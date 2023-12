Wszystko, co musisz wiedzieć o mistrzyni wspinaczki - Sashy DiGiulian

Sasha DiGiulian to wspinaczkowy fenomen. Od ponad dekady zdobywa tytuły i zalicza pierwsze wejścia. Od zawodów we wspinacze sportowej, po wyzwania big wallowe, jej mantra "po prostu idź dalej" pomaga jej wykuwać drogę na szczyt tego pięknego sportu.

"Myślę, że ciągle zastanawiam się, co jeszcze mogę zrobić lub jaki kolejny poziom mogę osiągnąć" - mówi DiGiulian, która w ostatnich latach wróciła do sportu po operacji biodra. Opublikowała też autobiografię. "Żyję dla uczucia, że osiągnąłem coś, o czym nawet nie wiedziałem, że mogę to zrobić".

Czytaj dalej, aby poznać niesamowitą historię Sashy DiGiulian.

01 Początek

W 1998 roku matka DiGiulian zorganizowała jej bratu przyjęcie urodzinowe na sali wspinaczkowej, co zapoczątkowało miłość córki do tego sportu. Chociaż była już niezła w innych sportach, we wspinaczce było coś, co po prostu do niej pasowało.

"Jeździłam na nartach od drugiego roku życia i uprawiałam łyżwiarstwo figurowe. Pływałam, grałam w piłkę nożną. Uprawiałam wszystkie te różne sporty" - mówi DiGiulian. "Byłam tak dobra, jak tylko sześciolatka może być. Ale myślę, że potem, kiedy mój brat miał przyjęcie urodzinowe, pojawiło się coś, co naprawdę pokochałam we wspinaczce. Jako dziecko nie myślałam o tym zbyt wiele - poza tym, że chciałam to zrobić ponownie".

Urodzona i wychowana w pobliżu Waszyngtonu, dołączyła do lokalnego, juniorskiego teamu wspinaczkowego. Regularnie chodziła na ściankę, ale chodziło przede wszystkim o dobrą zabawę. Nie wiedziała, że ten romans ze wspinaczką zaprowadzi ją na wyżyny sportowe, a potem do świata skał.

02 Zdobywanie medali

To była sobota jak każda inna, a jednocześnie jedna z takich, które mogą zmienić życie. Lokalna ścianka DiGiulian zorganizowała młodzieżowe mistrzostwa regionalne, a dzięki namowom matki Sasha wystartowała w nich.

"Wygrałam swoją kategorię, czyli do lat 11. Miałam siedem. I to był początek mojej drogi we wspinaczce" - mówi. "To była dla mnie tylko kwestia wejścia na szczyt. Nie myślałam o niczym więcej - to był miły czas, bez presji. Po prostu chciałam się wspinać i myślę, że miałam do tego naturalne predyspozycje. Jako mały dzieciak po prostu cieszyłem się ze zwycięstwa".

Mając podwójne obywatelstwo (amerykańsko-kanadyjskie), DiGiulian rywalizowała także w Kanadzie. Swoje pierwsze międzynarodowe zwycięstwo odniosła w wieku 11 lat - w 2003 roku. "A potem, jak sądzę, przez następne półtora dekady, to było po prostu to, co robiłam" - mówi. "Przeszłam przez zawody we wspinaczce młodzieżowej wszystkich rang".

Rok 2011 był dla niej "przełomowym rokiem" - jak to określa. Miała wtedy 18 lat. Została mistrzynią świata w Arco we Włoszech. Trzykrotnie wygrała mistrzostwa Stanów Zjednoczonych. Pozostała niepokonana jako mistrzyni Panameryki w kat. open kobiet w latach 2010-2018. Jednak nawet z takimi medalami na koncie, zew naturalnej skały były dla niej nie do odparcia.

03 Wyjście z domu

Po mistrzostwach Świata postanowiła stawić czoła kolejnym wyzwaniom. "Zaczęłam więcej wspinać się na zewnątrz. Zakochałam się we wspinaczce skałkowej i nieograniczonym potencjale, jaki zapewnia skała" - wspomina. "Powoli odchodzę od wspinaczki sportowej i sztucznych chwytów na rzecz bardziej naturalnego podłoża, co nazywam korzeniami tego sportu".

