Świat graczy League of Legends poznał Seraphine dawno temu, ale Rozmarzona Piosenkarka zadebiutowała w grze dopiero w październiku 2020 roku, tuż przed finałami Worldsów . Profesjonaliści mieli więc sporo czasu, by ją poznać w trakcie przygotowań do nowego sezonu, co doskonale widać w obecnych rozgrywkach. Porozmawialiśmy więc z zawodnikami Vodafone Giants na co dzień występujących w hiszpańskiej LVP Superliga, by dowiedzieć się, jaki jest ich przepis na zwycięstwo. Koniecznie sprawdźcie ich porady przed nadchodzącymi rozgrywkami Red Bull Solo Q !

"Uważam, że Seraphine jest obecnie bardzo dobrą postacią" – zaczyna Kamil "Kamilius" Košťál, support grający dla Gigantów. Słowak podkreśla jej elastyczność: "Możesz nią grać nawet w trzech rolach: midlane, botlane albo jako support".

Jego kompan z drużyny, Ronaldo "Ronaldo" Betea, zgadza się z przedmówcą. "Seraphine to bardzo dobry control mage, z naprawdę skutecznymi opcjami do czyszczenia fal minionów, ale cały zespół musi się do niej dostosować."

Jacy więc Czempioni najlepiej sprawdzą się w połączeniu z Seraphine? Możliwości jest wiele, a uzależnione są przede wszystkim od tego, na jaki styl stawia sama Seraphine.

"Olaf, Udyr, Hecarim, albo jakikolwiek inny Czempion, który preferuje agresywne wejścia," tłumaczy Kamilius. Seraphine jest w stanie zwiększyć prędkość ruchu swojej drużyny, co doskonale współgra z tymi postaciami, które muszą skrócić dystans. Ich słabością są umiejętności spowalniające, albo wręcz zatrzymujące ich w miejscu, a także szybka ucieczka przeciwników. Seraphine jednak jest dobrą odpowiedzią na ten problem.

Alternatywnie można też wykorzystać umiejętności Seraphine w odwrotnym celu: by trzymać wroga z dala od swojej drużyny. "Wybierz ją w przypadku, w którym przeciwnicy nie mają dobrych opcji na inicjację. Możesz wtedy z łatwością zachować dystans, przez co nie będą mieli wiele do powiedzenia."

Kamilius i Ronaldo są zgodni: w pierwszej kolejności należy wymaksować jej pierwszą zdolność: Wysoką Nutę. To atak obszarowy zadający dodatkowe obrażenia na podstawie brakującego zdrowia przeciwnika. Jej W, Dźwięk Przestrzenny, przyspieszy towarzyszy, a także ich uzdrowi, zaś E, Więcej Basu, nie tylko razi wroga, ale także go spowalnia, lub nawet zatrzyma w miejscu. Trzeba też dobrze zrozumieć mechanikę jej zdolności ostatecznej, Bis, której zasięg jest zwiększany także po trafieniu członków swojej drużyny.

Seraphine is all about putting on a show © Riot Games

Jednak to pasywna zdolność Seraphine, Osobowość Sceniczna, jest jej najciekawszym elementem. Dzięki niej co trzecie zaklęcie zostanie rzucone podwójnie, a to daje graczom spore pole do manewrów. "Jeśli potrzebujesz obrażeń, użyj Q jako trzecie. Jeśli potrzebujesz traczy i prędkości, wybierz W, a gdy chcesz kogoś zatrzymać, masz od tego E. Najważniejsze kombosy Seraphine są całkowicie zależne od sytuacji, więc musisz mądrze używać jej pasywki," podkreśla Kamilius.

Jeśli zaś chodzi o przedmioty, opcji też jest wiele. W roli wspierającej, Kamilius poleca Miotacz Gwiazd, Kostur Płynącej Wody i Ognisty Trybularz do maksymalizacji siły tarcz i regeneracji many do ciągłego rzucania zaklęć. Jeśli jednak masz bardziej agresywny styl, to Ronaldo radzi: "W zawodowych rozgrywkach idzie się w kierunku Miotacza Gwiazd, ale w grze solo można też budować postać pod Moc Umiejętności."

W początkowej fazie gry, jako support, powinieneś stale pamiętać o pozycjonowaniu i wrogim dżunglerze, jak podkreśla Kamilius. Ronaldo dodaje zaś, że "na początku nie powinieneś grać agresywnie. Skup się na pchaniu linii, a nie na walce z wrogimi Czempionami."

W trakcie starć drużynowych zaś "zazwyczaj powinieneś grać spokojnie jako Seraphine. Możesz leczyć i kontrolować ruchy przeciwnika, ale jeśli poczekasz na odpowiedni moment, to będziesz w stanie samemu zadecydować o wyniku walki," radzi Ronaldo.