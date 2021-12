Cztery BMX'owe akcje, którymi Bas Keep zawrócił nam w głowie

Chociaż nie są to sygnowane zawody Basa, to właśnie na Red Bull Skylines, w jego głowie pojawiła się wizja, która z czasem przerodziła się w projekt "walls". Na zawody zaproszono 24 najlepszych riderów z całego świata, a budowniczowie parku zadbali o to, by każdy z nich mógł wykazać się kreatywnością. Największym zainteresowaniem cieszył się kicker, który "wysyłał" zawodników prosto na olbrzymiego quaterpipe'a. Jak łatwo się domyślić, z przeszkody bardzo chętnie korzystał właśnie Bas, a pierwsze skoki wykonane na zawodach, uświadomił mu, że prawdopodobnie, coś podobnego dałoby się wykonać w "naturalnych", miejskich warunkach.