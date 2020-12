Sezon 2020 WRC inny od wszystkich, ale zwycięzca ten sam – Sébastien Ogier

Przenieśmy się odrobinę w czasie. Jest późny wrzesień, WRC jest w Turcji , a marzenia Sébastiena Ogiera o kolejnym mistrzostwie prysły jak bańka mydlana. Po awarii Toyoty Yaris, w której padł pierwszy cylinder, nawet 6-krotny czempion nie mógł nic zrobić. To był dla niego koniec Rajdu Turcji .

W tym samym czasie jego główny rywal Elfyn Evans sięgnął po zwycięstwo. Z 9-punktowej przewagi nad Walijczykiem, z Marmaris Ogier wyjeżdżał dokładnie 18 "oczek" za głównym rywalem.

W zaledwie jeden dzień przebita opona pozbawiła go prowadzenia, kłopoty ze skrzynią biegów skutecznie go spowolniły, a awaria silnika kosztowała go mistrzostwo. Tak to wtedy wyglądało. Ogier odpowiadał w swoim stylu: nie było po co szukać winnych, trzeba zakasać rękawy i podczas kolejnego rajdu starać się naprawić błędy.

Sebastien Ogier bez finiszu w Rajdzie Turcji © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Jakby tego było mało, Francuz zaoferował Elfynowi Evansowi podwózkę do domu! Walijczyk, który dopiero co odebrał Ogierowi prowadzenie w mistrzostwach; ten sam, który odrobił do niego 27 punktów w jeden weekend – miał lecieć z Turcji do domu obok wracających z wakacji, przesadnie opalonych i podchmielonych Brytyjczyków... o drugiej w nocy.

Zamiast tego, wsiedli do prywatnego samolotu i zaliczyli stylową podróż. Razem.

Ogier to piekielnie trudny rywal na OS-ach. U wielu zawodników jednak zbyt rzadko widzimy samolubne podejście, tak wymagane do osiągnięcia szczytu sportu, równoważonego jednocześnie swego rodzaju bezinteresownością – to ona robi z Sébastiena po prostu przyzwoitego człowieka.

Dzięki finiszowi na podium na Sardynii , Francuz zmniejszył prowadzenie Evansa do 14 punktów. Ale przed gościem z Gap nadal była wysoka góra, na którą musiał wejść. Albo w zasadzie wjechać.

Jedyne co mu zostało, to jechać na maksa. Przed rozpoczęciem Rajdu Monzy Ogier nie tracił czasu i przypominał, na kim tak naprawdę ciąży presja.

“To Elfyn odczuwa presję" – mówił Ogier. "Nie ja”.

Najlepsze momenty z Rajdu Monzy 2020

Jeszcze kilka lat temu byłby bardziej wylewny. Wypowiedział się nieco ostrzej. Ostatnie lata i sześć tytułów mistrza WRC wywalczonych w ciągu siedmiu lat nieco złagodziły Sébastiena. Zmiękczyły? Może nie. Nadal jest zawodnikiem jeżdżącym na maksimum, ale sześciokrotny sukces nie pozostał bez echa.

Tym razem dodał jednak szybko: "Ale z chęcią przyjąłbym tę presję w zamian za 14-punktowe prowadzenie w tabeli".

Kiedy już kierowcy WRC pojawili się na legendarnej Monzy, jedyne co pozostało Ogierowi, to jechać jak najszybciej. Trudno jednak o szybką i bezbłędną jazdę w rajdzie, jakiego jeszcze w tym roku nie było. A warunki atmosferyczne panujące we Włoszech boleśnie sprawdzały umiejętności najlepszych.

W Rajdzie Monzy do jazdy wykorzystywano nie tylko nitkę toru, ale też historyczny owal oraz fragment drogi serwisowej, a także rywalizowano na górskich serpentynach zlokalizowanymi na północ od Bergamo. Do dużych różnic wysokości, trzeba było dodać mgłę, ulewny deszcz, a nawet lód i śnieg, które sprawiały, że asfalt był jak teflon.

Jeszcze przed finałem sezonu, wielu mówiło, że ten tytuł ma mniejszą wartość, niż te z poprzednich lat. Ogier twierdził, że tak bardzo, jak chce wygrać ten tytuł, nie porównałby go do innych wywalczonych podczas pełnego sezonu.

Siódma i ostatnia runda w 2020 roku zdecydowanie zmieniła to postrzeganie. Rajd Monzy był najtrudniejszym wyzwaniem w tym sezonie. Zwycięstwo w Lombardii miało wyłonić pełnowartościowego mistrza świata WRC.

Ogier po mistrzowsku poradził sobie z trudnymi warunkami i sięgnął po tytuł © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Pomiędzy dwoma dniami rywalizacji na słynnych zakrętach Monzy, kierowcy spędzili dzień w górach. I to tam Ogier wygrał siódme mistrzostwo.

I to właśnie tam Evans dorównał Ogierowi pod względem przyzwoitości. Walijczyk popełnił błąd w prawym zakręcie, w którym było o wiele bardziej ślisko, niż się tego spodziewał.

Warstwa śniegu maskowała jedną z tych zmian na nawierzchni i w mgnieniu oka cztery Micheliny pod Yarisem straciły kontakt z planetą Ziemia i zaczęły się ślizgać. Evans wcisnął gaz, uruchamiając 400 koni mechanicznych, podejmując ostatnią próbę utrzymania samochodu na drodze. I przy okazji jego marzenia.

Bez skutku. Samochód wypadł z trasy.

Dosłownie kilka sekund później Evans był z powrotem na górze trasy i biegł w miejsce swojego wypadku, by ostrzec Ogiera. Machnął ręką na bliźniaczy samochód i patrzył, jak jego kolega z drużyny i rywal go mija, zmierzając ku osiągnięciu swojego marzenia.

Ogier nie krył emocji, dziękując później Evansowi. Wiedział, że gdyby nie zachowanie Elfyna, on też prawdopodobnie popełniłby ten sam błąd i wypadł z trasy. A to dałoby tytuł Walijczykowi.

Sebastien Ogier z siódmym mistrzostwem świata WRC © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

„Emocje są ważne. Liczby są oczywiście niezłe, siedem to fajna liczba, ale to emocje są istotne. Jedyne, co mogłem tutaj zrobić, to wywierać presję na Elfyna i to robiłem. Przykro mi, jak to się potoczyło. Elfyn jest świetnym kolegą z zespołu, a ten jest wspaniały" – mówił na finiszu Ogier.

"Kiedy dołączyłem do Toyoty na początku roku, byłem podekscytowany tym, co miało być moim ostatnim sezonem. Był krótki, dlatego zostanę na kolejny rok. To niesamowite uczucie znów wygrać!"

Ogier został drugim w historii kierowcą, który wygrał mistrzostwa z trzema różnymi producentami. Wcześniej dokonał tego tylko Juha Kankkunen.

"Trochę o tym myślałem. Na początku kariery chciałem wykręcić fajne statystyki, ale z upływem czasu zdajesz sobie sprawę, że to znaczy więcej dla fanów i dziennikarzy, niż dla ciebie. Cieszę się z tych statystyk, ale jedyne co mogę zrobić, to być najlepszym z mojej generacji i pozostawić po sobie fajne wspomnienia".

Po legendarnym siedmiokrotnym mistrzu świata, na pewno zachowamy fajne wspomnienia. Tym bardziej, że to wcale nie koniec.

