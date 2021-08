Tego jeszcze nie grali. Speedway Grand Prix po raz pierwszy w Rosji!

Musiało do tego dojść. Skoro mistrzostwa świata na żużlu gościły w tak egzotycznych i nieoczywistych dla dyscypliny miejscach, jak Finlandia, Norwegia, czy Nowa Zelandia, kwestią czasu było, aż dotrą do Rosji. Największe państwo świata najmocniej kocha co prawda lodową odmianę speedway’a, ale tradycyjna wersja czarnego sportu także cieszy się w nim dużym zainteresowaniem. Już w sobotę, po raz pierwszy w historii, w Rosji odbędzie się turniej rangi SGP. Najlepszych zawodników świata będzie gościło nadwołżańskie Togliatti.

Togliatti to jeden z najważniejszych, obok Władywostoku i Bałakowa, żużlowych ośrodków Rosji. Miejscowy zespół Mega Łada aż piętnastokrotnie sięgał po mistrzostwo kraju, a jego trenerem nieprzerwanie od 2003 roku jest legendarny Oleg Kurguskin. W barwach Mega Łady, i to w okresie największych swoich sukcesów, ścigał się trzykrotny mistrz świata, Duńczyk Nicki Pedersen, a w ostatnich latach obaj obecni rosyjscy stali uczestnicy cyklu SGP: Artiom Łaguta i Emil Sajfutdinow.

