Rowerowy sezon transferowy: zmiany sprzętu u najlepszych zawodników

1. Danny Hart przechodzi do Cube'a

O tym transferze było głośno już od dłuższego czasu. Końcem sezonu 2020 relacje Danny'ego z jego poprzednim sponsorem uległy znacznemu pogorszeniu i nie było mowy o przedłużeniu kontraktu. W nowym teamie Brytyjczyk dołączy między innymi do szalonego Philla Atwilla. To będzie bardzo ciekawy duet!

2. Angel Suarez w Commencalu

3. Pauline Ferrand Prevot w teamie BMC