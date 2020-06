Sebastian Fabijański: Kiedyś chciałem być jak Denzel

„Jestem bezczelny, więc bezczelnie sam sobie nadałem prawo do tego, żeby wreszcie wydać album. »Wreszcie«, bo robiłem rapy od 17. roku życia. Ta muzyka to pierwsza miłość, więc to materiał, który powstał z czystej, niczym nieskalanej potrzeby serca” – tak swój debiutancki krążek, wydany nakładem Asfalt Records, zapowiadał Sebastian Fabijański. Płyta jest już dostępna, włącz ją sobie teraz w tle – „Primityw” będzie dobrym podkładem pod naszą rozmowę.

Zacznijmy od filmowych soundtracków. Masz jakieś ulubione?

Sebastian Fabijański: Na pewno ścieżka dźwiękow a do filmu „Dzień próby” z Denzelem Washingtonem. Pamiętam, że ten film kupiłem na Stadionie Dziesięciolecia i oglądałem go dobre kilka razy – zresztą do dziś do niego wracam. Pamiętam też, że po jego obejrzeniu bardzo chciałem być taki jak Denzel. Żeby podobnie jak jemu, pasowały mi: kajdan, czapeczka bawełniana, długa, ciut za duża skórzana kurtka i... Chevy Monte Carlo, który w tym filmie jest bardzo istotnym elementem. Wszystko to okraszone ikonicznym „Still D.R.E.” czy numerami od M.O.P, Xzibita i Gang Starr. Do głowy przychodzi mi jeszcze ścieżka z filmu „Ghostdoga” czy z - oczywiście dużo słabszego niż dwa wcześniej wspomniane tytuły - „Stomp the Yard”. Wybrałem ją ze względu na utwór „Go Hard or Go Home” E-40. Bardzo dobry track. Sam film nie opowiada jakiejś fascynującej historii, ale łatwo utożsamić się z głównym bohaterem, bo to klasyczna historia, w której chłopak z marzeniami, tańcząc, bije się ze światem.

Nie przez przypadek wybrałeś chyba „Stomp the Yard”...

Miałem kiedyś fazę na hip-hop również w kontekście tańca , więc oglądałem sporo filmów o takiej tematyce. Oczywiście widziałem też „Step Up”, ale szanujmy się – to jest kiepski film, natomiast ścieżka dźwiękowa robi robotę. Moje życie aktorskie było powiązane jakoś z tańcem, mimo że nigdy nie chodziłem na jego lekcje. Moja siostra natomiast tańczy hip-hop . Powiedziała mi niedawno, że katowałem ją u nas w domu wspomnianymi wcześniej kawałkami. Nasłuchiwała pod moimi pokojem, gdy będę wychodził, bo nie chciała, bym ją przyłapał, kiedy siedzi pod drzwiami i słucha „mojej” muzyki. (śmiech)

Jeszcze jakieś ścieżki dźwiękowe przychodzą ci do głowy?

„The Fast and the Furious: Tokyo Drift”. To jest dość banalny film, ale dla mnie sentymentalny, bo w niedalekim czasie po jego obejrzeniu, poleciałem do Tokio.

Sebastian Fabijański © Filip Zwierzchowski

Przywiozłeś pewnie z Azji sporo fajnych wspomnień.

