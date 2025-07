Zrobił to! „Polski Wiking” opłynął Wielką Brytanię w rekordowym czasie

Kajakarz z Bydgoszczy po raz czwarty zapisał się w księdze rekordów Guinnessa! Tego lata opłynął Wielką Brytanię kajakiem. Na łaskę i niełaskę żywiołu zdany był przez 36 dni 6 godzin i 20 minut. W ten sposób, pod hasłem „Nie widać a płynę”, szerzył świadomość na temat problemów osób zmagających się z chorobami psychicznymi – we współpracy z fundacją Nie Widać Po Mnie. Kilka dni po zakończeniu zmagań, uczucia jak i widoki, które mu towarzyszyły są w nim tak żywe, że nie było potrzeby przerywania jego wspaniałej opowieści zbędnymi pytaniami. Wiele razy podkreślał i prosił, żeby wyraźnie zaznaczyć, że był to wysiłek zespołowy i bez swojego teamu, nie dokonałby tego.

Szkocja przywitała mnie, jakby to był raj na ziemi. Przepięknie, foczki, widoki, pogoda bez fali, bo byłem ukryty między wyspami. Wiedziałem, że na zewnątrz, za wyspami nie jest tak dobra, dlatego też zdecydowałem się wystartować wyżej niż planowałem. Okazało się, że wybrałem najładniejsze miejsce w całej Wielkiej Brytanii. I to się później potwierdziło. Drugiego dnia miałem niespodziankę i już wtedy wszystko mogło się skończyć. To był łańcuszek wydarzeń. Już wieczorem zaczęło wiać. Nie mogliśmy otworzyć góry auta, gdzie spałem i spaliśmy we trójkę w aucie. Rano, jak zobaczyłem że wieje około 50 km/h z o wiele mocniejszymi porywami wróciłem do śpiwora. Sprawdziliśmy pogodę, no i dzień później miała sprzyjać minięciu Cape Wrath – jednego z top 3 najbardziej niebezpiecznych miejsc, gdzie spotyka się 7 różnych prądów i fale potrafią sięgać 10 metrów. Przy złej pogodzie, trzeba by było czekać, dlatego musiałem płynąć, żeby móc wykorzystać nadchodzące okno. Tymczasem z godziny na godzinę pogoda się pogarszała. Dlatego szybko się pakowałem. W tej całej akcji, w stresie i pośpiechu okazało się, że po wymianie steru nie naciągnąłem odpowiednio linek. Po wypłynięciu miałem 50% sterowności. Do tego na swoim kajaku dotąd nie pływałem przy tak hardkorowych warunkach. Zaczął przeciekać. Po około 50 kilometrach z przodu i z tyłu, kajak do połowy wypełniony był wodą. Prawie nie miałem nad nim kontroli.

Tam fala potrafi przybrać postać 10-metrowej ściany wody Sebastian Szubski

No i prawie wylądowałem na klifie, który się nazywał Old Man of Stoer. Widać na tracku, że było blisko. Miałem lądować na 90 kilometrze, ale udało się znaleźć plażę 10 km bliżej. Drugi dzień należał do top 3 najtrudniejszych podczas całego wydarzenia. No ale miało to swoje plusy. Mój skill level skoczył od 1000 punktów, więc wszystkie warunki, które się pojawiały później, było mi łatwiej ogarnąć. Trzeci dzień był w miarę łagodny, a czwarty to Pentland Firth, najbardziej niebezpieczne miejsce w całej Wielkiej Brytanii. Tam zatonął statek i tam fala potrafi przybrać postać 10-metrowej ściany wody. Kajakiem przepłynęło tamtędy kilka osób.

