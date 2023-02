Scuderia AlphaTauri rozpoczyna sezon 2023 F1 od prezentacji w Nowym Jorku

Podczas prezentacji nie zabrakło też polskiego akcentu, ponieważ jednym z nowych sponsorów teamu Scuderia AlphaTauri został PKN Orlen. Loga tej firmy widoczne są nie tylko na kombinezonach obu kierowców, ale też na bolidzie AT04. Sprawiło to, że dotychczasowe biało-granatowe barwy Scuderii zostały rozświetlone przez czerwono-białe loga Orlenu – znajdują się one na tylnym skrzydle, Halo, lusterkach, sekcjach bocznych oraz nosie.

