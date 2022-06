TOP5 momentów Sergio Pereza w Red Bull Racing

Kiedy

dołączył do ekipy Oracle Red Bull Racing, to przyznawał, że dopasowanie się do nowego bolidu zajmie mu sześć wyścigów. Jego szósty start w nowych barwach przypadał w

. Max Verstappen prowadził w wyścigu, ale po wybuchu opony wylądował w bandzie, a wyścig przerwano. W tym czasie Checo był na drugim miejscu, więc do restartu zajmował pole position. Wyścig wznowiono na zaledwie dwa okrążenia i po nerwowym starcie, Perez utrzymał prowadzenie i nie oddał go do mety, zgarniając swoje pierwsze zwycięstwo z Red Bull Racing!