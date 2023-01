Niektórzy zastanawiają się, co sprawiło, że reprezentant Kanady odniósł tak spektakularne sukcesy. Naszym zdaniem – rozwiązanie widoczne jest gołym okiem. Zerknijcie na jego social media, a natychmiast uświadomisz sobie, że cechy, które wyróżniają Seba to kreatywność i nieszablonowe podejście do życia.

Ten gość to prawdziwy ekspert od snowboardowej kombinatoryki. Potrafi stworzyć przystosowany do deski tor przeszkód na siłowni, w kuchni, ogrodzie i prawdopodobnie każdym innym miejscu na ziemi. Treningi siłowe sprawia mu olbrzymią frajdę, a sesje na snowboardzie umożliwiają nabycie nowych umiejętności, które przydają się w najmniej oczekiwanych momentach. Otwarty umysł i nieustanna chęć do próbowania nowych rzeczy, to cechy, które każdy z nas powinien wprowadzić do swojego życia!

Widzieliście to? Gdy każdy trening sprawia Ci tyle frajdy, po prostu naturalnie stajesz się lepszy od swoich rywali. Nie "musisz" iść na siłownie, CHCESZ na nią iść, bo wiesz, że zamiast smutnego przerzucania żelastwa, znajdziesz sposób, by dobrze się bawić.

To samo tyczy się treningów na desce. Gdy jedni katują kolejne triki na snowparku i zapominają o frajdzie, której powinna dostarczać jazda na desce, prędzej czy później po prostu się wypalają. Spadek motywacji, setki nieudanych prób, ściana, której nie da się pokonać - u Seba to wszystko po prostu nie istnieje. Nowe skocznie, snowboardowe tory przeszkód, treningi łączące w sobie najróżniejsze odmiany jazdy na desce. Tym po prostu nie można się znudzić!

