AlphaTauri ze zwycięzcą F1 i debiutantem – gotowi na sukces w sezonie 2021

Scuderia AlphaTauri ma za sobą przełomowy sezon 2020 , a rok 2021 zapowiada się równie ekscytująco! Ekipa postawiła na miks doświadczenia i świeżości w swoim składzie. I tak do mającego na koncie zwycięstwo Pierre'a Gasly'ego dołącza debiutant Yuki Tsunoda .

Zaledwie 20-letni Yuki Tsunoda zaliczył ekspresową drogę do F1 . Od startów w kartingu , przez japońską Formułę 4, międzynarodową Formułę 3 i wreszcie – niesamowity sezon 2020 w Formule 2. Japończyk sięgnął w F2 po trzy zwycięstwa i zajął trzecie miejsce w mistrzostwach, zostając przy okazji najlepszym debiutantem.

"To normalne" – komentował Tsunoda zapytany o to, co czuje się na myśl, że wkrótce wypróbuje bolid AlphaTauri AT02 napędzany silnikiem Hondy. "To normalne, ale oczywiście ekscytujące!"

Yuki nie jest zbyt wylewny w wypowiedziach, a do tego zachowuje niezwykły spokój. Kiedy kierowcę F1 zapytać o to, jak trenuje, zapewne zacznie opowiadać o setkach kilometrów przejeżdżanych na rowerze i hektolitrach potu wylewanych na treningach na siłowni.

Mam jasny cel – jazda na maksimum od pierwszej rundy! Yuki Tsunoda

Tsunoda przyznaje wprost: "Nie lubię treningów, więc nie mam swojej ulubionej formy przygotowań. Jest trochę nudnych rzeczy. Możesz jeździć na rowerze albo biegać, więc wybieram jedną z opcji. Wolę kolarstwo, bo co prawda bieganie jest ok, ale mam płaskie stopy. Podczas biegania szybko zaczynają mnie boleć, co nie wpływa pozytywnie na osiągi w samochodzie".

Osiągnięcia Tsunody przykuły uwagę szefa Scuderii AlphaTauri – Franza Tosta. Szybkie pięcie się Japończyka po szczeblach kariery sprawiło, że choć w samochodach jednomiejscowych zaczął się ścigać dopiero w wieku 16 lat (takie są przepisy w Japonii), to już cztery lata później junior Red Bulla wskakuje do F1. I co ciekawe, nowy team-partner Gasly'ego wcale nie traktuje tego jeszcze w kategorii sukcesu.

"Mam jasny cel – jazda na maksimum od pierwszej rundy!" – przyznaje Tsunoda. "Nie boję się błędów. Chcę się uczyć i jak najlepiej oraz jak najszybciej dopasować do samochodu. Jeśli popełnię błędy, zamierzam się na nich uczyć. Cel to dawanie z siebie wszystkiego, podczas każdej sesji i uczenie się tak dużo, jak to możliwe".

We wrześniu 2020 roku team-partner Tsunody Pierre Gasly zapisał się na kartach historii, wygrywając Grand Prix Włoch na torze Monza po starcie z 10. pola. To było Gasly'eo oraz Scuderii AlphaTauri pierwsze zwycięstwo. Do tego Pierre stał się jednak pierwszym Francuzem, który wygrał w Formule 1 od czasu Oliviera Panis w 1996 roku w Monako. Wcześniej ekipa, jeszcze pod szyldem Toro Rosso, triumfowała na Monzie w 2008 roku z Sebastianem Vettelem .

I chociaż Gasly ma zaledwie 25 lat , to w swoim trzech sezonach startów w F1 zaliczył mnóstwo wzlotów i upadków. To jednak ukształtowało go jako jeszcze lepszego kierowcę. Po debiucie w Toro Rosso podczas GP Malezji 2017 oraz pełnym sezonie 2018 w zespole, na rok 2019 Gasly awansował do teamu Red Bull Racing . Po zaledwie 12 wyścigach wrócił do Scuderii Toro Rosso.