To był okres, kiedy sporo chlałem i na miejscu oczywiście grubo uderzyłem w melanż. Spędziłem tam blisko trzy tygodnie i w zasadzie codziennie wracaliśmy do domu po melanżu około godziny siódmej rano, wstawaliśmy o 16:00 i raczej... mało zwiedzaliśmy. Zobaczyłem trochę, ale na kacu, więc większość pamiętam jak przez mgłę. Czego dziś jednak trochę żałuję. Byłem w Japonii i nie zjadłem tamtejszego sushi... Kumasz?! Jadłem za to bułki z parówką w sieciówce 7-Eleven. (śmiech) Na kacu smakowała jak filet mignon z grzanką. W jednym z barów, na dzielnicy Shibuya, bo tam „shiebujaliśmy”, spotkałem dziewczynę z Piaseczna. Ja wtedy mieszkałem pod Warszawą, właśnie obok Piaseczna, więc pojechałem do Tokio, żeby na imprezie spotkać sąsiadkę. (śmiech) Jest tam też dzielnica, w której ludzie przebrani są za postaci z mangi i anime - siedzą na takim charakterystycznym moście. Dziwne, ale fascynujące. Pamiętam, jak wracaliśmy z kolejnej imprezy i w strasznie zatłoczonym wagonie metra, znajomy zrobił mi zdjęcie, jak kimam rozkraczony na siedzeniu w czarnej bluzie, z nałożonym na głowę kapturem, a wokół mnie ściśnięci, walczący o każdy centymetr, wyglądający niemal identycznie ludzie. Tam ich naprawdę dopychają do wagonów, żeby na raz załadować więcej „bydła”. Ludzie w Japonii wchodzą do metra, łapią się barierki i zasypiają. Wyglądają jak odłączone od prądu roboty – kompletnie bez życia. Po czym budzą się na swojej stacji i wychodzą. Kraj samobójców. Nie dziwi mnie, że mają tam problem udźwignąć życie i by ich ten mental nie zabił. Technologia w Japonii to był odlot. Jarałem się jak małolat, kiedy widziałem, gdy ludzie oglądają telewizję na swoich telefonach. Takie rozkładane komórki z antenką to był szczyt moich marzeń. Oni patrzyli na nas podobnie jak my na nich, tyle że to my byliśmy u nich, a nie na odwrót, więc co chwila słyszeliśmy szeptem wypowiadane słowo „gaijin” – czyli obcy. Któregoś dnia szliśmy ulicą i spotkała nas grupka dziewczyn w takich szkolnych uniformach, które piszczały na nasz widok i zaczęły robić sobie z nami zdjęcia! Czułem się, jakbym był jakimś Bradem Pittem albo „co najmniej” Davidem Beckhamem.

Może po prostu kojarzyły cię z serialu „Tancerze”? (śmiech)

Wtedy nawet nie planowałem, że będę aktorem. Byłem raczej zbuntowanym cwaniaczkiem z Warszawy, któremu było na tyle wygodnie, że nie martwił się szczególnie przyszłością. Teraz może faktycznie kojarzyłyby mnie z ekranu, bo na Netflixie serial „Ultraviolet” ma międzynarodową dystrybucję i na mediach społecznościowych piszą do mnie ludzie w różnych językach, w tym po japońsku.

Japonia, Japonią, ale w Polsce chyba też było co najmniej kilka fajnych ścieżek dźwiękowych?

Pewnie. Ja na przykład bardzo lubię tą z „Galerianek”. Kocham kawałek „Sam to nazwij”, znam go na pamięć. „Te lata, kiedy każda dupa chciała wyglądać jak Cher…”. Diagnoza, która pojawiła się w tym filmie ponad dziesięć lat temu, nadal jest dość aktualna, bo patologia wśród młodzieży nie zatrzymała swojego rozwoju. Nie to, bym się jakoś strasznie zdziwił po obejrzeniu „Galerianek”, bo to był mój ówczesny real.

W takim razie, jakie polskie filmy wbiły ci się na dobre w głowę?

Głównie te starsze. Na pewno „Żółty szalik” Janusza Morgensterna, „Kanał” Andrzeja Wajdy, „Wahadełko” z Januszem Gajosem – Filipa Bajona, „Konopielka” z Krzyśkiem Majchrzakiem, „Aria dla atlety”, też Bajona, czy „Sanatorium pod klepsydrą” Hassa.

A gdybym zapytał cię o ulubione sceny? Nie muszą być z rodzimych produkcji.