Było dużo ciężej niż się spodziewałem i dużo bardziej niebezpiecznie. Z trochę ponad 36 dni, w ogóle nie płynąłem 5. Najpierw, po 4 dniach opływania Szkocji szykowałem się na najdłuższy odcinek. Taktyka była taka, aby ucinać jak najwięcej zatok. Podjąłem się przepłynięcia 110 km otwartym morzem i to był rekord w rekordzie - najdłuższy dystans kajakiem w surfski na otwartej wodzie, bez suportu. To była przerwa taktyczna, aby odpocząć przed tym wyzwaniem. No i pogoda miała być lepsza, choć nie była idealna, bo mocno wiało. Zrobiłem to szóstego dnia w 15 godzin. Tak naprawdę to była jazda na totalnej adrenalinie. Tak wyglądał nasz pierwszy tydzień.

Sebastian Szubski © z arch. Sebastiana

No i od siódmego dnia szło już bardziej według założeń. Warunki były raz spokojne, raz trudne, ale nie było hardkorów. No i trzeba było płynąć na południe Anglii - zaczęła się prawdziwa tyra. Wiosłować, jeść, spać, wiosłować, jeść, spać. W zależności od miejsca, gdzie byliśmy spędzałem od 12 do 16 godzin non-stop na kajaku. W miejscach, gdzie są mocniejsze prądy trzeba płynąć sześć godzin i odpoczywać około pięciu, sześciu godzin i znowu płynąć. Ja miałem takiego pecha, że prądy w tym roku ułożyły się tak, że często musiałem zaczynać o drugiej, trzeciej w nocy. Zaczynałem po ciemku i kończyłem po ciemku. No początku było nieźle, póki byłem w dobrych warunkach pogodowych. Ale jak były wiatr i fale, no to wstawanie w nocy nie było niczym przyjemnym.

Sebastian Szubski © z arch. Sebastiana Typowy postój © z arch. Sebastiana

Osiemnastego dnia dotarłem do połowy trasy - plus minus, bo tutaj nigdy nie wiadomo, ile dokładnie kilometrów wyjdzie. W nocy minąłem Dover - jeden z najbardziej ruchliwych portów w Wielkiej Brytanii. Miałem możliwość wybrania, czy mijam Dover w nocy, czy około 5-6 rano. Sprawdziłem, że ruch na wodzie rano jest dużo większy, więc zdecydowałem się to zrobić w nocy. Ciekawe doświadczenie, bardzo duża adrenalina. Od razu po dopłynięciu tam przypływał wielki statek, więc musiałem poczekać, a prąd ciągnął mnie na ścianę portu. Wtedy dosłownie padło mi światło, bo elektronika zaczęła szwankować przez sól. Radio też padło, więc przepływałem Dover zupełnie incognito - przy ścianie, po ciemku, co było chyba lepsze, bo nikt nie wyskoczył sprawdzać, co to za ziomek tamtędy przepływa nocą.

Dziewiętnastego dnia po raz pierwszy pojawił się ogromny upał. Wydawało się, że w ogóle nie ma na mnie żadnego oddziaływania, że czuję się dobrze i idzie super. Ale jak usiadłem na ławeczce w cieniu, no to się okazało, że nie jest za dobrze. Nie nadawałem w tym samym języku, co chłopaki. Zjadłem, schodziłem się, ale jeszcze trzeba było opłynąć największe klify Wielkiej Brytanii, Seven Sisters mierzące ponad 160 metrów. Tam jest tak, że jak już wypłyniesz, no to musisz je opłynąć, bo nie ma gdzie wysiąść. Robiłem to pod koniec dnia, lekko zaczęło się robić ciemno, ale widoki, jedne z najładniejszych z całej wyprawy - mam nagranie z drona, gdzie widać jaką jestem przy nich małą kropeczką. W Brighton dopłynął do mnie wioślarz, który kilka dni wcześniej opłynął w Wielką Brytanię w 45 dni, ale omijając Szkocję. Bardzo sympatyczny chłopak, wojskowy i ultramaratończyk. Dał mi bardzo dużo wskazówek, co mam napotkać dalej na trasie, przez co ten dzień się przedłużył, bo płynęliśmy troszeczkę wolniej. Na miejscu czekała na mnie Betsy, dziennikarka z Paddle Daily. Trzeba było się ogarnąć, żeby z nią porozmawiać i tak dalej. Zrobiła się 12:00, a według prądów powinienem wstać o 3 rano i o 4 płynąć. Po tym upale nie byłem w stanie. Już kładąc się mówiłem „chłopaki, nawet mnie nie budźcie”. Obudzili o 6:00.

