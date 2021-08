Drugi klub Bundesligi, który postawił na esport, właśnie opuszcza LEC

- Zareagowaliśmy błyskawicznie, by dostać się do esportu i zagwarantować sobie miejsce w letnim splicie LCS -

Dziś, gdy znaczna liczba klubów piłkarskich posiada sekcje w esporcie, lub przymierza się do ich zbudowania, nie jest to nic szczególnego. W 2016 pomysł Schalke był jednak czymś pionierskim. Wówczas nawet

I nagle, w najmniej spodziewanym momencie, coś zaskoczyło. Schalke przełamało się w meczu z G2 Esports, po czym wygrało wszystkie (!) 7 pozostałych spotkań i rzutem na taśmę awansowało do fazy play-off. To był jeden z najbardziej niesamowitych comebacków w historii