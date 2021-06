Arcane – czego możemy się spodziewać?

Coraz popularniejsze jest przybliżanie graczom historii ich ulubionych bohaterów w bardziej rozbudowany sposób. Wiele osób nie zadowala się kilkoma podstawowymi informacjami o swoich ulubionych czempionach, chce poznać historię ich życia, charakter, mocne strony, słabości. Poza tym, filmy, komiksy, czy inne tego typu "dodatki" do gier, nakręcają hype. Efektowne animacje, energetyczna muzyka, nowe, oryginalne stylówki bohaterów, rozbudowany, pełen wciągających opowieści świat – to wszystko wzmacnia fascynację grą, zacieśnia więzi między graczami i sprawia, że

Arcane to nasz list miłosny do was, graczy i fanów, którzy byliście z nami od lat

Arcane to nasz list miłosny do was, graczy i fanów, którzy byliście z nami od lat

Arcane to nasz list miłosny do was, graczy i fanów, którzy byliście z nami od lat

Jinx to wybuchowa, niebezpieczna i nieuchwytna dziewczyna z Zaun. W Piltover siała taki zamęt, że jego strażnicy nie wiedzieli, czy za jej wybrykami stoi jedna osoba, czy też cały gang. By rozwiać wątpliwości, Jinx zaczęła “podpisywać” miejsca swoich przestępstw, zostawiając tam obelgi i zaczepki w stronę Vi.

Jinx to wybuchowa, niebezpieczna i nieuchwytna dziewczyna z Zaun. W Piltover siała taki zamęt, że jego strażnicy nie wiedzieli, czy za jej wybrykami stoi jedna osoba, czy też cały gang. By rozwiać wątpliwości, Jinx zaczęła “podpisywać” miejsca swoich przestępstw, zostawiając tam obelgi i zaczepki w stronę Vi.

Jinx to wybuchowa, niebezpieczna i nieuchwytna dziewczyna z Zaun. W Piltover siała taki zamęt, że jego strażnicy nie wiedzieli, czy za jej wybrykami stoi jedna osoba, czy też cały gang. By rozwiać wątpliwości, Jinx zaczęła “podpisywać” miejsca swoich przestępstw, zostawiając tam obelgi i zaczepki w stronę Vi.

Kiedyś różowowłosa dziewczyna i jej gang byli postrachem ulic miasta postępu. Vi znana była z tego, że wykonując swoje zadania nie zadawała zbędnych pytań, co czyniło ją niezwykle niebezpieczną. Aż pewnego dnia nagle zniknęła. A kiedy wróciła, to jako sprzymierzeniec Caitlyn – szeryfa Piltover i najlepszego strzelca wyborowego Piltover.

Kiedyś różowowłosa dziewczyna i jej gang byli postrachem ulic miasta postępu. Vi znana była z tego, że wykonując swoje zadania nie zadawała zbędnych pytań, co czyniło ją niezwykle niebezpieczną. Aż pewnego dnia nagle zniknęła. A kiedy wróciła, to jako sprzymierzeniec Caitlyn – szeryfa Piltover i najlepszego strzelca wyborowego Piltover.

Kiedyś różowowłosa dziewczyna i jej gang byli postrachem ulic miasta postępu. Vi znana była z tego, że wykonując swoje zadania nie zadawała zbędnych pytań, co czyniło ją niezwykle niebezpieczną. Aż pewnego dnia nagle zniknęła. A kiedy wróciła, to jako sprzymierzeniec Caitlyn – szeryfa Piltover i najlepszego strzelca wyborowego Piltover.

Cóż, nie każdy potrafi żyć z rodzeństwem w zgodzie, niektórzy z was znają to z własnego doświadczenia. Zaczepki, złośliwości, bójki. Nikt tak jak brat albo siostra nie potrafi doprowadzić do frustracji lub złości. Jinx i Vi to typowe rodzeństwo, które nie potrafi się dogadać. A teraz pomyślcie sobie, że dziewczyny w walce ze sobą korzystają z potężnego arsenału broni – wielkie mechaniczne pięści, karabiny, wyrzutnie rakiet.

Cóż, nie każdy potrafi żyć z rodzeństwem w zgodzie, niektórzy z was znają to z własnego doświadczenia. Zaczepki, złośliwości, bójki. Nikt tak jak brat albo siostra nie potrafi doprowadzić do frustracji lub złości. Jinx i Vi to typowe rodzeństwo, które nie potrafi się dogadać. A teraz pomyślcie sobie, że dziewczyny w walce ze sobą korzystają z potężnego arsenału broni – wielkie mechaniczne pięści, karabiny, wyrzutnie rakiet.

Cóż, nie każdy potrafi żyć z rodzeństwem w zgodzie, niektórzy z was znają to z własnego doświadczenia. Zaczepki, złośliwości, bójki. Nikt tak jak brat albo siostra nie potrafi doprowadzić do frustracji lub złości. Jinx i Vi to typowe rodzeństwo, które nie potrafi się dogadać. A teraz pomyślcie sobie, że dziewczyny w walce ze sobą korzystają z potężnego arsenału broni – wielkie mechaniczne pięści, karabiny, wyrzutnie rakiet.