Samochód jest jak dziki lew Pierre Gasly Niezrażony tym Gasly, w sensacyjnym stylu sięgnął jednak po podium w deszczowym wyścigu o GP Brazylii 2019 . Od tego czasu nie oglądał się za siebie. Teraz natomiast przejmuje rolę lidera w zespole i już wypowiada się jak prawdziwy ekspert! "To zawsze ekscytujące! Samochód jest jak dziki lew. Kiedy wracasz do klatki z taką bestią, dostajesz niezwykłego wyrzutu adrenaliny i ekscytacji, bo niczego nie da się porównać z jazdą bolidem F1" – wyjaśniał Gasly. "Możesz spróbować wszystkich supersamochodów na świecie, ale nic nie zbliży się do bolidu F1 w kwestii odczucia na przyspieszeniu, hamowaniu i podczas pokonywania zakrętów. Auta F1 to po prostu najlepsze fury na świecie!" "Kiedy pierwszy raz wyjeżdżasz z alei serwisowej, to jakbyś dostał ogromnego kopniaka. Naprawdę tęsknię za tym przyspieszeniem! Potem jednak potrzeba dwóch, trzech okrążeń, zanim naprawdę się do tego przyzwyczaisz. Pierwszych kilka kółek zawsze jest imponujących. Nie jestem w stanie wymyślić niczego innego, co wywołuje na mojej twarzy tak duży uśmiech, jak jazda tymi samochodami" – dodawał Pierre.

Nowy sezon, nowy bolid, nowi team-partnerzy © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool 01 / 10

Skład Scuderii AlphaTauri na 2021 pokazuje, jak interesujący trend możemy oglądać w obecnej F1. Teraz debiutuje się w niej w naprawdę młodym wieku. Mający 25 lat Gasly, w porównaniu z 20-letnim Tsunodą, uchodzi już wręcz za weterana torów wyścigowych. Przed nimi jednak nadal wiele lat ścigania, a cel numer jeden to wyciągnięcie jak najwięcej z najnowszego AT02.

"Powiedziałbym, że generalnie chcemy spisać się lepiej, niż rok temu, kiedy wywalczyliśmy siódme miejsce w klasyfikacji konstruktorów" – przyznawał Gasly. "Najlepszym wynikiem teamu od czasu jego debiutu w F1 była szósta pozycja, więc świetnie byłoby poprawić ten rezultat".

"Ważne jest, by unikać błędów, a regularność to klucz. Będziemy starali się jeździć jak najrówniej i oczywiście wykorzystywać okazje, kiedy te się nadarzą. Tak jak to miało miejsce w poprzednim sezonie".

Dla Tsunody celem numer jeden będzie szybkie wyczucie bolidu oraz złapanie odpowiedniej prędkości już w trybie wyścigowym. Kolejny Japończyk w stawce F1 nie boi się jednak wyzwań i zamierza cisnąć na maksimum. Dobrze jednak wie, jak bardzo wymagająca jest królowa sportów motorowych.

Nie boję się błędów Yuki Tsunoda "Prędkości w zakrętach nie da się porównać z żadną inną serią. F1 jest zdecydowanie szybsza, a kierowcy muszą mieć silne mięśnie szyi. Już po pierwszych pięciu okrążeniach w bolidzie bardzo bolał mnie kark" – wyznawał Tsunoda, wspominając testy, jakie zaliczył na Monzy pod koniec ubiegłego roku. Po drugiej stronie garażu Scuderii AlphaTauri, Pierre Gasly dobrze zdaje sobie sprawę z tego, na co stać jego team-partnera. "Przez najbliższe tygodnie pewnie sporo się o sobie dowiemy. Usłyszałem o nim, gdy w zeszłym roku zadebiutował w F2 i od razu był szybki, już w pierwszych wyścigach zaimponował. Zawsze śledzę F2 i F3 podczas weekendów wyścigowych, więc widziałem, że zaliczył fantastyczny rok. Yuki ma ogromny talent i liczę na to, że będziemy się dobrze dogadywali i razem pomożemy AlphaTauri w jeszcze lepszym rozwoju". Zarówno Pierre Gasly jak i Yuki Tsunoda na torze pojawią się już w połowie marca. Wtedy kierowcy Formuły 1 zaliczą trzydniowe próby na torze Sakhir. Sezon 2021 F1 wystartować ma 28 marca wyścigiem o GP Bahrajnu.

Obejrzyj, jak wyglądał debiut Scuderii AlphaTauri w F1 w 2020 roku w dokumencie Open The Doors.