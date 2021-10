Speedway Grand Prix. Czas decyzji. W sobotę poznamy mistrza świata!

„Niczego sobie do głowy nie wkładam i żadnej dodatkowej presji nie narzucam. Jestem już zawodnikiem spełnionym, wywalczyłem dwa tytułu z rzędu, choć wcześniej marzyłem o jednym. Wiele razy powtarzałem: ja już niczego nie muszę i nie spinam się, by komukolwiek cokolwiek udowadniać. Przede mną bardzo ważne zawody, ale są w życiu rzeczy ważniejsze, niż sport. Jasne, że będę chciał wygrać, bo zawsze chcę. Dam z siebie wszystko, a na torze okaże się, do czego to wystarczy” – tonuje nastroje Zmarzlik.

„Żużel nie pamięta tak zaciętej, ale przede wszystkim – tak wyrównanej batalii o tytuł mistrzowski. Można narzekać, ze brakuje innych zawodników na takim poziomie, ale ja na to tak nie patrzę. Ta walka jest tak szalona i porywająca, że swoją dramaturgią zapewnia emocje całej mistrzowskiej serii. Motorsport zna takie przypadki. Wspominamy sezony, w których dwóch wielkich sportowców walczyło o tytuł w F1, MotoGP, czy rajdach. Żużel też miał ciekawe lata, ale sytuacji, w której dwójka zawodników tak mocno zdystansowałaby świat, nikt chyba nie zna. Z wielką ekscytacją czekam na finałowe turnieje. Niech wygra lepszy, ale już teraz można powiedzieć, że niezależnie od tego, kto to będzie, w pełni zasłużył na tytuł” – wyjaśnia były żużlowiec, obecnie ekspert Canal+, Krzysztof Ciegielski.

Wszystko wskazuje na to, że o brązowy medal będą rywalizować Fredrik Lindgren i Emil Sajfutdinow. Rosjanin ma 2 punkty przewagi nad Szwedem. Co ciekawe, obaj zgarnęli aż 3 ostatnie brązowe medale (Lindgren w 2018 i 2020 roku, Sajfutdinow w 2019). Teoretyczne szanse na medal mają jeszcze także Tai Woffinden i Maciej Janowski, ale oni muszą uważać raczej na ataki Leona Madsena. Duńczyk traci do Polaka 13 punktów, a to właśnie „Magic” zajmuje teraz ostatnie bezpieczne miejsce w generalce, bowiem od dwóch lat w cyklu SGP utrzymuje się tylko czołowa „szóstka”.

