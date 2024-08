Sebastian Podgórski zgarnia trzecią dziką kartę na Red Bull Skok na Taras

Backflip no foot can can to sztuczka, którą w swoich przejazdach bardzo często prezentował

. Jest to mocno oldschoolowy numer, który rowerzyści „ściągnęli” od zawodników latających na freestyle’owych motocyklach. Trik składa się z dwóch elementów – wykonania backflipa, czyli salta do tyłu oraz no foot can cana – „wykopu” dwoma nogami w dowolnym kierunku. Paradoksalnie, wykonanie tego numeru na motocyklu jest o wiele łatwiejsze. Gdy nadamy maszynie odpowiednią rotację, sam wykop nie stanowi już większego problemu. Zaburzenie kierunku i tempa obrotu jest w przypadku roweru o wiele łatwiejsze, ponieważ lżejszą maszynę łatwiej „wytrącić z równowagi”. Niemniej jednak, Sebastian ewidentnie opanował tę sztuczkę do perfekcji i mamy nadzieję, że w trakcie finałów, które 31 sierpnia odbędą się w Schronisku Skrzeczne, pokaże nam, na co go stać!