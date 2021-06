Sebastien Ogier wygrywa Rajd Safari i kontynuuje marsz po mistrzostwo WRC!

W piątek

wygrał trzy z sześciu OS-ów i to on prowadził, chociaż po drodze złapał dwa kapcie i miał problemy z silnikiem. W sobotę po ulewach Belg świetnie wyczuł sytuację i nie popełnił błędu, powiększając przewagę do minuty! I gdy wydawało się, że tylko kataklizm odbierze mu pierwszy w tym roku triumf – w niedzielę rano Neuville uderzył w kamień i uszkodził zawieszenie. To trzeci z rzędu rajd Neuville'a, podczas którego notował problemy z zawieszeniem...