Ręce, które potrafią wiosłować © z arch. Sebastiana Zacząłem wątpić, czy dam radę Sebastian Szubski

To był dzień, kiedy najbardziej przeciągałem wyjście na wodę, mimo to, że wiedziałem, że przez prąd później będzie bardzo ciężko. Tego dnia popełniłem wszystkie możliwe błędy, które można popełnić. Miałem tylko 2 godziny z prądem, a później było gorąco i okazało się, że w 9 godzin zrobiłem 40 kilometrów, wykończyłem się na maksa. Już lepiej było pół dnia siedzieć i odpoczywać, niż wiosłować prawie w miejscu. Miałem hardkorowy kryzys. Zacząłem wątpić, czy dam radę. Następnego dnia znowu trzeba było ruszyć o 3 w nocy i zrobić około 60 kilometrów. Warunki na to nie pozwoliły i musiałem około 40 kilometra stanąć.

Dojechał do mnie Michael Lambert, który był moim nawigatorem i od A do Z pomagał ustalać trasę oraz porę, kiedy powinienem płynąć. Wskazywał alternatywy w zależności od warunków i zapasowe miejsca lądowania na brzegu dla bezpieczeństwa. Rok temu przepłynął dookoła Wielkiej Brytanii na takim samym kajaku w 58 dni – przez ogromnego pecha do pogody. Napisałem do niego prawie rok temu żeby pogratulować. Nawiązaliśmy kontakt i w odpowiedzi na prośbę o kilka wskazówek zaprosił mnie do Anglii. To osoba, z którą pierwszy raz płynąłem na kajaku surfski na morzu. To było 10 miesięcy temu. Byłem początkującym w tej w tej dyscyplinie, dlatego wiele osób, a szczególnie miejscowi mieli w wątpliwość czy przeżyję. To opłynięcie, czego nie byłem do końca świadomy, w porównaniu do gór to takie K2.

Trasa, którą pokonał Sebastian © z arch. Sebastiana Sebastian i jego team © z arch. Sebastiana

Oczywiście ten rekord to jest team effort i liczy się cały team. To Marcin Ornowski, który był ze mną 100% czasu. Marcin Kasperski poświęcił mi 4 tygodnie, na ostatnie 10 dni zjawiła się moja żona Karolina Nowotka-Szubska i Michalina Trempala cały czas zajmująca się social mediami. Ale nie dał bym też rady bez pomocy Michaela. Nie posiadałem takiej wiedzy np. o klifach i jak je omijać. Z dnia na dzień się docieraliśmy, bo czasami wyznaczał trasę na 80 km, a ja byłem przekonany, że zrobię 100. Koniec końców miał rację i lądowałem na tej plaży którą wskazał. 21 dnia spotkaliśmy się na śniadaniu po mojej pierwszej części, porannej. Na samym środku Anglii, na południu, jest taka wyspa, gdzie on trenował. To jego teren, miejsce, które daje wszystkie możliwe warunki, jakie mogą się pojawić na reszcie trasy. No i ja tego dnia, przy tych warunkach, zdecydowanie nie chciałem płynąć. No i mieliśmy naprawdę długą rozmowę. Michael zrobił mi pranie mózgu. W fajny sposób zmotywował mnie, wytłumaczył co mnie czeka. Warunki bardzo mocno się zmieniały bo czym dalej, tym fale stawały się bardziej typowe dla oceanu. Były dłuższe, bardziej wypłaszczone, wyższe. To powoduje mocny rozkołys, a do tego dochodzą najmocniejsze prądy. Zestawienia trudności z dnia na dzień były coraz większe. On mi to wytłumaczył i powiedział, że muszę dotrzeć do danego punktu za trzy dni, no jeśli tam nie dotrę, to utknę na dwa. Uświadomił, że muszę po południu pokonać odcinek, który mnie czeka i choć prąd tam jest mocny, on płynął dokładnie w taką samą pogodę, a jeśli on dał radę, to ja też dam. Nie myślałem za długo. Było dokładnie tak, jak powiedział - totalnie hardkorowo. Sześć godzin dostawania falami wysokimi na półtora metra w twarz z kąta 45 stopni. Prąd był tak silny, że płynąłem między 6 a 8 minut na kilometr. To był pierwszy raz, kiedy spotkałem się z na maksa nietypowymi warunkami. Jak dopłynąłem to mówiłem: „Michael, ja ci dziękuję, kocham cię ale nienawidzę cię teraz za to w co mnie tutaj wrzuciłeś”. To była kolejna lekcja i podniesienie skilla.

