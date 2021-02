Sergio Perez – „Czerwony Byk” o wielkim sercu

Początki fundacji

zadebiutował w Formule 1 w sezonie 2011. Od początku wspierał go Carlos Slim, jeden z najbogatszych ludzi świata, toteż nie narzekał on na brak pieniędzy. Już w kolejnym roku postanowił zacząć robić coś nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Zdecydował się założyć fundację. Miała ona wspierać wszystkich tych, którzy nie mieli w życiu tyle szczęścia, co Sergio. Głównymi beneficjentami jej działalności miały być dzieci z rodzinnego miasta kierowcy – Guadalajary, zwłaszcza te najuboższe. Perez chciał pomóc im wyrwać się z tej rzeczywistości.

Działalność

Jego celem jest zapewnienie im jak najlepszej edukacji, dlatego współpracuje z grupą nauczycieli. Ich zadaniem jest określenie zdolności i predyspozycji poszczególnych dzieci, a następnie nauczanie ich w taki sposób, aby poza ogólną wiedzą nabywały umiejętności adekwatne do swoich zainteresowań. Dzięki temu będą one miały szansę osiągnąć wysoki poziom w jakiejś dziedzinie, co przełoży się w przyszłości na lepsze możliwości zawodowe.

Jego celem jest zapewnienie im jak najlepszej edukacji, dlatego współpracuje z grupą nauczycieli. Ich zadaniem jest określenie zdolności i predyspozycji poszczególnych dzieci, a następnie nauczanie ich w taki sposób, aby poza ogólną wiedzą nabywały umiejętności adekwatne do swoich zainteresowań. Dzięki temu będą one miały szansę osiągnąć wysoki poziom w jakiejś dziedzinie, co przełoży się w przyszłości na lepsze możliwości zawodowe.

Jego celem jest zapewnienie im jak najlepszej edukacji, dlatego współpracuje z grupą nauczycieli. Ich zadaniem jest określenie zdolności i predyspozycji poszczególnych dzieci, a następnie nauczanie ich w taki sposób, aby poza ogólną wiedzą nabywały umiejętności adekwatne do swoich zainteresowań. Dzięki temu będą one miały szansę osiągnąć wysoki poziom w jakiejś dziedzinie, co przełoży się w przyszłości na lepsze możliwości zawodowe.

Pomoc tu i teraz