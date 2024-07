Zaufanie do auta i nauka od mistrza – analiza formy Sergio Pereza

Checo ma w osobie

najtrudniejszego możliwego partnera zespołowego, ponieważ oprócz ogromnych umiejętności Holendra, jego styl jazdy znacznie różni się od tego prezentowanego przez Meksykanina. Kiedy na początku sezonu obaj poznają nowe samochody, starają się wyciągnąć z nich maksimum możliwości. W miarę upływu czasu dostosowują się do swoich aut i obaj są w stanie osiągać dobre wyniki – to dlatego na początku sezonu forma Pereza jest zazwyczaj bardzo dobra. Trudności zaczynają się w momencie wprowadzenia poprawek. W miarę jak inżynierowie Red Bulla rozwijają bolid, staje się on coraz bardziej zwrotny, ponieważ odpowiada to Verstappenowi. Wszak to on jest trzykrotnym mistrzem świata, to on walczy o kolejne tytuły i to do niego dostosowywane jest auto. Holender jak mało kto potrafi opanować myszkujący przód samochodu i zmusić opony do zapewnienia przyczepności w zakrętach w momentach, gdzie większość innych zawodników byłaby już tylko pasażerami auta zmierzającego w kierunku żwiru albo ściany.