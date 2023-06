Diablo 4 robi to w punkt! Rozmawiamy z "Seto" o najnowszym hicie

Za nami premiera najbardziej wyczekiwanej gry 2023 roku - Diablo 4. Miłośnicy świata Sanktuarium czekali 11 lat na kolejną odsłonę ich ukochanej gry. O pierwszych wrażeniach z rozgrywki rozmawiamy z jednym z popularnych polskich streamerów - Kamilem “Seto” Zawodnym.

Bartłomiej Bukowski, redbull.com: Jakie masz pierwsze wspomnienia z Diablo?

Kamil “Seto” Zawodny: Moje pierwsze Diablo, oczywiście jedynkę, dostałem na płytce od kuzynów. To były jeszcze czasy, gdy niespecjalnie patrzyło się na te wszystkie PEGI. Pamiętam, że sama gra była po angielsku, bo pierwsza część nie miała żadnych tłumaczeń. Ostatecznie jednak… nie przeszedłem go. Odbiłem się od tej gry, bo po pierwsze trochę mnie przerażała, a po drugie chyba nieco przerastała moje ówczesne umiejętności.

A jak wspominasz kolejne części?

Dwójka była pierwszą grą, którą kupiłem za własne kieszonkowe. To były dwa big boxy z dodatkiem Lord of Destruction. Wówczas zaczęło się poważne granie. Moi koledzy byli mocno wciągnięci w grę online, ale jako że były to czasy początków internetu, a ja miałem ograniczone łączę osiedlowe, to jakiekolwiek aktywności na Battle.necie można było wykonywać wyłącznie w nocy. W dwójkę grałem jednak bardzo dużo, zarówno singlowo jak i potem na Battle.necie.

Trójkę natomiast przeszedłem ot tak, po prostu dla fabuły, bo lubię świat Sanktuarium, całego Diablo.

A czwórka? Spełniła Twoje oczekiwania?

Czwórka bierze to, co podobało się ludziom w trójce i wraca z tym do tego, co było w dwójce. Także tutaj zdecydowanie jest to powrót na dobre tory. Gra się zwyczajnie przyjemniej. Czwórka nie jest tak kolorowa, co było zarzucane trójce, a czuć natomiast pewien mrok, który powinien być w tym uniwersum

Jako fan całego uniwersum, jak oceniasz samą historię opowiedzianą w Diablo 4?

Podjęcie wątku Lilith jest moim zdaniem całkiem ciekawym rozwiązaniem. To ona w końcu jest matką Sanktuarium, matką Nefalemów do spółki z Inariusem. I co ciekawe, mimo, że Lilith pochodzi z piekieł, jest córką Mefista, to można mieć wrażenie, że troszczy się o Sanktuarium, o ludzi tam mieszkających. Z kolei ten teoretycznie dobry Inarius, który jest Archaniołem, wychodzi na totalnego buca. Tak więc ja oczywiście trzymałem kciuki za Lilith, mimo wszystkiego co robiła i jak krwawo znaczyła swoją ścieżkę. Zdecydowanie jest to ciekawa postać do przedstawienia i dało się to odczuć. Była to ciekawa wędrówka jej śladami, tak aby spróbować zrozumieć jej motywacje.

Diablo 4 - Lilith © Blizzard

Nie ma jednak gier idealnych… Co zatem nie spodobało Ci się w czwórce?

Osobiście przede wszystkim nie jestem wielkim fanem skalowania się świata. Przez to nie czujesz prawie w ogóle robionego progresu. Poza tym, choć teoretycznie możesz iść wszędzie gdzie chcesz, to w rzeczywistości niektóre lokacje są na zdecydowanie za wysokim poziomie i one się z tego wysokiego poziomu w dół nie zeskalują.

Wszystko wokół jednak skaluje się do Twojego poziomu, przez co bicie kolejnych mobów, nawet jeżeli jest z nich lepszy loot, to cały czas ta sama walka z otoczeniem, jest to bardzo powtarzalne, czego nie jestem fanem.

Diablo 4 - gameplay © Blizzard

A jak podchodzisz do pewnego rodzaju wymuszania gry w większej ekipie przez Blizzarda? Niektórych lokacji po prostu nie da się robić w pojedynkę.

To kolejna rzecz, która mi się nie podoba. Wymuszanie gry online ma swoje minusy. Przede wszystkim czasem może ściąć się serwer, pojawić się jakiś lag i gdy kończymy jakieś zadanie, wchodzimy do kolejnego aktu, nagle wokół nas pojawiają się inni gracze. To trochę wybija z immersji. Poza tym może ja chciałbym akurat w pojedynkę przeżyć tę przygodę, lub chociaż zamknąć swoje lobby tylko na znajomych. I tutaj akurat Diablo 3 robiło to całkiem fajnie, nie wiem dlaczego od tego odeszli.

Może dlatego, aby bardziej iść w stronę tych wszystkich usług sieciowych i battlepassa, tak aby monetyzować to w ten sposób.

W ostatnich latach na rynku gier hack’n’slash dominowało jednak Path of Exile. Czy Twoim zdaniem Diablo 4 może być dla niego poważnym konkurentem?

Sam akurat w PoE wiele nie grałem, więc trudno mi to ocenić. Jednak wiele osób u mnie na czacie wspominało, że Diablo 4 jest pewnym kompromisem pomiędzy Diablo 3 a właśnie PoE. Z jednej strony mamy bardziej zaawansowany rozwój postaci i całą złożoność systemu niż w Diablo 3, ale też nie aż tak bardzo jak drzewka w PoE. Tak więc jeżeli kogoś przerastają drzewka w PoE, a Diablo 3 odrzuca prostotą, to Diablo 4 robi to w punkt.

