez całą płytę będziesz krzyczeć w niebogłosy, a tu niespodzianka. Album zaczyna się od ballad przy ognisku.

Ha, poznaj moją wrażliwą stronę. Tak też czasami muszę. Celowo takie numery dałem na początku, żeby zaskoczyć tych, którzy myśleli, że umiem tylko drzeć ryja.

Miałeś na swój debiut „Wado Loco” jakiś konkretny plan?

Nie, ten album nie powstawał według rozpisanego wcześniej planu. On rodził się powoli i bez spiny. Zdecydowałem, że nagramy go w Cieszynie, w studiu mojego kuzyna, Łukasza Rozmysłowskiego z duetu Coals . Zaczęliśmy po prostu sukcesywnie rejestrować demówki, robiliśmy to wszystko na spokojnie. Jeśli tej płycie przyświecał jakiś cel, to tylko: ma mi się chcieć jej słuchać. Ona ma mi się podobać i mam być z niej zadowolony. Dlatego nie ma na niej jakichś głębokich numerów czy analiz, bo ja taki nie jestem. Ja myślę raczej prostolinijnie. Jestem informatykiem, u mnie jest zero albo jeden. Ale ta płyta serio mi się podoba. Według mnie jest naprawdę dobra. Nie powiem o niej, że to coś nowego, wow, w ch*j oryginalnego, bo nie mam ambicji, żeby wymyślać koło trzeci raz na nowo. W muzyce wszystko zostało już powiedziane, teraz pozostaje tylko bawić się formą. I ja to właśnie robię. Przy okazji nagrywając kawałek o babie z HR-u, bo takiego wcześniej nie było.

Jak to w ogóle wyglądało? Ta wasza wspólna praca. I dlaczego w Cieszynie?

Ja bardzo lubię pracę w rodzinie. Jakoś nie uśmiechało mi się jeździć robić płytę do Warszawy. Zadzwoniliśmy więc z Kubim do kuzyna: Łukasz, jesteś? Możemy przyjechać? Łukasz się zgodził, więc kursowaliśmy do niego, zostawaliśmy tam na kilka dni, i robiliśmy powoli. Nawet jakby ta płyta przeszła bez echa, to nikt mi nie odbierze tego, jak świetnie bawiłem przez ten czas z bratem z kuzynem. Dla mnie to jest w tym wszystkim najważniejsze.

Długo nad nią siedzieliście?

Materiał, który wszedł na płytę powstawał rok czasu, ale oczywiście z przerwami. Mam swoją robotę, musiałem to wszystko ze sobą pogodzić. Spotykaliśmy się od czasu do czasu, maksymalnie siedzieliśmy ze sobą przez cztery dni. Wiedziałem, że mogę wtedy pracować zdalnie, wstawałem więc przed dziewiątą, zamykałem taski i wskakiwałem do studia. Tak to wyglądało. Totalnie na lajcie i świetnie się przy tym bawiąc. Zacząłem się dopiero wkurzać, kiedy przyszło do wydawania muzyki, ogarniania teledysków i tak dalej.

Dlaczego?

No teraz świat stanął na na głowie, nie wystarczy być artystą. Ty musisz być content creatorem, robić z siebie małpę w cyrku. No OK, zdarza się, że ja tak się zachowuję, ale robię to naturalnie. Gdy natomiast ktoś każe mi robić tiktoki , to z miejsca mi się nie chce! Nienawidzę tego robić, stary. Ja wiem, że potrafię być zabawny, że jestem zabawny sam z siebie, a nie na zawołanie. Lubię, jak wszystko jest w zgodzie ze mną, a nie na czyjeś polecenie.

Ale ty wydawałeś polecenia bratu i kuzynowi w studiu?

Parę razy tak. Kiedy na przykład miałem zamysł na dany utwór, chciałem, żeby ten był pod klub, a tamten pod coś innego. Ale to raczej na zasadzie rzucenia pomysłu, pod który Kubi robił bit, a ja pisałem na szybko tekst. Bo teksty powstawały na spontanie. W studiu panowała fajna, twórcza atmosfera.