Podobnie jak pod dachem, sukcesy w skale przychodziły jeden po drugim. Przełomowy moment dla DiGiulian nastąpił w 2011 roku. Stała się pierwszą kobietą w Ameryce Północnej, która wspięła się na 5.14d (9a) i trzecią kobietą na świecie, która przeszła drogę Pure Imagination w Red River Gorge w Kentucky. W następnym roku pokonała Era Bella w Margalef w Hiszpanii - kolejną 9a. "Czy ja śnię? A może to rzeczywistość? Myślę, że w takich chwilach czujesz prawdziwą dumę z siebie. To właśnie czułam - absolutnie niedowierzałam we własne fizyczne możliwości i byłam bardzo zaskoczona własnymi umiejętnościami" - wspomina.

"I to jest naprawdę potężne uczucie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz zaskoczyć sama siebie w ten sposób. Myślę, że to pomogło mi pomyśleć o innych momentach, w których mogłabym zaskoczyć siebie i zrobić coś, o czym nawet nie wiedziałam, że mogę być do tego zdolna".

Zachęcana sukcesami, DiGiulian zapuściła się na wielkie ściany. Odnosząc się do swojej pierwszej wyprawy, na mierzącą 1200 stóp [366 m] drogę Bella Vista w Dolomitach, mówi: "Byłam całkowicie zaskoczona, że mogłam zrobić tak dużą drogę, ponieważ czasami patrząc na wielką ścianę myślisz, że jesteś tak małą osobą, że nie wiesz, czy dasz radę ją na nią wejść. To jak metafora tego, że choć jesteśmy mali, możemy robić wielkie rzeczy".

DiGiulian ma na swoim koncie ponad 30 pierwszych przejść. Niektóre z jej wielkich ścian to: Rolihlahla w Brazylii, The Misty Wall w Parku Narodowym Yosemite i Mushroom (7c+) na północnej ścianie Eigeru. Za swoje niesamowite przejścia otrzymała prestiżowe nagrody, takie jak: Cutting Edge Athlete Award, Golden Piton Award i Arco Rock Legend Award.

Ale jej aspiracje wyczerpały ciało. Była zmuszona zrobić sobie przerwę.

Czuję się naprawdę podekscytowana tym, że pokonałam kontuzję i wróciłam do sportu w tak wielkim stylu Sasha DiGiulian

04 Robiąc sobie przerwę

W 2020 roku DiGiulian stanęła w obliczu diagnozy dysplazji stawu biodrowego - dolegliwości, którą nieświadomie miała od urodzenia. "W ciągu roku doznałam uszkodzenia obrąbka stawowego, ponieważ przeszłam pięć operacji biodra" - mówi. "Kiedy mnie otworzyli, okazało się, że jedna z kości miednicy była złamana w czterech różnych miejscach, a główka kości udowej została zasadniczo ogolona. Obrąbek został zszyty z powrotem. Następnie moje biodro zostało zrekonstruowane - dwukrotnie. Były to dwie 10-godzinne operacje biodra, a także trzy inne operacje".

"Musiałam całkowicie od nowa nauczyć się wspinaczki" - mówi. "Elastyczność moich bioder była czymś, na czym bardzo polegałam, ponieważ miałam hiper-mobilne biodra. Teraz, z moimi nowo odbudowanymi biodrami, muszę polegać na sile - dzięki czemu moje ciało jest bardziej połączone ze sobą, w pozytywny sposób. Mam tę nowo odkrytą siłę, o której istnieniu nigdy wcześniej nie miałam pojęcia".

05 Powrót na skały

W 2021 roku, zaledwie pięć tygodni po operacji zaliczyła monumentalne pierwsze kobiece wejście na Logical Progression - ścianę o wysokości 3000 stóp [914 m]. Ale to nie wszystko. Wraz z Matildą Söderlund i Brette Harrington zdobyły Rayu - 2200 stóp [671 m], o stopniu trudnosci od 5a do 9c. Następnie przeszła drogę big wallową 5.14b, w hiszpańskich Picos de Europa w 2022 roku.

"Myślę, że wspinaczka to naprawdę mentalny sport" - mówi. "Tak naprawdę nigdy nie wiesz, czy będziesz w stanie coś zrobić, gdy jest to na granicy twoich fizycznych możliwości. Czasami to twój umysł może cię powstrzymywać. Jeśli nie wierzysz w siebie, to jesteś jak swój główny przeciwnik. Nie rywalizujesz z nikim innym, jak tylko ze sobą".

