Sébastien Ogier jakiego nie znacie! Zobacz niezwykły dokument o mistrzu WRC

w Rajdowych Mistrzostwach Świata nie przebiegł dokładnie tak, jak to planował. Ale wynik był dokładnie taki, jakiego chciał Francuz.

Na trzy rundy przed końcem sezonu 2021 WRC, z przewagą 44 punktów w klasyfikacji generalnej, Ogier i jego pilot Julien Ingrassia musieli podjąć dezycję. Co robić?

Na trzy rundy przed końcem sezonu 2021 WRC, z przewagą 44 punktów w klasyfikacji generalnej, Ogier i jego pilot Julien Ingrassia musieli podjąć dezycję. Co robić?

Na trzy rundy przed końcem sezonu 2021 WRC, z przewagą 44 punktów w klasyfikacji generalnej, Ogier i jego pilot Julien Ingrassia musieli podjąć dezycję. Co robić?

Chcecie zobaczyć, jak to wszystko się rozegrało? Sprawdźcie koniecznie, w playerze powyżej, nowy film dokumentalny –

zmniejszył różnicę w "generalce" do zaledwie 17 punktów. Do końca pozostawał tylko

, by nagle jego kolega z zespołu Toyoty,

Takiego nastawienia kierowca potrzebuje, aby zdobyć jedno mistrzostwo świata w rajdach, nie mówiąc już o siedmiu. Mimo to agresja, w sporcie, gdzie o wszystkim decydują centymetry i sekundy, może mieć tak pozytywny, jak i negatywny skutek. Wystarczył nerwowy

– doświadczenie zdobyte podczas zdobywania siedmiu tytułów mistrzowskich, pomogło im zgarnąć mistrzostwo numer osiem. Ogier świetnie się spisał w momentach, gdy inni mogli stawali raczej na ostrożniejszą taktykę. On i Ingrassia zasłużenie zdobyli kolejny tytuł mistrzowski..

Zapomnijcie o centymetrach, finałowa runda sezonu 2021 rozstrzygnęła się na milimetry! Przez chwilę wyglądało to niebezpiecznie, ale Francuzi zdołali

Nowy, niezwykły dokument – który jest już dostępny także z polskimi napisami – pokazuje karierę Ogiera w niespotykany dotąd sposób. Łatwo jest skupić się na sukcesach, pomijając porażki. W "Sébastien Ogier: The Final Season" postawiono na zupełnie inną narrację. Weźmy na przykład sezon 2011...

Nowy, niezwykły dokument – który jest już dostępny także z polskimi napisami – pokazuje karierę Ogiera w niespotykany dotąd sposób. Łatwo jest skupić się na sukcesach, pomijając porażki. W "Sébastien Ogier: The Final Season" postawiono na zupełnie inną narrację. Weźmy na przykład sezon 2011...

Nowy, niezwykły dokument – który jest już dostępny także z polskimi napisami – pokazuje karierę Ogiera w niespotykany dotąd sposób. Łatwo jest skupić się na sukcesach, pomijając porażki. W "Sébastien Ogier: The Final Season" postawiono na zupełnie inną narrację. Weźmy na przykład sezon 2011...

Ogier i Ingrassia przez lata mieli sporo powodów do świętowania

, Ogier nie ustępował mu tempem i domagał się równego traktowania w kwestii kontraktowej. Nie dostał tego, ale nie zamierzał ustępować. Kompromis nie wchodził w grę. Nawet jeśli miałoby to kosztować go karierę. Ostatecznie kosztowało go, ale miejsce w zespole.

Po dołączeniu do fabrycznego składu Citroëna, jaki team partner

„Odważyłem się zmierzyć się z ikoną Loeba” – mówi w filmie. „Często ludzie mówili mi, że 2011 nie był dla mnie. Wszyscy próbowali zmusić mnie do mówienia o złych rzeczach. Ale ja pamiętam tylko pozytywy. To mnie ukształtowało”.

„Odważyłem się zmierzyć się z ikoną Loeba” – mówi w filmie. „Często ludzie mówili mi, że 2011 nie był dla mnie. Wszyscy próbowali zmusić mnie do mówienia o złych rzeczach. Ale ja pamiętam tylko pozytywy. To mnie ukształtowało”.

„Odważyłem się zmierzyć się z ikoną Loeba” – mówi w filmie. „Często ludzie mówili mi, że 2011 nie był dla mnie. Wszyscy próbowali zmusić mnie do mówienia o złych rzeczach. Ale ja pamiętam tylko pozytywy. To mnie ukształtowało”.