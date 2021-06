Sergio Perez wygrywa w Baku! Pierre Gasly na podium!

Kiedy na pit-stop zjechał lider Lewis Hamilton i spędził u swoich mechaników ponad cztery sekundy, otworzyła się szansa przed Red Bull Racing . Na następnym kółku na pit-stop zjechał Verstappen, którego pit-stop przebiegł perfekcyjnie i dzięki temu to on objął prowadzenie! Kolejne okrążenie to wizyta w boksie Pereza i co ciekawe, także on wskoczył przed Hamiltona!