Nietypowa prezentacja i nowy look Pierre Gasly'ego i Yuki Tsunody w F1!

Tymczasem 20-letni Tsunoda to pierwszy Japończyk w F1 od 2014 roku. Droga Yuki do królowej sportów motorowych była szybka, bo trwała tak naprawdę zaledwie cztery sezony! W 2018 roku wygrał w japońskiej F4, a w poprzednim był już trzeci w mistrzostwach Formuły 2! Oczekiwania są więc spore.

Tymczasem 20-letni Tsunoda to pierwszy Japończyk w F1 od 2014 roku. Droga Yuki do królowej sportów motorowych była szybka, bo trwała tak naprawdę zaledwie cztery sezony! W 2018 roku wygrał w japońskiej F4, a w poprzednim był już trzeci w mistrzostwach Formuły 2! Oczekiwania są więc spore.

Tymczasem 20-letni Tsunoda to pierwszy Japończyk w F1 od 2014 roku. Droga Yuki do królowej sportów motorowych była szybka, bo trwała tak naprawdę zaledwie cztery sezony! W 2018 roku wygrał w japońskiej F4, a w poprzednim był już trzeci w mistrzostwach Formuły 2! Oczekiwania są więc spore.