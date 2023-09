Zapamiętaj to nazwisko: Sasha Zhoya

W wieku zaledwie 21 lat Sasha Zhoya jest już mistrzem Europy i świata juniorów na 110 m przez płotki z 2021 roku. Z nowym rekordem świata i tytułem mistrza kraju zdobytym w 2022 roku, Zhoya reprezentuje przyszłość francuskiej lekkoatletyki i lekkoatletyki w ogóle.

Ze wszystkich miejsc, w których możesz spodziewać się spotkać go na treningu, dach paryskiego Stade de France może być ostatnim na twojej liście. W lutym tego roku Zhoya rzeczywiście wspiął się na 46-metrowy dach stadionu i zaprezentował swoje płotkarskie umiejętności [obejrzyj wideo na górze strony]. Teraz jest gotów by w 2024 wspiąć się jeszcze wyżej.

Sasha Zhoya w akcji na dachu Stade de France © 510 Paris/Red Bull Content Pool

Oto wszystko, co musisz wiedzieć o wschodzącej francuskiej gwieździe biegu na 110 m przez płotki.

01 Linia startu

Urodzony w Subiaco, na przedmieściach Perth w Australii w 2002 roku, Zhoya jest synem Francuzki, elitarnej narciarki Catherine Larbiose-Zhoyi i ojca z Zimbabwe, muzyka Yonah Zhoyi, co dało mu potrójne francusko-australijsko-zimbabweńskie obywatelstwo.

Australia jest oczywiście idealnym miejscem, aby wyjść na zewnątrz i uprawiać sport, dlatego Zhoya od początku chętnie odkrywał swoje lekkoatletyczne możliwości. W wieku ośmiu lat dołączył do klubu Melville Little Athletics, gdzie jego matka była trenerką. Rywalizacja ze starszą siostrą Manashe napędzała go do działania. Gdy pobił jej rekord w trójskoku w lokalnych zawodach wiedział już, że musi kontynuować swoją przygodę z lekkoatletyką. Wkrótce zaczął wygrywać zawody, w których uczestniczył.

Jako nastolatek spróbował wejść na kolejny poziom. Rywalizacja w zawodach krajowych (po raz pierwszy w wieku 13 lat) zmusiła go do cięższej pracy. "Moje wyniki nie były na najwyższym poziomie, co zmotywowało mnie do cięższych treningów... Dzięki temu moja lekkoatletyka weszła na wyższy poziom. Wtedy zdecydowałem się potraktować ją poważniej".

02 Najlepsi w Australii

Sasha Zhoya - Bieg na dachu © 510 Paris/Red Bull Content Pool Nigdy w życiu nie widziałem takiego talentu Paul Burgess (Zachodnioaustralijski Instytut Sportu)

W wieku 14 lat Zhoya dołączył do elitarnego Western Australian Institute of Sport, gdzie był trenowany przez Lindsay Bunn w biegach sprinterskich oraz przez Paula Burgessa i Alexa Parnova w skoku o tyczce. "Nigdy w życiu nie widziałem takiego talentu" - powiedział Burgess, który uważa Zhoyę za dobrego zawodnika w trzech konkurencjach: w skoku o tyczce, płotkach i sprincie. "To bardzo rzadki rodzaj talentu", mówi.

"Sasha bardzo ciężko pracuje" - dodaje Bunn. Robił to również w szkole, gdzie brał udział w specjalnym programie tanecznym, który jak mówi Zhoya, dał mu siłę i zwinność aby wykorzystać je w lekkoatletyce. A żeby opłacić treningi wykonywał prace dorywcze.

"Mógłby odnieść sukces, ponieważ ma trochę tej ciemniejszej strony, którą ma Usain Bolt" - powiedziała matka Zhoyi w wywiadzie, gdy miał 16 lat. Tymczasem jego starsza siostra Manashe opisała go jako reprezentanta bezczelnego, młodszego rodzeństwa. A on dopiero się rozkręcał.

03 Bicie rekordów

Szczyt © 510 Paris/Red Bull Content Pool

Wraz z rosnącymi umiejętnościami i zamiłowaniem do lekkoatletyki, która przyćmiła wszystko inne w jego życiu, w 2017 roku Zhoya przeprowadził się do rodzinnego miasta swojej matki - Clermont-Ferrand we Francji. Miał 15 lat. Tam rozpoczął treningi w klubie lekkoatletycznym Clermont Athlétisme Auvergne pod okiem Philippe'a d'Encausse'a uprawiał skok o tyczce. Przez kilka następnych lat w celu dalszego rozwoju podróżował tam i z powrotem między Australią a Francją.

