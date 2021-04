Następnym celem jest zwycięstwo w Dakarze. Naprawdę liczyłem na to, że zrobię to w tym roku, szło nam naprawdę dobrze, odnieśliśmy kilka zwycięstw etapowych i ostatecznie zaczęliśmy prowadzić w klasyfikacji ogólnej. Wtedy niestety doszło do awarii skrzyni biegów. Ale mam nadzieję, że 2022 to mój rok. Włożymy w to dużo pracy. W Stanach chciałbym wygrać UTV Pro Turbo w moim debiutanckim roku w najmocniejszej klasie w USA. Ściga się w niej wielu mocnych kierowców. Mam tylko 18 lat, a wielu z nich od 25 do 30 lat, więc jeśli udałoby mi się wygrać to byłbym z siebie dumny.