Kolejne dni były lżejsze od tamtego, ale coraz trudniejsze. Dwa dni z rzędu robiłem ponad 100 km w bardzo trudnych warunkach. Żeby w określonym czasie dotrzeć do kolejnego miejsca, gdzie musiałem, aby dalej myśleć o rekordzie, trzeba było jeszcze raz zrobić 100 kilometrów i minąć bardzo niebezpieczny klif. Wydawało mi się, że muszę ruszyć o drugiej w nocy i płynąć około 12 godzin. Ale nadchodził sztorm. Położyłem się spać na 4 godziny i dostaję telefon od Michaela, że muszę ruszyć teraz. Powiedział, że będę miał 3 godziny z prądem, potem 6 godzin pod prąd i znowu z prądem, ale warunki będą bardzo nieprzyjemne. A kiedy on mówi, że warunki będą nieprzyjemne… To była najtrudniejsza przeprawa, o której mógłbym najwięcej opowiadać. Finalnie wypłynąłem o 9 wieczorem, miałem 3 godziny z prądem, fale były spore, wiało naprawdę mocno, ale fajnie świecił księżyc, więc było dosyć jasno. O 12 księżyc się schował i zapadła ciemność. Prąd zaczął się obracać i zrobiła się ogromna pralka. Potem zaczęło mi się wszystko zlewać i zasnąłem wiosłując. Widać to na trackerze, że zbaczam z trasy. Wydaje mi się, że jakieś 30 do 60 minut wiosłowałem we śnie, bo jakbym się zatrzymał, to bym wpadł do wody. Kierowałem się na brzeg, zupełnie nieświadomy. Kiedy się przebudziłem, znalazłem kierunek według Garmina, zaświeciłem sobie na kompas i płynąłem już bardzo skupiony. Po pół godziny takiego wiosłowania patrzę w prawo, a światło na brzegu, które widziałem na moim prawym barku jest w tym samym miejscu. Płynąłem 30 minut na kilometr, więc praktycznie się cofałem, tak mocny był prąd. W dwie godziny - od dwunastej do drugiej rano - przewiosłowałem 4 kilometry. W sumie, po 9 godzinach, gdy wyszło słońce, miałem zaliczone 40 km – to bardzo mało.

Zmęczenie dawało się we znaki, ale wzeszło słońce i miałem jeden z najbardziej magicznych momentów. Pojawiły się delfiny i ponad pięć minut płynęły ze mną, na wyciągnięcie wiosła. Stamtąd już poszło lepiej, choć ostatnie dwie godziny były strasznie wolne bo zaczynało coraz mocniej wiać. W 16 godzin zrobiłem 100 km, ale żeby to miało sens, musiałem zrobić jeszcze 27. Trzeba było opłynąć klif i schować się po drugiej stronie. Gdybym tego nie zrobił, straciłbym dwa dni, a tak po prostu kolejny dzień przeznaczyliśmy na odpoczynek. Dotarłem do jednej z piękniejszych miejscowości na trasie. Wiadomo było, że nie będzie szans, aby następnego dnia wyjść na wodę. W porcie wszystko stało. Było naprawdę sztormowo. Spałem 10 godzin, po tym, jak poprzedniego dnia zasuwałem 19 i w końcu odpocząłem.

