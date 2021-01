Sergio Perez: "To będzie świetny rok"

Sergio "Checo" Perez w Formule 1 jest już doskonale znany, bo ma za sobą pełnych 10 sezonów startów. Drugą dekadę rywalizacji zaczyna od zmiany barw – dołącza do mistrzowskiego teamu Red Bull Racing . Na spełnienie tego marzenia Meksykanin pracował, odkąd skończył 15 lat – wtedy to opuścił rodzinne strony i przeprowadził się do Europy. Wiedział, że tylko w ten sposób będzie mógł powalczyć o realizację marzeń.

Sergio Perez – początki kariery w Meksyku

Checo dorastał w blisko 1,5-milionowym mieście Guadalajara w Meksyku, a żar miłości do wyścigów rozpalił w nim jego ojciec. „Zacząłem jeździć w kartingu , bo mój tata zawsze był zaangażowany w sporty motorowe. Pracował wtedy dla meksykańskiego kierowcy Adriána Fernándeza. W bardzo młodym wieku zobaczyłem to i chciałem robić to samo" – przyznał Sergio.

Wsparcie rodziny nie pozwalało mi odpuścić. Sergio Perez

Podobnie jak w przypadku Maxa Verstappena i jego ojca, te pierwsze występy w kartingu oznaczały konieczność nawijania kolejnych kilometrów, by w ogóle dostać się na wyścigi. „Od małego odbywałem dalekie podróże, razem z tatą i moim bratem. Mój brat też się ścigał. Często podróżowaliśmy z naszymi mechanikami, spędzając po 10-15 godzin w trasie, by dostać się na wyścig. I tak co weekend... a to był przecież tylko karting!" – wyjaśniał.

Pierwsze chwile Pereza w kombinezonie Red Bull Racing © Getty Images/Red Bull Content Pool

Wyprowadzka do Niemiec w wieku 15 lat

Sergio przyznaje, że pochodzi z normalnej rodziny, dla której myśl o jego startach w Formule 1 była wręcz nierealna. Checo wiedział, że musi przenieść się do Europy, jeśli chce walczyć o spełnianie swoich marzeń. Aby to zrobić, musiał jednak znaleźć sponsorów. Udało się, a wśród nich znalazł się meksykański magnat Carlos Slim. „Mając 15 lat przeprowadziłem się do Niemiec, wiedząc że to droga w jedną stronę. Mój tata miał zgromadzone jakieś punkty za loty, ale wystarczyło ich tylko na bilet w jedną stronę... a i tak było ich za mało na lot z Guadalajary. Musiałem lecieć z miasta Toluca, które jest obok Miasta Meksyk, więc musieliśmy jechać samochodem przez sześć godzin. Rodzice zostawili mnie tam, a ja rozpocząłem pogoń za marzeniami".

Wiele razy myślałem o tym, żeby zrezygnować Sergio Perez

Chociaż Sergio miał sponsorów, którzy pomagali mu w startach, ale tylko w tym – zakwaterowanie czy wyżywienie nie wchodziło w skład pakietu. Ale Meksykanin miał szczęście, bo jego szef zespołu miał restaurację. „Powiedziałem mu, że nie mam za bardzo pieniędzy na życie, więc pozwolił mi mieszkać ze swoimi kucharzami nad restauracją. W wolnym czasie pomagałem im w kuchni, a oni próbowali nauczyć mnie niemieckiego, ale w ten sposób nauczyłem się angielskiego. Jadłem też wtedy mnóstwo sznycli i strucli jabłkowych!"

Te pierwsze lata poza domem nie były dla Checo łatwe – wciąż było sporo wątpliwości co do jego dalszej kariery, a poza tym, nadal był tylko nastolatkiem i to mieszkającym tysiące kilometrów od domu. „Wiele razy myślałem o tym, żeby zrezygnować. Zostawiłem za sobą całe dzieciństwo, moich przyjaciół i rodzinę. A także przeniosłem się do kraju z zupełnie inną kulturą" – dodawał.

Perez w Europie ściganie rozpoczął od startów w niemieckiej Formule BMW. Potem przeniósł się do Brytyjskiej Formuły 3. Dobre starty i wsparcie sponsorów otworzyły mu drogę do serii GP2, gdzie po serii finiszów na podium i zwycięstw – w 2010 roku sięgnął po tytuł wicemistrzowski.

