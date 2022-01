Skrzydła supercrossu w natarciu - kto zostanie mistrzem 2022?!

Styczeń mimo zimy panującej w naszym regionie to zawsze ogromna gratka dla fanów offroadowych emocji. Nie dość, że rozgrywany jest wtedy najtrudniejszy rajd świata - Dakar, to jeszcze rywalizację rozpoczynają gwiazdy najbardziej popularnej serii wyścigów na motocyklach crossowych podczas

Styczeń mimo zimy panującej w naszym regionie to zawsze ogromna gratka dla fanów offroadowych emocji. Nie dość, że rozgrywany jest wtedy najtrudniejszy rajd świata - Dakar, to jeszcze rywalizację rozpoczynają gwiazdy najbardziej popularnej serii wyścigów na motocyklach crossowych podczas AMA Supercrossu w USA.

To właśnie tam rodzą się bohaterowie, o których przez wiele lat krążą później legendy i których kolejne pokolenia traktują jak bogów.

Z ogromną ekscytacją czekaliśmy na start sezonu AMA Supercross 2022, który ponownie rozgrywany jest w starym stylu - ze stadionami wypełnionymi po brzegi kibicami i siedemnastoma rundami w 18 tygodni. Do tego stawka jest tak mocna, jak nigdy wcześniej i nie brakowało również wielu między zespołowych roszad, które tylko dodały pikanterii rywalizacji.

Podczas pierwszej rundy w Anaheim wiele się wyjaśniło i zobaczyliśmy, kto jest w formie i kto może walczyć o tegoroczny tytuł Mistrza. W tym gronie oczywiście nie mogło zabraknąć aktualnie panującego Coopera Webba , który od dłuższego czasu uchodzi za najmocniejszego mentalnie zawodnika w stawce, który potrafi zrobić taki mentlik w głowach rywali, że ci sami zaczynają wierzyć, że jest on po prostu najlepszy.

Webb co prawda nie zdołał wygrać na stadionie Aniołów, ale już od pierwszych treningów zrobił niesamowity progres wjeżdżając się w swój nowy motocykl z każdym wyjazdem na wymagający tor. Co prawda zrezygnował już pod koniec zeszłego sezonu ze współpracy z Aldonem Bakerem uchodzącym za najlepszego trenera w branży, z którym zdobył dwa tytuły w królewskiej klasie, ale nie było widać, żeby osłabł psychicznie, czy fizycznie. Nawet mimo nie najlepszej czasówki i wyścigu kwalifikacyjnego, po słabym starcie w finale zdołał przebić się przez stawkę i dojechać na drugie miejsce zaliczając swój najlepszy występ w historii na inauguracyjnej rundzie.