To się opłaciło. W 2019 roku - w zaledwie drugich zawodach halowych - Zhoya pobił rekord Francji U18 w skoku o tyczce. Podczas Mistrzostw Francji Kadetów skoczył 5,32 m. Następnego dnia, w swoim pierwszym biegu na 60 m przez płotki wyrównał najlepszy wynik na świecie w tej konkurencji. Kilka miesięcy później ustanowił rekord świata w skoku o tyczce.

"Przed zawodami myślę o tym, by zrobić krok w tył, zrelaksować się, poczuć swoje ciało, dokładnie zrozumieć, co czuję... Robiłem to już wcześniej, wiem, co robię. To naprawdę tylko aspekt mentalny - bardziej niż fizyczny" - powiedział Zhoya o swoim sukcesie i umiejętności zachowania spokoju pod presją.

Młody zawodnik z potrójnym obywatelstwem jest kimś, kogo warto obserwować.

04 Reprezentowanie Francji

Coś do przemyślenia © Little Shao/Red Bull Content Pool

Na początku swojej kariery Zhoya miał wątpliwości co do tego, który kraj będzie reprezentował w zawodach, ale ostatecznie zdecydował się na kraj swojej matki - Francję.

Wyjaśniając swoją decyzję, powiedział Athletics Weekly : "To była bardzo trudna decyzja. Urodziłem się i wychowałem w Australii i jest we mnie ogromna część tego, co jest bardzo australijskie, ale zostałem wychowany przez francuską matkę. Kulturowo wiele we mnie było Francuza".

"Decyzja była... złożona" - kontynuował - "Chciałem reprezentować siebie i moją rodzinę, a najłatwiejszym sposobem na to było reprezentowanie mojej mamy, ponieważ to ona wychowywała mnie bardziej". Dodał: "Ponadto Paryż 2024 to dla mnie igrzyska u siebie, a niewielu sportowców może to powiedzieć! Jednak to, że reprezentuję Francję, nie oznacza, że czuję się mniej Australijczykiem czy Zimbabwejczykiem".

05 Wszechstronność

Dach z widokiem © 510 Paris/Red Bull Content Pool

Przez cały ten czas Zhoya zdobywał medale i wyrabiał sobie markę. Ale nie skupiał się całkowicie na lekkoatletyce. Uczył się tańca współczesnego i baletu do 18 roku życia. "Uwielbiam to! To także oczyszcza moją głowę od sportu, który uprawiam w pełnym wymiarze czasu. Taniec, nawet intensywnie trenowany, jest bardziej płynny, bardziej relaksujący" - powiedział Zhoya francuskiemu Challenges. Jednak podróże między Francją a Australią na treningi pochłaniają dużo czasu, dlatego taniec został zdegradowany do hobby. Mimo to, Sasha twierdzi, że dał mu on pewność siebie.

"Myślę, że sztuka nauczyła mnie, że bycie na scenie jest dość wymagające. Oczy wszystkich są na tobie skupione w 100 procentach" - mówi. "Czuję, że nauczyło mnie to być sobą i czuć się komfortowo, gdy patrzy na mnie publiczność. Czuję, że radzę sobie lepiej, gdy jest więcej ludzi, ponieważ są tam, aby zobaczyć, jak występuję i ścigam się, a to po prostu tworzy ten klimat zawodów".

06 Dalej i wyżej

Własna droga © 510 Paris/Red Bull Content Pool

Gdy jego sportowa przynależność została rozstrzygnięta, Zhoya bez zakłóceń mógł się skupić na pracy. W 2020 r. dołączył do grupy sprintów i płotkarzy Francuskiej Federacji Lekkoatletycznej. W następnym roku, na sierpniowych mistrzostwach świata U20, ponownie przeszedł do historii. Rywalizując w Nairobi, Zhoya wygrał bieg na 110 m przez płotki, ustanawiając rekord świata U20 na tym dystansie z czasem 12,72 sekundy. W wieku 19 lat był najszybszym 110-metrowcem w historii i najlepszym tyczkarzem w tak młodym wieku.

Poświęcając się lekkoatletyce od 11. roku życia Zhoya ukierunkował swój talent i dzięki temu może być jedynym w swoim rodzaju fenomenem. "Sasha Zhoya bije rekordy, a nawet nie osiągnął jeszcze swojego fizycznego szczytu", zauważył prezenter w afrykańsko-australijskim filmie o nim, jaki powstał gdy Sasha miał 16 lat.

