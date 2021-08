Sergio Perez zostaje z Red Bull Racing na sezon 2022 Formuły 1

"Cieszę się, że zostaję w tak świetnym zespole, jak Red Bull, z którym razem rozpoczniemy nową erę w Formule 1. To dla mnie ogromna szansa" – mówił

. "W przyszłym roku każdy zaczyna od zera, bo wchodzą nowe przepisy, więc moim jedynym celem jest dostanie się na szczyt wraz z Red Bullem. Kiedy dołączasz do nowego zespołu, potrzeba czasu na adaptację, ale dobrze nam się razem pracuje i cieszę się, że jestem częścią rodziny Red Bulla. Mocno pracujemy, by zdobywać odpowiednie wyniki, więc cieszę się, że zespół obdarzył mnie zaufaniem na przyszłość. Nadal mamy sporo do wywalczenia razem, a przed nami niesamowite wyzwanie. Mam nadzieję, że zakończymy ten rok na fali i udanie wejdziemy w sezon 2022. Chcę podziękować moim fanom z całego świata, a przede wszystkim tym z Meksyku. Od sponsorów, aż do fanów, wszyscy cieszyli się z mojego dołączenia do Red Bulla. Mam nadzieję odpłacić im jazdą w czołówce i zdobyciem mistrzostwa".