Pierwsze, które przychodzą mi na myśl, to sceny z „Ojca Chrzestnego”, kiedy Al Pacino dowiaduje się, że jego żona usunęła dziecko, i scena z „Adwokata diabła”, gdzie znowu ten skubaniec Pacino po swoim diabelskim szale puszcza oczko na koniec filmu. Albo scena z „Wichrów Namiętności”, gdy główny bohater Tristan Ludlow (Brad Pitt) wraca po latach do rodzinnego domu i spotyka ojca po wylewie, granego przez mojego ukochanego Anthony'ego Hopkinsa, który na tabliczce nieudolnie pisze... „I'm Happy”. Piękna scena. Kocham wiele scen z filmów Tarantino , ale chyba najbardziej tę z „Nienawistnej ósemki”, kiedy Kurt Russell dowiaduje się, że Samuel L. Jackson robi go – za przeproszeniem – w chu*a i wcale nie ma listu od Abrahama Lincolna.

Chciałbym cię teraz zapytać o to, czy filmy, które przez ogół uważane są za klasyki, przetrwały próbę czasu. Pierwszy przykład z brzegu: „Skazani na Shawshank”.

Zdecydowanie przetrwał. Świetne kino. Metaforyczne i nostalgiczne. Będąc na wolności, ciężko sobie wyobrazić życie za kratami, a kiedy już tam trafisz, życie poza więzieniem nagle napawa lękiem, mimo że nadal chcesz z niego wyjść. Ten mikroklimat więzienia w tym filmie jest świetnie oddany, podobnie jak walka jednostki z niesprawiedliwością. Ale dla mnie to film głównie o relacjach i o tym, że okoliczności nie powinny mieć takiego znaczenia, jakie mają w dzisiejszych czasach, kiedy człowiek spotyka się z człowiekiem. Jesteśmy niestety zniewoleni z każdej strony.

Niektórzy czują się wolni, będąc nawet w więzieniu. Wolność to chyba też dobry temat na film.

„Easy Rider”! Kocham scenę, w której Jack Nicholson mówi: „Zanudzają cię gadkami o wolności, a kiedy widzą naprawdę wolnego człowieka, to są przerażeni”. To dość buntownicze podejście do wolności, ale ona taka trochę jest. Arthur Schopenhauer mówił, że ludzie tkwią w kole pragnienia: chcę, mam, chcę, mam. Nie można z niego wyjść, trzeba wyskoczyć. Ludzie chcą wolności, ale wybierają drogę zniewolenia. Oczywiście ciężko mówić o wolności w dzisiejszych czasach. Zrobił się z niej produkt. Dość dobitnie opowiada o tym „Into the Wild” Seana Penna. To produkcja o gościu, który zdecydował się rzucić wszystko, dosłownie wszystko - relacje, więzy rodzinne, świat materialny i poszedł w „dzicz”. Film jest jednocześnie ucieleśnieniem moich marzeń o wolności, a z drugiej strony ucieleśnieniem moich lęków na jej temat.

Są obrazy, które odniosły sukces, ale ty kompletnie nie kumasz dlaczego?

Na pewno nie rozumiem, dlaczego „Zakochany Szekspir” dostał siedem Oscarów, wygrywając w wielu kategoriach z „Szeregowcem Ryanem” czy „Cienką czerwoną linią”. Być może dlatego, że w kampanię oscarową filmu zaangażowany był Harvey Weinstein. Oscary są najważniejszymi nagrodami filmowymi na świecie, więc oscarowe lobby jest dziś na porządku dziennym. Czasami jest to gra fair play, a czasami nie. Zabieranie członków Akademii na kolacyjki, imprezki etc. Dziś jest to już normą. Za przykład niech posłuży historia z filmem „Parasite”, na którego kampanię rząd koreański wyłożył grube pieniądze, promując tym samym swoje państwo.

A jak oceniasz sytuację, gdy kina były przez pewien czas zamknięte – myślisz, że poważnie wpłynie to na branżę filmową?