Wyczyn ten ma duże znaczenie historyczne. DiGiulian zaliczyła najtrudniejszą kobiecą drogę wielkościanową. Jest on także świadectwem powrotu DiGiulian po kontuzji. "Czuję się naprawdę podekscytowana tym, że pokonałam kontuzję i wróciłam do sportu w tak wielkim stylu" - mówi z dumą.

06 Rozwój osobisty

Nagła utrata ojca zmieniła perspektywę DiGiulian. "Straciłam tatę naprawdę nagle i myślę, że to zdecydowanie wpłynęło na moje spojrzenie na życie. Ono i robienie tego, co kocham naprawdę mnie pasjonuje, ale rozumiem, że nie można brać wszystkiego za pewnik" - mówi.

"Myślę, że moja filozofia zawsze polegała na tym, aby być jak najlepszą osobą - rozwijać się fizycznie, ale także pozostać blisko ziemi, aby pamiętać, dlaczego kocham ten sport".

Pomimo wspaniałej kariery, nigdy nie pozwoliła, by sukces uderzył jej do głowy. "Myślę, że osiągnięcia sportowe są ważne" - mówi. "Ale jedną z ważniejszych stron jest świadomość, że mam wokół siebie odpowiednich ludzi, że mogę im ufać i myślę, że to może być ważniejsze niż cokolwiek innego".

07 Poza wspinaczką

DiGiulian sama zajmowała się własnymi umowami sponsorskimi i kontem bankowym, odkąd skończyła 12 lat. "Myślę, że podjęłam się tej misji częściowo dlatego, że chciałam pokazać, że wspinaczka to legalny sport" - mówi. "Chciałam pokazać im [rodzicom], że mogę to zrobić i poradzę sobie z własnym biznesem".

Przedsiębiorczość doprowadziła DiGiulian do zrealizowania marzenia, które tkwiło w niej przez 10 lat i założenia Send Bars - firmy produkującej odżywcze przekąski energetyczne.

"Myślę, że wspinaczka pomogła mi w założeniu firmy na wiele sposobów, ponieważ kiedy prowadzisz zespół na wyprawie, to tak, jakby zarządzać grupą ludzi mających wspólną misję, by coś zrobić" - wyjaśnia. "Naprawdę podoba mi się ten aspekt wspinaczki. Odkryłam, że zastosowanie mojego doświadczenia, które pierwotnie pochodziło ze wspinaczki sportowej, a później z robienia wielkich ścian, w pewnym sensie sumuje się. Jest to postęp, który składa się w logiczną całość".

Poza tym, że we wspinaczce jest idolką dla innych, Sasha DiGiulian jest też fanką wielu osób - od Sereny Williams po Taylor Swift. Lubi także gotować i spędzać czas z bliskimi jej osobami. "Myślę, że moją inspiracją i mentorami są najbliżsi" - mówi. "Możemy mieć idoli, którzy są daleko i są naprawdę wielcy w tym, co robią. Ale ludzie, z którymi mamy kontakt na co dzień, są zawsze tymi, od których naprawdę się uczysz". DiGiulian jest także autorką pamiętnika o dojrzewaniu zatytułowanego "Take the Lead", który został wydany na początku tego roku.

08 Plany na przyszłość

DiGiulian ma jasną filozofię względem swoich przyszłych celów: "Nie sądzę, by istniało dla mnie największe wyzwanie, które już zaliczyłam. Czuję się naprawdę szczęśliwa z tego, co osiągnęłam. To nie jest tak, że w jednym momencie zapisuje się moja historia. Zawsze będą nowe rzeczy i nowe wyzwania".

Jakie jest jej motto? Zachowaj zdrowie i "słuchaj swojego jelita", jak podkreśla. "Kiedy tracisz na wadze, jest to szybkie rozwiązanie poprawiające osiągi na ścianie, które jednocześnie łatwo prowadzi do kontuzji i ma wiele negatywnych konsekwencji. Myślę więc, że aby być sportowcem, który trenuje przez długi czas i cieszy się długowiecznością, przez całą karierę musi być zdrowy i odpowiednio się odżywiać, a także budować siłę ". Obecnie misją DiGiulian jest wspieranie wzmocnienia pozycji kobiet we wspinaczce, a także działania na rzecz klimatu. Niezależnie od tego chce osiągać nowe wyżyny w swoim sporcie, jednocześnie "żyjąc z pasją" na swój własny, niepowtarzalny sposób.