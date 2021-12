F1: Najlepszy rok w historii Scuderii AlphaTauri

za sterami modelu AT02 wywalczyli łącznie 142 oczka, plasując ekipę na 6. miejscu w generalce. Choć w sezonie 2020 stajnia za sprawą Gasly’ego wygrała wyścig, a w 2021 r. najlepszym wynikiem było „zaledwie” trzecie miejsce, zespół poprawił się w porównaniu do ubiegłego roku zwłaszcza pod względem regularności osiąganych rezultatów. Na 44 starty (22 wyścigi razy 2 samochody) zespół punktował aż 22 razy. 7-krotnie w pierwszej dziesiątce dojeżdżał Japończyk, a 15 razy robił to Francuz. W porównaniu do 2020 r. utrzymana została średnia punktów co drugi start, ale znacznej poprawie uległy przeciętnie zajmowane pozycje. AlphaTauri wyraźnie pokonała Astona Martina, zdobywając prawie dwukrotnie więcej punktów od niego. Jednocześnie tylko 13 punktami (142 do 155) uległa Alpine (francuska stajnia dodatkowo wygrała wyścig).

Ekipa z Faenzy uległa Francuzom z dwóch powodów. Pierwszym, obiektywnym, była różnica w doświadczeniu kierowców. Niesamowitemu Gasly’emu partnerował debiutujący Tsunoda, który dopiero uczył się Formuły 1, a mimo to potrafił dowozić do mety dobre rezultaty, w tym najlepsze w karierze 4. miejsce w kończącym sezon GP Abu Zabi. Niestety kilkukrotnie również pogubił się i miał problemy - np. w GP Emilii-Romanii, które mógł zakończyć wyżej niż na 13. miejscu. Trzeba mu jednak oddać, że był to dopiero jego drugi wyścig w królowej sportów motorowych. Drugi, bardziej subiektywny czynnik, to szczęście. Esteban Ocon w normalnych warunkach raczej nie wygrałby na Węgrzech, a zatem nie zdobyłby dla swojego zespołu aż 25 punktów. Faktem jednak jest, że Pierre Gasly również nieco szczęśliwie zajął trzecie miejsce w GP Azerbejdżanu. Dodatkowo Yuki Tsunoda nie wystartował w GP Włoch, gdzie być może mógłby zdobyć kilka punktów. Niezaprzeczalnie AlphaTauri miała w tym roku potencjał na 5. miejsce w generalce, a tak wysokiej pozycji jeszcze nigdy nie zajęła.

