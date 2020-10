Popis Polaków w finale SGP 2020! Zmarzlik wygrywa, Janowski na podium

„Ten wyścig był dość dziwny. Najpierw upadłem na tor w pierwszym łuku. To była typowa żużlowa sytuacja – Tai Woffinden odjechał minimalnie od krawężnika, wypchnął Leona Madsena, a ten uderzył w moje przednie koło. Nie mam oczywiście do nikogo pretensji. Potem wystartowałem idealnie, ale sędzia przerwał wyścig, bo nie spodziewał się, ze mogłem tak dobrze ruszyć spod taśmy. Nie dostałem ostrzeżenia, co de facto znaczy, że sędzia przyznał się do błędu. W trzeciej próbie łańcuch spadł z zębatki i wyścig skończył się po kilku metrach. Przy upadku do ogniw łańcucha dostało się pewnie zbyt wiele brudu i element nie wytrzymał. To była naprawdę pechowa seria dla mnie” – wyjaśnia Janowski.