W sumie, jedno popołudnie nie wiosłowałem, bo były pioruny. Dwa popołudnia wiało 50km/h w twarz i nie ruszyłem się z miejsca. Łącznie 5 dni nie mogłem wiosłować – przez 4 nie pozwalała pogoda, a 1 z wyboru. Pod koniec, poranek trzydziestego któregoś dnia też był nie do wiosłowania. Jak rybacy usłyszeli, że mam zaraz iść na wodę, to stukali się w głowę i mówili, że jestem nienormalny. Ale też była to sytuacja, że gdybym tego nie zrobił, nie przeprawiłbym się z Irlandii Północnej do Szkocji. Dokonałem tego w środę, popołudniu, podczas gdy w czwartek nie byłoby to możliwe, więc albo bym pobił rekord o mały włos, albo bym go nie pobił. Średni dystans, jaki wykręciłem to blisko 100 kilometrów dziennie. Czasowo wychodziło naprawdę długo, bo warunki pogodowe miałem średnie. Jeśli się nie mylę, z 15 razy zrobiłem między 100 a 120 kilometrów w ciągu jednego dnia. Moje statystyki były całkiem wyśrubowane.

Sebastian Szubski © z arch. Sebastiana

Mój stan fizyczny zawsze był bardzo dobry. Bardzo się zdziwiłem, że mój organizm tak szybko się dostosował do wysiłku. Zawsze pod koniec dnia robiłem samoocenę i na bazie tego z Michaelem planowaliśmy kolejny. Mięśniowo byłem cały czas między 6 a 8, a ostatni tydzień między 9 a 10. Dosłownie nie było problemu z mięśniami. Jeśli chodzi o kwestię motywacji, byłem cały czas między 9 a 10, poza tym jednym dniem totalnego kryzysu, gdzie było zero. Ale miałem bardzo duże problemy - szczególnie w pierwsze 20 dni - z energią. Nie byłem w stanie jeść tyle, ile powinienem. Brakowało paliwa. Nigdy nie było powyżej siódemki. Dopiero od 30 dnia organizm się dostosował i mimo, że nie jadłem dużo więcej, miałem dużo powera. Mógłbym cisnąć i cisnąć. Dzisiaj, chyba trzeci dzień po, nie wiem, po raz pierwszy Garmin pokazał, że żyję. Że Body Battery się trochę naładowało i mógłbym zrobić trening. Dłonie 100% zregenerowane. Na początku zeszło do mięsa, a później zrobiła się taka skorupa, że nie miałem problemu z dłońmi.

