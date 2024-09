Czego dowiedzieliśmy się z filmu dokumentalnego "Here to Climb"?

Here to Climb Od cudownego dziecka do skalnej wojowniczki - prześledź historię Sashy DiGiulian i zobacz niektóre z jej pierwszych wspinaczkowych wejść.

Sasha DiGiulian American climber Sasha DiGiulian has made a career of overcoming the odds, with more than 30 first female ascents to her name.

Dzień zaczyna od spaceru z psem po górach. Następnie "wracam do domu, robię koktajl i zanurzam się w spotkaniach roboczych. Jem batonika i nadrabiam zaległości w e-mailach. Następnie rozpoczynam pierwszą z zazwyczaj dwóch sesji treningowych. Zwykle obejmuje hangboarding, pracę nad mobilnością bioder, wspinaczkę na desce systemowej w moim garażu (DiGi Dojo), a następnie trochę pracy zorientowanej na siłę, jak podciąganie z obciążeniem. Następnie zjadam późny lunch i wracam do mojego domowego biura, aby dokończyć prace - czy to spotkania, czy e-maile, czy koordynowanie harmonogramu lub planów zbliżającej się wyprawy. Następnie kończę dzień około godzinną formą cardio - zazwyczaj rowerem, pływaniem lub bieganiem. Uwielbiam biegać na świeżym powietrzu lub jeździć na rowerze szosowym (mam rower Canyon, który naprawdę uwielbiam); a jeśli jest czas, pływanie jest dla mnie naprawdę terapeutyczne. Zazwyczaj kończę dzień około 19:30 - kolacją".

