Z Sariusem jak na obozie rapowym

Krążek powstawał w momencie, kiedy mieszkałem we Wrocławiu, do którego Sarius wtedy bardzo często przyjeżdżał. Poznałem go dzięki duetowi producenckiemu Voskovy. Początkowo mieliśmy stworzyć tylko jeden wspólny utwór na ich album, a skończyło się epką składającą się z pięciu numerów. Od razu pojawiła się między nami odpowiednia muzyczna chemia. Pamiętam, że praca szła bardzo sprawnie i materiał zamknęliśmy w zaledwie kilka dni, siedząc niejednokrotnie do bladego świtu w studiu. Jest między nami osiem lat różnicy, co zaowocowało ciekawym muzycznym spotkaniem – z jednej strony doświadczony facet, a z drugiej totalny wulkan energii, artystyczny chaos i nieobliczalność. Dostałem od Sariusa naprawdę dużą dawkę energii. Obaj nie kalkulowaliśmy, co ewentualnie zyskamy tą współpracą. Nagraliśmy epkę, bo po prostu dobrze nam się razem siedziało w studiu. Był między nami vibe i w fajny sposób się uzupełnialiśmy. Myślę, że słychać na krążku taki duch wolności. Kilka zwrotek powstało na

- np. moja z „Nowego starego ja”. Jeśli miałbym opowiedzieć jakąś anegdotkę z prac nad krążkiem, to od razu przychodzi mi do głowy sytuacja z ciągłym poprawianiem statywu od mikrofonu. Jako że jest między nami niemała różnica wzrostu, to w pewnym momencie ciągłe podnoszenie i obniżanie mikrofonu, było naprawdę denerwujące. (śmiech) Współpraca na pewno była dla mnie swoistą odmianą od tego, jak do tamtej pory pracowałem. Średnio badałem, jak ten materiał się sprzedał, ale patrząc na reakcje ludzi na koncertach, które z tą płytą zagraliśmy, to mogę śmiało powiedzieć, że odebrany został dobrze. Zagraliśmy fajne sztuki m.in. we Wrocławiu, na festiwalu w Żywcu czy na Hip-Hop Kempie. Mariusz już wtedy był zdeterminowanym gościem z kapitalnym warsztatem i umiejętnościami. Czuję dumę, patrząc na sukcesy, które dziś odnosi. W pełni na nie zasłużył.