Na brzegu staraliśmy się wszystko robić jak najszybciej. Jak tylko lądowałem, pierwszą rzeczą było nagranie z GoPro dla Guinnessa. Drugą, od razu się przebierałem w suche rzeczy, bo z racji dużego osłabienia szybko marzłem. Od razu dostawałem jedzenie od chłopaków. Najczęściej było to jedzenie liofilizowane, żeby nie zaczynać od słodyczy itd. tylko zjeść w miarę zbilansowany posiłek. Zwykle staliśmy na dziko, więc chłopaki zostawiali mi otwarty dach, gdzie spałem, żeby wykorzystywać jak najwięcej czasu na regenerację. Na górze miałem swoje powerbanki, kabelki, śpiworek i poduchę. Ładowałem tam swoje sprzęty, czyli garminy, trackera, telefon i światła. Potem sprawdzałem zapowiedzi pogody. Mimo tego, że miałem Michaela, który mi to planował, zawsze robiłem swój double check. I to na początku zżerało mi dużo czasu. Spałem jak najdłużej. Często, niestety, zdarzało się tak, że miałem okienko, gdzie mógłbym spać cztery godziny, ale po dwóch się budziłem, bo to było w ciągu dnia. Resztę czasu przeznaczałem na regenerację - maść, najczęściej magnesową albo ibuprom i masaże theragunem. Wykorzystywałem też sporo voodoo band, żeby rozluźnić przedramiona, bo inaczej mi dłonie drętwiały. Każdy wolny czas starałem się wykorzystać na wpychanie w siebie kalorii. Często musiało to wyglądać tak, że jadłem po prostu śmieciowe jedzenie, czyli pizzę, burgery, chleb z Nutellą, masłem orzechowym, bo to były rzeczy, które mi po prostu wchodziły. Zawsze przed wypłynięciem -szczególnie przed porannym, zawsze wypijałem Red Bulla. W trakcie zawsze miałem dwa wrapy na słodko, dwa do czterech bananów, a resztę stanowiły żele i batony. No i izotonik, albo wodę - od dwóch do ośmiu litrów płynów, w zależności od planu i pogody.

Sebastian Szubski © z arch. Sebastiana

Miałem nietypowe spotkanie z jednym panem, kiedy wylądowałem zupełnie nieplanowo na plaży. Zaczęło wiać, a miałem blisko do brzegu, więc pozwoliłem sobie na pięć minut postoju, żeby rozprostować kości i sprawdzić prognozę. Zaczepił mnie pan, żeby porobić zdjęcia, zagadać. Okazało się, że od pięćdziesięciu lat boryka się z chorobą dwubiegunową i dodał to, że ta choroba zrujnowała mu życie. To było dla mnie strasznie wzruszające, ponieważ podjąłem się projektu, którego się podjąłem, żeby o tym mówić, a nagle jakby randomowy człowiek pojawia się na plaży i mówi, że żyje z czymś takim od tylu lat. To było nietypowe. Drugą taką sytuację chłopaki mieli na kampingu. Zatrzymał się koło nich rowerzysta, który od pięciu tygodni sobie jeździ po Anglii bez konkretnego celu. Wypytywał o projekt, bo auto było opisane i okazało się, że też ma chorobę afektywną dwubiegunową. Jakie jest prawdopodobieństwo, że spotykasz kogoś na kampingu, kto staje koło ciebie i cierpi na tę samą chorobę?

W poprzedni wywiadzie wspomniałem o wyścigu, ale z tego, co wiem, sprawy rodzinne spowodowały, że mój rywal wycofał się z wyścigu. Miał ruszyć 5 lipca, ale już wcześniej zapowiadał, że nie do końca wie, czy się uda. Komentował moje wyzwanie dla Paddle Daily. To było trochę śmieszne. To bardzo w porządku koleś. Byliśmy w kontakcie, wysyłał do mnie wiadomości. Myślę, że był zaskoczony, a wręcz troszkę przerażony tym, jak sobie radziłem.

Sebastian Szubski © z arch. Sebastiana

Po wszystkim nie było wielkiego świętowania. Jeszcze tego dnia, gdy przypłynąłem, były wywiady, bo przyjechała Betsy z Paddle Daily, było celebracyjne cygaro. Poszliśmy zjeść do restauracji, wylądowaliśmy w miejscowym barze. I to było mini świętowanie. Weszły browarki, drinki stawiane przez miejscowych. Dostałem od nich ksywę „Polski Wiking”, co było bardzo miłe. Jak się dowiedzieli o miejscach, które przepłynąłem, twierdzili, że na kajaku nie da się tego zrobić. Kilka godzin zabawy, dobre jedzonko i poszliśmy spać. A następnego dnia pomalutku wracaliśmy w kierunku Polski. Razem z ekipą, która mnie suportowała, wszyscy byliśmy zmęczeni, więc chcieliśmy kierować się do domu.