„Wielokrotnie myślałem, że jestem za daleko od Formuły 1, że powinienem po prostu wrócić do domu i mieć normalne życie. Ale to wsparcie rodziny nie pozwalało mi odpuścić. Te dwa lata w Niemczech, z emocjonalnego punktu widzenia, były bardzo trudne. Byłem bardzo samotny. Byłem zajęty w tygodniu, ale kiedy w weekendy nie było wyścigów, czas strasznie mi się dłużył. Myślę, że tylko ogromna determinacja pomogła mi przetrwać ten czas – wierzę, że determinacja i pasja pozwalają ci osiągać cele".

Checo Perez zwiedzający siedzibę Red Bull Racing © Getty Images/Red Bull Content Pool

Debiut Pereza w Formule 1 z Sauberem

Perez awansował do Formuły 1 w 2011 roku, podpisując umowę z Sauberem. „To było coś specjalnego, coś na co pracowałem całe życie. Mój pierwszy sezon był całkiem niezły" – przyznawał. I faktycznie, Checo zaimponował już w debiucie, sięgając po siódme miejsce w inaugurującym sezon GP Australii. Jako jedyny pojechał wtedy na jeden pit-stop i świetnie spisał się w kwestii oszczędzania opon.

Choć od razu zaimponował, to Meksykanin wcale nie miał łatwego życia: „Musiałem się wiele nauczyć. Nagle masz wokół siebie piętnastu inżynierów i musisz powiedzieć, co czujesz w kwestii nawet najmniejszego elementu. To była dla mnie duża zmiana. Zdajesz sobie też sprawę, że interesuje się tobą coraz więcej osób, bo w końcu jesteś w Formule 1".

Po dwóch latach z Sauberem, Checo przeniósł się do McLarena, ale w nienajlepszym bolidzie nie mógł pokazać tego, na co go stać. Dlatego na 2014 rok przeszedł do ekipy Force India (później znanej jako Racing Point, a od tego roku jako Aston Martin). To w tym składzie rywalizował do sezonu 2020 włącznie, święcąc wówczas swoje największe sukcesy.

W sumie Perez w F1 10-krotnie stawał na podium, cztery razy uzyskiwał najlepszy czas okrążenia w wyścigu, a co najważniejsze – w ubiegłorocznym GP Sakhiru sięgnął po upragnione zwycięstwo . „Trudno mi uwierzyć, że sezon 2021 będzie w sumie moim jedenastym w Formule 1. Ale przyznam szczerze, że strasznie szybko zleciało mi tych dziesięć lat rywalizacji!" – przyznawał.

Meksykański bohater o wielkim sercu

Perez jest niezwykle popularny w Meksyku, co widać było chociażby podczas tamtejszych wyścigów. Checo traktowano jak największego mistrza F1. Teraz odpłacił wszystkim za ich wsparcie, bo wygrywając na torze Sakhir, stał się pierwszym Meksykaninem od 1970 roku i Pedro Rodrigueza, który wygrał wyścig F1. „Myślę, że to zwycięstwo da młodym Meksykanom wiarę w to, że mogą osiągnąć wszystko" – mówił Sergio po swoim debiutanckim triumfie.

Mam nadzieję, że w nadchodzącym sezonie kilkukrotnie wysłuchamy na podium hymnu Meksyku Sergio Perez

„Pamiętam pierwszą wizytę F1 w Meksyku. Sergio był zarobiony po uszy, bo naprawdę jest lokalnym bohaterem. Ale on i tak ciągle się uśmiechał i dawał ludziom wszystko, czego od niego oczekiwali. A kibice byli wniebowzięci!" – mówił w jednym z wywiadów Damon Hill.

Prywatnie 30-letni Perez jest mężem Caroli Martínez oraz ojcem 3-letniego Sergio Juniora oraz nieco ponad rocznej Carloty. Jeszcze w 2012 roku założył też fundację Checo Pérez Foundation, wspierającą sieroty oraz dzieci cierpiące na chorobę nowotworową. Prezydentem fundacji jest jego siostra – Paola.

