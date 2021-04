GP Bahrajnu: Stalowe nerwy Sergio Pereza - analiza

Dowiedz się więcej Sergio Perez Zobacz profil

Niespodziewany problem

GP Bahrajnu było pierwszym wyścigiem Pereza w nowej ekipie. Meksykański zawodnik jest obecnie w trakcie aklimatyzacji i potrzebuje jeszcze kilku weekendów, aby poznać wszystkie obowiązujące w Red Bullu reguły i procedury i dostosować się do nich. Los jednak bardzo szybko wystawił go na próbę. Przez cały weekend wszystko szło dobrze i Sergio wykręcał całkiem niezłe czasy - może jeszcze nie na poziomie Maxa Verstappena , ale i tak jego wyniki budziły uznanie i pozwalały z optymizmem spoglądać w przyszłość. W kwalifikacjach poszło mu nieco słabiej – wykręcił 11. czas.

Perez dopiero rozpoczyna swoją przygodę z Red Bullem © Red Bull Content Pool

Można mu to jednak wybaczyć, zważywszy, że to dopiero jego pierwszy wyścig w zespole z Milton Keynes. Kiedy w niedzielę kierowcy zgodnie z procedurą wyjeżdżali z garażu na pola startowe, nic jeszcze nie zwiastowało problemów. Kiedy z odpalonymi silnikami czekali na początek okrążenia rozgrzewkowego, także wszystko wydawało się w porządku. Sytuacja zmieniła się w połowie owego kółka, gdy bolid Pereza zwolnił, a silnik zgasł. Padły wszystkie systemy w samochodzie - w tym radio, zatem zespół nie mógł udzielić kierowcy żadnych wskazówek. Gdyby Checo był debiutantem, zapewne w tym momencie wyścig by się dla niego zakończył.

Checo pierwszy raz w bolidzie Red Bull Racing

Wszystko w rękach Pereza

Sergio jednak nie był debiutantem. Jeździ w F1 od sezonu 2011 i zdążył przez ten czas zdobyć mnóstwo jakże potrzebnego doświadczenia. Teraz właśnie miało ono być kluczowe. Odcięty od zespołu musiał poradzić sobie sam i zrobił to, co zazwyczaj przychodzi nam do głowy, kiedy np. zawiesi się nam komputer - reset. Kiedy silnik zgasł, Checo odpiął kierownicę i wpiął ją z powrotem. Zadziałało to jak wciśnięcie przycisku „wyłącz” i „włącz”. Bolid po chwili na powrót obudził się, choć stewardzi spychali go już na pobocze. Meksykanin ruchami rąk zatrzymał sędziów wirażowych, po czym włączył silnik.

W tym momencie mógł już rozmawiać z inżynierami, którzy polecili mu zjazd do alei serwisowej, ponieważ zgodnie z wymogami regulaminowymi w takiej sytuacji zawodnik zobowiązany jest startować z pit-lane. Pozostali kierowcy w międzyczasie przejechali jeszcze jedno okrążenie rozgrzewkowe, które zostało odjęte od dystansu wyścigu - z tego powodu liczył on ostatecznie 56, a nie 57 kółek. Checo przejechał przez aleję serwisową i zatrzymał się na jej końcu.

Start wyścigu F1 w Bahrajnie © Getty Images/Red Bull Content Pool

Zielone światło zapaliło się dla niego dopiero w momencie, gdy ostatni zawodnicy minęli wyjazd z pit-lane, zatem poniósł on bardzo duże straty już na samym początku rywalizacji, które jednak dzielnie odrabiał na dystansie wyścigu. Na mecie zameldował się piąty, niecałe 5,6 sekundy za Lando Norrisem i niecałe 15 sekund za trzecim Valtterim Bottasem. Oznacza to, że gdyby startował z początkowo przeznaczonej mu jedenastej pozycji, mógłby realnie myśleć o podium.

Co się właściwie stało?

W samochodzie Pereza zawiodła elektryka. Jeszcze przed wyścigiem Honda wykryła problem w tej kwestii, co poskutkowało wymianą energy store (baterii) i elektroniki sterującej. Później nie pojawiały się już żadne niepokojące sygnały aż do feralnego kółka rozgrzewkowego, kiedy padły wszystkie elektryczne systemy, a silnik automatycznie odciął zapłon i wyłączył się. Gdyby wydarzyło się to przed 2014 rokiem, samochód już by nie ruszył. Sekretem sukcesu Sergio jest hybrydowa część napędu, która zdążyła zmagazynować pewną ilość energii.

Gdyby Honda nie zauważyła usterki, Checo mógłby nie dojechać do mety. © Red Bull Content Pool

Kiedy odpiął on kierownicę i przypiął ją z powrotem, ponownie zamknięty został obwód i przez martwe przewody mógł popłynąć prąd. Kierownica jest komputerem i ośrodkiem sterowania całym samochodem. Jego ponowne włączenie pozwoliło uruchomić resztę samochodu. Poza przywróceniem elektryki do działania trzeba jednak jeszcze było przywrócić zapłon. Aby to zrobić, Meksykanin skorzystał właśnie z energii zmagazynowanej w elektrycznej części układu napędowego. Pozwoliła ona rozpędzić wał korbowy do prędkości dość dużej, by silnik podjął dalszą pracę. Można to porównać do popularnego odpalania motocykla lub samochodu „na pych”.

Kierownica w F1 to prawdziwe centrum dowodzenia © Red Bull Content Pool

Co by było, gdyby...?

Samochody Formuły 1 nie posiadają wewnętrznego rozrusznika. Byłoby to zbędne obciążenie, jako że podczas jazdy ten element nie jest do niczego potrzebny - korzysta się z niego tylko przy uruchamianiu silnika. Z tego właśnie powodu od wielu już lat rozrusznik ma postać silnika z długim wałem, który wtyka się od tyłu bolidu pod skrzynią biegów. Końcówka tego wału trafia w odpowiednie miejsce wewnątrz auta i pozwala rozkręcić wał korbowy do potrzebnej prędkości. Gdy jest ona odpowiednia, następuje zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej i silnik dalej pracuje już sam. Rozrusznik i odpalanie silnika widać w filmie McLarena. Choć nagranie pochodzi od rywali Red Bulla, widać na nim wszystko jak na dłoni. Pod tym względem bolidy wszystkich ekip są praktycznie identyczne.

Żaden niehybrydowy bolid pozbawiony wewnętrznego rozrusznika nie mógłby zostać uruchomiony przez kierowcę. Sergio Perez miał jednak nie tylko mnóstwo szczęścia, ale i mnóstwo opanowania. Mniej doświadczony zawodnik na jego miejscu wysiadłby z samochodu, nie mogąc samemu rozwiązać problemu ani porozumieć się z inżynierami. Przypominamy, że z powodu braku prądu nie działało również radio i ekipa nie była w stanie nic podpowiedzieć Meksykaninowi. Właśnie z tego powodu Checo tak bardzo zaimponował swoją postawą i pokazał, że może walczyć w każdym momencie nie tylko z rywalami, ale i z przeciwnościami losu, nawet tymi, które z pozoru są nie do przezwyciężenia - jak prawdziwy „Czerwony Byk”.