"Na razie jestem zadowolony z tego, co zrobiłem. Widzieliśmy jednak wiele osób, które dobrze radziły sobie w juniorach, ale nie przeszły na wyższy poziom" - powiedział w wywiadzie dla Athletics Weekly po swoim rekordowym występie w Nairobi. "Jeśli uda mi się zapisać w seniorskiej księdze rekordów i dobrze wypaść na dużych mistrzostwach, będę mógł spojrzeć wstecz na to, co zrobiłem jako junior, pod kątem postępu w całej mojej karierze".

Jeśli chodzi o scenę międzynarodową i jego nowy kraj ojczysty, Francję, największym sprawdzianem miało być to, czy Zhoya utrzyma impet, gdy ukończy naukę. Czy da radę rywalizować z jednymi z najlepszych zawodników na świecie?

07 Poziom wyżej

On a high © 510 Paris/Red Bull Content Pool

Uwaga spoiler: rekordy wciąż nadchodziły. W swoim pierwszym sezonie startów w seniorskich biegach przez płotki (106,7 cm) Zhoya wygrał finał na 100 m podczas mistrzostw Francji. Następnie wziął udział w Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2022 w USA, gdzie dotarł do półfinału. W swoim drugim sezonie wygrał mistrzostwa Europy U23 - w 2023 roku w Espoo w Finlandii z czaem 13,24 s. w półfinale pobił nawet rekord mistrzostw U23. Zaledwie dwa tygodnie później wygrał finał biegu na 110 metrów przez płotki na mistrzostwach Francji - drugi rok z rzędu. Do przyszłorocznych igrzysk w Paryżu pozostało mniej niż 12 miesięcy, a on wydaje się być w życiowej formie.

08 Status legendy

"Paryż 2024 to igrzyska domowe i niewielu sportowców może to powiedzieć! To, że reprezentuję Francję, nie oznacza jednak, że czuję się mniej Australijczykiem czy Zimbabwejczykiem" - powiedział.

Oczywiście kariera sportowca nie kręci się tylko wokół jednych zawodów. Niezależnie od tego, co wydarzy się w przyszłym roku, Zhoya prawdopodobnie utrzyma dobry kurs. W dłuższym terminie chciałby naśladować własną karierą swojego bohatera, Usaina Bolta. Wycięty z gazety Bolt był jedynym sportowcem na ścianie sypialni Zhoyi. Później miał okazję spotkać go w prawdziwym życiu.

"Byłem na Diamentowej Lidze w 2016 w Londynie. Bolt to Bolt. Wszyscy krzyczeli jego imię, a po mojej prawej stronie była grupa Jamajczyków. Od czasu do czasu spoglądał na nich, ponieważ mówili tym samym językiem" - wspomina Zhoya spotkanie ze swoim bohaterem. "Więc rzuciłem cokolwiek, a jedyną rzeczą, którą wiedziałem, jak powiedzieć, było wagwan, a on spojrzał prosto na mnie i pomyślałem 'o cholera'. Nie miałem nic innego do powiedzenia, ponieważ byłem w szoku i był to jak dotąd jeden z najlepszych momentów w moim życiu".

Spotkanie to pozostało w pamięci Zhoyi, który bezpośrednio zainspirował się Boltem i jego stylem na torze, przez który stopniowo zyskał reputację showmana - etykietę, którą Zhoya chętnie przyjmuje. "Lubię robić show, angażowanie tłumu jest tym, co robię" - powiedział.

Ze drugiej strony, Steffensen mówi, że to właśnie pewność siebie Zhoyi sprawia, że oglądanie go jest tak ekscytujące. "To, co jest najbardziej wyjątkowe w Sashy, to sposób, w jaki demonstruje swoją pasję podczas występów. Ma swój własny styl, reprezentuje go i żyje nim".

"Chcę być facetem, którego chcesz oglądać i dobrze się bawić robiąc to, a on będzie robił spektakularne rzeczy" - powiedział Zhoya. "Chcę być sportowcem, którego wszyscy zapamiętają. Chcę być najlepszy".

Podobnie jak jego bohater, Zhoya wie jak ważne jest życie poza stadionem. Oprócz tańca w wolnym czasie prowadzi własny kanał YouTube dokumentujący jego zawody. Jednak na razie ma jeszcze wiele do powiedzenia w sporcie, czy to na dachu Stade de France, czy w jego wnętrzu, gdzie obserwują go oczy ludzi z całego świata.