Checo ujawnił też kiedyś, że gdyby nie był kierowcą wyścigowym, to zapewne zostałby... prawnikiem. Tymczasem, jeszcze jako dziecko, podobno wraz ze starszym bratem Antonio rozważali rzucenie wyścigów na rzecz zostania piłkarzami. Nadal zresztą są wielkimi fanami piłki nożnej.

Checo Perez gotowy "chwycić byka za rogi" © Getty Images/Red Bull Content Pool 01 / 10

Perez gotowy na nowe wyzwanie!

Na sezon 2021 Checo dołącza do mistrzowskiego teamu Red Bull Racing i zdaje sobie sprawę z tego, że będzie ciążyła na nim spora presja. Jednocześnie wie, że to jego najlepsza szansa na to, by powalczyć o mistrzowski tytuł. „To fantastyczny skład. Biorąc pod uwagę wszystkie zespoły F1, nigdy nie sądziłem, że dostanę szansę startu akurat w tych barwach, bo nie pochodzę z juniorskiego programu. Kiedy jednak pojawiła się szansa, zgodziłem się bez wahania. To spełnienie marzeń. Kiedy zakładam swoją koszulkę Red Bulla i otwieram nową puszkę, myślę >>wow, naprawdę teraz reprezentuję tę markę!<<. To niesamowite, ale też trudne do uwierzenia. Pracowałem na tę możliwość przez ponad 15 lat. Myślę, że ta szansa przychodzi w odpowiednim czasie. Jestem gotowy i zamierzam złapać byka za rogi".

Pracowałem na tę możliwość przez ponad 15 lat. Sergio Perez

W przeszłości Sergio pracował już z Christianem Hornerem – w ekipie GP2 Argen International jeszcze w 2009 roku. „Pracowałem z Christianem i jego tatą podczas mojego pierwszego sezonu w GP2. Kiedy pomyślę, że po 12 latach znów będziemy razem pracowali, wydaje mi się to nieprawdopodobne. Podziwiam Christiana. Po pierwsze jest fantastyczną osobą, którą każdy chciałby mieć obok siebie, a po drugie jest genialnym szefem zespołu. Czuję, że przed nami świetny rok".

Sergio Perez i Christian Horner © Getty Images/Red Bull Content Pool

Odpowiedni styl jazdy i odpowiedni bolid – mieszanka idealna?

Sergio jest dumny z tego, co już osiągnął, ale wie, że to dopiero początek. Na razie dał się poznać z solidnej jazdy i niezwykłego stylu jazdy, który pomaga mu w odpowiednim dbaniu o opony. Na torze Meksykanin nie odpuszcza, zawsze jedzie na maksimum i niechętnie ściąga nogę z gazu, co nie zawsze podoba się rywalom. Pamiętacie jego rywalizację z ówczesnym team-partnerem Estebanem Oconem podczas wyścigu na Spa-Francorchamps w 2017 roku ?

„Zawsze daję z siebie maksimum, a w poprzednim sezonie w końcu miałem bolid, w którym mogłem pokazać trochę więcej. Dzięki temu ludzie zobaczyli, na co mnie stać. Teraz otwiera się jednak przede mną wielka szansa. Muszę dać z siebie maksimum i jestem na to gotowy. Jedyną rzeczą, której do tej pory mi brakowało, to szansa. Teraz ją dostałem, więc czas ją wykorzystać. Zrobię wszystko, żeby osiągnąć więcej, niż się tego ode mnie oczekuje. Jeśli będziemy mieli bolid zdolny do wygrania mistrzostwa, to zrobię wszystko, żeby je zdobyć. A jeśli nie, a samochód pozwoli nam walczyć o trzecie miejsce, upewnię się, że zakończymy rywalizację na drugiej pozycji".

„Liczę na to, że przed nami bardzo dobry sezon. Tylko w ten sposób odpłacę panu Mateschitzowi, doktorowi Marko, Christianowi i Adrianowi oraz całej ekipie, za ich zaufanie. Nikt wcześniej nie dał mi szansy bycia w dużym zespole. Mam nadzieję, że w nadchodzącym sezonie kilkukrotnie wysłuchamy na podium hymnu Meksyku!" – dodał na koniec Checo, który już 26 stycznia świętować będzie 31. urodziny.