Brzmisz, jakbyś miał fajne życie. Zarażasz dobrą energią.

Ludzie mówią, że to jest aż dziwne, że chodzę cały czas uśmiechnięty. Najczęściej myślą, że jestem pod wpływem czegoś, ale ja naturalnie jestem nakręcony. Jest tylko kilka używek, z których korzystam, i najczęściej nie ma wśród nich tych, o których myślą inni. (śmiech) Od małego byłem uśmiechnięty i tak mi zostało. Oczywiście, miewam gorsze okresy, bo nie da się całe życie jechać na śmiechu, ale nigdy nie były to jakieś głębokie dołki. Wychodzę z założenia, że sam jestem odpowiedzialny za to, w jakim miejscu się znajdę dalej. Ja się nie modlę, ja wierzę w siebie. I od zawsze powtarzam sobie starą maksymę, że jak sobie dzisiaj pościelę, tak się kiedyś wyśpię. Staram się tego trzymać i być może właśnie to pomaga mi częściej się uśmiechać niż przeciwnie. To mi ma być dobrze. No i jest.

Masz przyjaciół w branży?

Jest kilku dobrych ziomków. Znam się długo z Bedoesem, z Kizo też jestem dość blisko. Nie gadamy może ze sobą codziennie, ale zawsze jak jest w Krakowie to daje znaka, spotkamy się. I mimo jego ogromnego sukcesu nie widzę, żeby on się w jakikolwiek sposób zmienił. Dla mnie jest cały czas tym samym gościem, co kiedyś. Jednocześnie imponuje mi tym, że jest konsekwentny. Nie powiesz, że Kizo jest nijaki. Ma swój sty, ma charyzmę, no i to ucho do bangerów. Dla mnie to jest tytan pracy, warto brać z niego przykład.

Na twojej płycie jest numer „Mimo, że dzwonisz”. Od kogo nie odebrałbyś telefonu w sprawie wspólnego utworu?

Nie nagram numeru z kimś, kogo nie znam. Musimy mieć ze sobą jakiś przelot. Chociaż spotkać się, napić, pogadać. Dlatego na mojej płycie jest właśnie Kizo, Fukaj i Szpaku. Bo z każdym z nich dobrze się znam.

Nie chciałeś ich więcej?

Nie, bo ta płyta nie byłaby tak moja, jaką jest teraz. Brzmiałaby bardziej jak producencki album Kubiego i Łukasza. Podbiłem co prawda do Bałagana, ale akurat był wtedy mega zajęty i nic z tego nie wyszło, podobnie jak z Bedoesem. Trzech gości na albumie jest jak najbardziej OK.

Jesteś gotowy, żeby z tym materiałem ruszyć teraz w trasę?

Lubię występować. Zagrałem z Bedoesem dwieście koncertów, uwielbiałem to robić, teraz czas zrobić swoje. Specjalnie odkładałem sobie urlop, żeby go ewentualnie wykorzystać na granie koncertów. Mam jakieś 44 dni wolnego.

A jak zaskoczą, wrócić do Warszawy i korzystać z życia… rapera?

Dziękuję, ale w Krakowie jest mi lepiej. Mnie strasznie wku*wia ten cały świat show-bizu. Imprezki, sztuczne towarzystwa, każdy ma do kogoś jakiś interes – to zupełnie nie dla mnie. Nawet jak miałem taki moment, że na początku Warszawa mi imponowała, to szybko się z tego wyleczyłem. I wróciłem na południe, tutaj sobie wszystko poukładałem, tak jak chciałem.

Ale tu nie ma blasku fleszy, ścianek, fotoreporterów.

I bardzo dobrze. Bo ja tego nie potrzebuję. Byłem tam, widziałem. „Been there, done that”. I niech tak zostanie.