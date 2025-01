Brazylijski kajakarz z Bydgoszczy chce bić rekord opływając Wielką Brytanię

Mając 7 lat Sebastian wyjechał do Portugalii, gdzie jego rodzice trenowali kadrę kajakarzy. Praktycznie wychował się w kajaku. Potem na chwilę jego rodzina wróciła do Polski, a gdy miał lat 16 wyprowadził się do Brazylii. W szkole średniej uczył się podstaw programowania. Po 4 latach przeniósł się do Rio i zaczął studia. Między treningami i startami w Pucharach Świata bywał statystą w telenowelach, a kiedy życie w wielkim, południowoamerykańskim mieście zaczęło odbijać się na wynikach sportowych, rzucił wszystko. Wrócił do mniejszej miejscowości, do życia prawie jak w klasztorze, aby ciężko pracować na sukces i móc wyjechać na igrzyska. W Atenach w 2004 reprezentował Brazylię. W dwójce, z partnerem doszli do półfinału. Warto wspomnieć, że w 1980 roku, w Moskwie jego ojciec Zdzisław reprezentował Polskę. W sumie, Sebastian wyczynowo trenował kajakarstwo przez 16 lat. Cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową od 2009.

Do tej pory to był mój największy wyczyn – do którego dążyłem najdłużej, bo od momentu ustanowienia tego rekordu 20 lat wcześniej. Miałem kilka prób, podczas których z różnych powodów musiałem zrezygnować. W 2017 roku, podczas pierwszej zabrakło mi dwa kilometry. Później były jeszcze cztery. Dopiero w piątej wszystko ułożyło się tak, jak powinno. Była dobra pogoda, miałem dobre samopoczucie i wybrałem odpowiednie miejsce. Rekord od pięciu lat jest aktualny. Wspomnienia są i będą ze mną jeszcze długo, bo bardzo dużo mnie to kosztowało.

Test - choć nieplanowo - wypadł już w tym roku, kiedy płynąłem Wisłą z Oświęcimia do jej ujścia – 941 km. Przez te 5 dni, cały czas supportował mnie Marcin Ornowski. Dokładnie trwało to 136 godzin i 55 minut. Wiosłowałem od 16 do 18 godzin na dobę, a ostatnie 40 godzin postanowiłem płynąć non-stop, dlatego mało było samego spania. Był to jednak bardzo dobry test na współpracę i w czerwcu będzie to wyglądało podobnie. Tylko spania będzie więcej, bo wyzwanie jest dłuższe.

Jest bardzo dużo zmiennych, które mogą spowodować, że średnia prędkość będzie mniejsza lub większa. To co mi się może wydawać, nie do końca musi tak wyglądać w rzeczywistości. Bardzo dużo zależy od pogody, bo co jeśli cały dzień będzie mi wiało w twarz, będą duże fale, albo będzie trzeba płynąć pod prąd? Jeśli jednego dnia zostawię dużo sił na wodzie, następnego mogę już nie być w stanie płynąć takim tempem, jakim bym chciał. Dlatego z jednej strony mam ustalone tempo i wiem jak bym chciał rozłożyć siły, a z drugiej wiem, że dużo będzie dyktowała pogoda.

