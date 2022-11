Pierwszy mistrz F1 w barwach Red Bulla zakończył karierę

Sebastian Vettel pukał do drzwi Formuły 1 już w sezonie 2006. Kiedy od GP Węgier Robert Kubica zastąpił Jacquesa Villeneuve’a, Niemiec zajął zwolnioną przez Polaka posadę kierowcy testowego. Jego obowiązki polegały m.in. na pracy w symulatorze, pokonywaniu kolejnych kilometrów prawdziwym bolidem z zamontowanymi różnymi wersjami rozmaitych części oraz sprawdzaniu, które opony będą się najlepiej spisywać na danym torze. Taka sytuacja utrzymywała się aż do GP Kanady 2007, w którym Kubica uległ poważnemu wypadkowi. Jego bolid widowiskowo roztrzaskał się o betonową ścianę, a Polak został zabrany do szpitala. Choć jego życiu nic nie zagrażało, lekarze zabronili mu startu w kolejnych zawodach, czyli GP USA. Jego miejsce zajął właśnie Vettel, który w swoich debiutanckich zawodach zdobył 1 punkt, którym wówczas premiowane było 8. miejsce. Pierwszy wyścig w karierze i od razu punkty – nie każdemu się to udaje. Nic więc dziwnego, że młodzik zwrócił na siebie uwagę Red Bulla.

Szefostwo austriackiego koncernu natychmiast zaproponowało Vettelowi posadę kierowcy wyścigowego w swojej juniorskiej ekipie, czyli Toro Rosso. Od GP Węgier 2007 Niemiec zajął w niej miejsce Amerykanina Scotta Speeda, który tym samym przymusowo zakończył karierę w F1. Seb dokończył sezon w barwach ekipy z Faenzy, robiąc całkiem dobre wrażenie. Kolejny rok był dla niego jeszcze lepszy. O ile na początku sezonu nie błyszczał, o tyle w jego drugiej połowie zszokował wszystkich, zdobywając sensacyjne pole position na zalanej wodą Monzy. Jego samochód był doskonale dostosowany do pasujących warunków, a on sam świetnie się w nich odnajdywał. Na wyścig obrał taktykę na 2 pit-stopy, dzięki której miał dość lekki bolid, by odjeżdżać rywalom, a także względną swobodę manewru w doborze opon. Choć juniorska stajnia Red Bulla była wówczas outsiderem, ten jeden raz zwyciężyła w takim stylu, jakby to była dla niej rutyna. Szefostwo głównej ekipy wiedziało już, kim zastąpić kończącego karierę Davida Coultharda.

Sebastian Vettel nie będzie najlepiej wspominał swojego pierwszego wyścigu w barwach austriackiego zespołu, ponieważ zakończył go z urwanym kołem po zderzeniu z… Robertem Kubicą. Kolejne rundy były już jednak znacznie lepsze, a w GP Chin zapewnił swojej ekipie pierwsze zwycięstwo w jej historii. Później dzięki sprawnemu rozwojowi samochodu oraz wysokim umiejętnościom samego kierowcy prowadzący w generalce Jenson Button musiał coraz częściej oglądać się za siebie. Vettelowi nie wystarczyło ostatecznie punktów na mistrzowski tytuł, ale co się odwlecze, to nie uciecze – już rok później Seb triumfował po wspaniałym, naznaczonym niesamowitą rywalizacją sezonie zakończonym prawdziwym thrillerem w Abu Zabi. Sezon 2011 był dla odmiany znacznie spokojniejszy – pewna dominacja, absolutnie najszybszy w stawce model RB7 i tytuł zdobyty na 4 rundy przed końcem kampanii mówią same za siebie. Vettel ustanowił wtedy niepobity do dziś rekord F1 – 15 pole positions w jednym sezonie. Wyrównał także rekord Michaela Schumachera 17 podiów w jednym sezonie. Sukces ten osiągnął również

W roku 2012 ponownie oglądaliśmy zaciętą rywalizację Seba z Fernando Alonso i ponownie miała się ona rozstrzygnąć w ostatnim wyścigu – tym razem było to GP Brazylii. Po incydencie z pierwszego okrążenia Niemiec spadł w głąb stawki, po czym musiał mozolnie przebijać się w górę. Gdyby w Formule 1 nie było wówczas systemu DRS, prawdopodobnie byłby to dla niego koniec marzeń o tytule. Red Bull jednak nie zwykł się poddawać. Ekipa prowadziła swojego kierowcę, informując go przez radio o kolejnych pozycjach, zyskach i stratach, ustawieniach auta itp., a zawodnik odwdzięczał się inżynierom, pokonując kolejne okrążenia w niesamowitym tempie mimo pewnych uszkodzeń. Finiszował ostatecznie na 6. miejscu – zbyt nisko, by świętować na podium, ale dość wysoko, by po raz trzeci w karierze założyć mistrzowską koronę. Rok 2013 przyniósł Vettelowi kolejne zwycięstwa zwieńczone tytułem, a także wyrównanie osiągnięcia Michaela Schumachera, jakim było 13 zwycięstw w jednym sezonie. Rekord przetrwał niemal dekadę, a pobił go kolejny mistrz w barwach Red Bulla – Max Verstappen, który zakończył