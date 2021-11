Zobacz bitwę Seven 2 Smoke z Red Bull BC One Camp Poland

Drugi dzień Red Bull BC One Camp Poland: Na to … Żadnych granic. Ani pokoleniowych, ani …

Jedną z atrakcji campowego programu była bitwa Seven 2 Smoke – wymyślona kiedyś przez załogi 010 B-Boys i Got Skills, po raz pierwszy debiutująca na poważnej imprezie w 2002 roku, na Notorious IBE.

Seven 2 Smoke – o co w tym chodzi?

W Seven 2 Smoke bierze udział ośmiu zaproszonych b-boyów. Ustawiają się w kolejce, po czym pierwsi dwaj walczą w pojedynku jeden na jeden o pierwszą rundę. Sędziowie wybierają spośród nich zwycięzcę, który otrzymuje jeden punkt i zostaje, aby walczyć z następnym tancerzem z kolejki. Przegrany wskakuje na koniec i czeka na swoją kolej do ponownej walki.

Red Bull BC One Camp Poland: Seven 2 Smoke

Ten, który zdobędzie po ustalonym czasie najwięcej punktów. Jeśli na koniec dwaj tancerze będą mieć taki sam wynik, powalczą między sobą o decydujący punkt. Jeśli więcej niż dwóch b-boyów skończy bitwę z tą samą liczbą punktów, co jednak bardzo rzadko się zdarza, dostanie kilka dodatkowych minut, by ostatecznie wyłonić najlepszego.

Seven 2 Smoke podczas Red Bull BC One Camp Poland